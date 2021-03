Fernández y Zamora en el inicio de obra del Canal de la Patria

El Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernandez y el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora se hicieron presentes en la localidad de Amama, departamento Moreno, para dar inicio a la obra de ejecución del nuevo Canal de La Patria que beneficiará a mas de 300.000 personas.

En la oportunidad, estuvieron también, los ministros nacionales, del Interior, Eduardo De Pedro y de Obras Publicas, Gabriel Katopodis y el ministro de Obras Publicas, Agua y Medio Ambiente de la provincia, Argentino Cambrini.

En este contexto, el primer mandatario nacional dijo: «Siempre es lindo venir a Santiago del Estero, me pone feliz porque vivimos en una argentina desigual y esta obra va permitir llevar agua a 300.000 personas y eso es lo mas importabte y es la Argentina federal que queremos».

Ademas, destacó: «para los que piensan que Argentina es solo el centro del pais, tienen que entender que aqui, en el interior, viven argentinos y argentinas que necesitan un mejor pais. En cada rincon del pais hay argentinos y argentinas y tenemos que ocuparnos para que cada uno de ellos, viva donde viva, pueda vivir comodo, puedan desarrollarse, trabajar, crecer, estudiar.

El pais no es solo el centro, donde vive la gente en comodidad, ese no es el pais que quiere la inmensa mayoria de los argentinos y no es el pais que quiere ni Gerardo, ni yo».

Por su parte el gobernador Zamora manifestó su alegria de contar con la presencia del presidente de todos los argentinos aqui en el departamento Moreno, en el inteiror provincial, «para dar inicio a esta obra hídrica, firmar convenios por mas obras para los santiagueños e inaugurar el estadio unico».

En este lugar, los técnicos de la obra, le explicaron al presidente, Alberto Fernandez y al gobernador Zamora que el nuevo Canal de La Patria se trata de 180 kilomentros de canal revestido que se hace en paralelo al canal existente, que tenia perdidas y no estaba revestido impidiendo el normal recorrido del agua.

Esta obra beneficiará a casi 300.000 personas que se abastecen con el agua que recorre este sistema hídrico y llevará 30 meses de ejecución. Empieza en Santos Lugares y en la toma de Río Salado, se bifurca en el kilometro 43 a la altura de 9 de julio y termina en el km. 178 en Quimili.