El presidente Alberto Fernández firmó convenios en la Casa de Gobierno

“Cuente con los santiagueños, querido Presidente”, manifestó el gobernador Gerardo Zamora.

El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández arribó a Casa de Gobierno, acompañado de sus ministros Eduardo «Wado» de Pedro y Gabriel Katopodis. Como lo hizo desde su arribo a suelo santiagueño, mientras es acompañado por el gobernador Gerardo Zamora.

La visita a Casa de Gobierno sirvió de ocasión para la firma de importantes convenios, entre Nación y Provincia, que representarán un gran beneficio para Santiago del Estero.

Tras la firma, el gobernador Gerardo Zamora, al hacer uso de sus palabras brindó una bienvenida “a esta Casa de Gobierno, señor Presidente. Mis primeras palabras son de agradecimiento, porque en el medio de la pandemia hemos avanzado y usted presidente a través de su gobierno ha dado financiamiento a esta obra histórica como es el Canal de la Patria. Muchísimas gracias por siempre hacernos sentir parte de un gobierno federal”.

“Cuente con los santiagueños, querido Presidente. Por supuesto quiero agradecer a todos los santiagueños. Ya vendrán nuevos tiempos para abrazarnos y reencontrarnos. Nosotros somos parte de este proyecto de unidad”, manifestó el mandatario provincial.

Seguidamente aseguró que “vamos a acompañarte Alberto porque estamos seguros que nos llevarás a ese futuro que todos queremos”.

Por su parte el Ejecutivo nacional, Alberto Fernández, indicó que “es muy grato volver a esta provincia. Santiago es parte de ese norte profundo que inexplicablemente fue olvidado. Tenemos que ser capaces de construir las condiciones necesarias para que nuestros pueblos vivan en las condiciones que se merecen”.

“Los santiagueños tienen derecho y deben sentir orgullo del estadio. ¿Quién dijo que en el interior del país no hay derecho de tener un estadio? ¿Dónde está escrito? ¿Y por qué Santiago no tendría derecho? Lo imperdonable sería que uno solo vea un estadio, pero cuando uno recorre la provincia ve muchas obras que hacen avanzar a la provincia. Estamos generando igualdad, no deberíamos discutir eso. Nadie debería asombrarse de que Santiago del Estero tenga este estadio”, aseveró el Presidente.

Es oportuno recordar que el presidente Fernández, junto al Dr. Zamora, estuvieron presentes en la localidad de Amamá, departamento Moreno, donde dieron inicio a la construcción del denominado Canal de la Patria, trascendental obra hídrica para la provincia.