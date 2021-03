COE: sin modificaciones las medidas adoptadas hasta el presente en cuanto a los horarios y actividades habilitadas

En el día de la fecha, tras la reunión semanal del Comité de Emergencia, se emitió el siguiente informe:

1) # Resumen semanal (desde el Domingo 21/02 al Domingo 28/02 inclusive):

-El número de casos fue de 445

-El promedio diario de contagios en estos 8 días fue de 55.6 casos positivos.

-El porcentaje de ocupación de camas Covid:

a) UTI -UCI: 45%

b) Camas Covid leves y moderados: 50%

2) #Se mantienen sin modificaciones las medidas adoptadas hasta el presente en cuanto a los horarios y actividades habilitadas; aclarando que se podrán ir tomando medidas de acuerdo a la situación epidemiológica de cada comuna, según lo soliciten las autoridades locales.

3# El COE informa que durante los dias 27 y 28 de Febrero se dio inicio a la vacunación contra COVID -19 para adultos mayores de 70 años en 37 establecimientos educativos de 33 barrios de la ciudad Capital.

Asistió a vacunarse el 66% de los adultos mayores pertenencientes al primer grupo de barrios seleccionados según criterio epidemiológico.

Durante esta semana se continuará la vacunación en domicilio a aquellas personas que no pudieron trasladarse por estar impedidos fisicamente y también con la programación de la vacunación a la población mayor de 70 años que residen en los barrios que no fueron incorporados en el primer grupo.

4# Asimismo, se recuerda que es necesario apelar a la responsabilidad ciudadana y a la máxima prudencia, evitando actividades que favorezcan la transmisión viral por contacto estrecho prolongado; y al cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos vigentes, evitando los contactos con personas que no sean del grupo familiar conviviente.

Se recuerda también, la obligación de mantener la distancia social, el uso correcto del tapabocas y la higiene permanente de las manos.

Firman: Elias Suarez, Jefe de Gabinete de Ministros – Natividad Nassif, Ministra de Salud

Foto de Archivo