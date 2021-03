LAS PRESENTACIONES JUDICIALES VIRTUALES DEBERÁN LLEVAR FIRMA DIGITAL DESDE EL 1° DE ABRIL

El Superior Tribunal de Justicia resolvió que todas las presentaciones, ingresadas a través de la Mesa Virtual, deberán tener firma digital para que tengan validez y sean procesadas por el sistema informático de la institución, medida que entrará en vigencia desde el jueves 1° de abril. Por esta razón, los abogados particulares, defensores oficiales y fiscales, deberán adosar la respectiva firma digital a la documentación remitida on line. En caso de no hacerlo, no podrán iniciar el trámite. Como la Mesa Virtual recibe presentaciones destinadas a todas las Circunscripciones Judiciales, para todas las instancias y fueros, es que su uso será obligatorio para funcionarios y letrados que litiguen en el ámbito de la Justicia provincial. Por otra parte, el sistema de Mesa Virtual informará a los operadores judiciales, que reciban las presentaciones, por quién está firmado el documento para facilitar su trabajo. Es de destacar que los profesionales del Derecho que no poseen su firma digital, pueden asesorarse cómo obtenerla a través del Colegio de Abogados de Santiago del Estero. Por medio de estas herramientas tecnológicas, el STJ propicia soluciones que faciliten y agilicen la tarea de los operadores judiciales, con la premisa de optimizar un servicio destinado a toda la sociedad.