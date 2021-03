La ministra de Salud evaluó la marcha de la Campaña de vacunación contra el coronavirus

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, junto a la directora del Programa Provincial de Inmunizaciones Dra. Florencia Coronel y el Ing. Nicolás Taboada desarrollador de la aplicación VacunarSE, brindaron detalles de los avances en la campaña de inmunización contra la Covid-19 que se está realizando en nuestra provincia.

La titular de la cartera sanitaria, anunció que durante la semana entrante se comenzarán a otorgar turnos para las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y que se avanza en la identificación de las personas de 60 a 69 años con condiciones de riesgo en la APP vacunarse, con el objetivo de diseñar la programación de turnos para cuando lleguen más dosis de las vacunas autorizadas para ese grupo etario.

También afirmó que está siendo muy buena la adherencia de los mayores de 70 años y los docentes a la campaña y agradeció al personal de salud por la comprometida y ardua tarea que están realizando para proteger a las personas con mayores riesgos en esta pandemia.

Cerrando una nueva semana de vacunación contra COVID-19, Nassif informó los avances producidos. “El personal de salud se está vacunando actualmente con la segunda dosis, con lo cual estamos completando alrededor del 95 por ciento en este grupo”. Por otra parte “las personas mayores, de 70 años de la ciudad Capital se han vacunado y se está terminando en la ciudad de La Banda la próxima semana. También durante la semana entrante, iniciaremos la vacunación en el interior, de las personas mayores de 70 años en Termas de Río Hondo y en Frías. Para ello se está diagramando la estrategia de notificación del turno, día y el lugar de la vacunación”.

Por otro lado, aclaró que los mayores de 70 años que tenían turno y no pudieron asistir a vacunarse por estar postradas o por algún otro motivo “deben quedarse tranquilos que estamos confeccionando todas las listas a fin de poder vacunarlos también en los próximos días”. Por otro lado, informó que se está vacunando “al personal docente de toda la provincia, en los niveles que definió el Consejo Federal de Educación y vamos a iniciar el próximo lunes la vacunación para las personas con factores de riesgo, entre 18 y 59 años con turnos asignados. Cada una de estas personas va a recibir por correo, por mail o whatsapp, la notificación de su turno”.

Además anunció que hoy se habilitó en la página de VacunarSE la posibilidad de que las personas de 60 a 69 años, que tienen factores de riesgo, puedan registrar su condición de riesgo.

Por último, la ministra expresó en nombre del gobernador Dr. Gerardo Zamora, “su enorme agradecimiento a los directivos de todos los clubes que nos han facilitado sus instalaciones, por la predisposición que tuvieron todo el personal de los mismos para hacer posible esta vacunación a adultos mayores que es una población que a nosotros nos interesa por los riesgo que tiene y además tenemos que tener un especial cuidado en los mismos”. “Por mi parte y de quienes me acompañan quiero hacerles llegar un saludo y agradecimiento por todo el compromiso y responsabilidad que han tenido las vacunadoras/es, registradoras/es, la gente que ha colaborado en toda la logística de la vacunación. Realmente nos sentimos muy orgullosos de nuestro personal de salud” terminó.

A su turno el Ing. Nicolás Taboada, explicó: “hemos sumado una alternativa más dentro del proyecto de la aplicación Vacunarse con el objetivo de poder informar las condiciones de riesgo de las personas de 60 a 69 años. Es importante destacar que no tienen que registrarse, estamos hablando siempre que la población de más de 60 años se encuentra totalmente nominalizada”. Aclaró que “en algunos casos excepcionalmente no se encuentran incorporados, lo van a poder hacer a través de la aplicación vacunarse”. En cuanto a informar las condiciones de riesgo “se habilitó una opción dentro de la aplicación, donde acceden a botón en color rojo, que dice informar condiciones de riesgo a personas mayores de 60. Ingresando a esa opción, lo único que se debe hacer es informar su condición a la cual pertenece en un formulario. Luego de eso ya queda su información registrada”.

Finalmente, la doctora Florencia Coronel expresó que “la campaña de vacunación se viene cumpliendo de manera ordenada con números muy importantes de adherecia a la vacunación. Hay que tener en cuenta que la vacuna es optativa, pero aun así ya se vacunó más del 90 % del personal de la salud, se está aplicando la segunda dosis del personal de salud asistencial de la provincia, en Capital, Banda e interior con muy buena adherencia. Estamos trabajando en el personal docente y no docente del nivel personal y primario, recibiendo la primera dosis con una adherencia muy importante en todos los establecimientos escolares, y la semana que viene vamos a continuar en el interior de la provincia”. “Los mayores de edad de 70 años, también estamos vacunando en más de un 60% de la población y aquellos que por algún motivo no fueron vacunados, serán reprogramados en la próxima semana en Capital. Además pedimos paciencia a aquellos pacientes postrados, a quienes visitamos en su domicilio particular. Seguimos trabajando en Banda, con los mayores de 70 años, en conjunto a nivel provincial y municipal. La semana que viene continuamos en los barrios que no se incluyeron esta semana y se va a continuar vacunando en la misma modalidad, entrando en la aplicación para conocer turno y lugar”. Por último dijo “estamos todos pendientes de la vacunación a nivel país y sus dosis correspondientes, distribuidas por el Ministerio de Salud para poder programar los días, lugares y horarios. Tenemos la dosis Sinopharm para 18 a 59 años, en personas con factores de riesgo y serán vacunados a partir del próximo lunes. El resto va ir progresivamente con su turno asignado la semana que viene”.

La Dra. Coronel aclaró que las condiciones de riesgo que están desde el principio y que están consignadas hasta ahora por la Comisión Nacional de Inmunización son diabetes tipo 1 y 2; obesidad grado 2, 3 o más, las enfermedades crónicas renales, cardiovasculares y respiratorias (Asma severa y EPOC). Durante esta semana, la CONAIN está dando resolución a otro tipo de pacientes como las personas con VIH y trasplantados por lo que se está esperando que los organismos vayan enviando las recomendaciones para cada vacuna, para ampliar los grupos con condiciones de riesgo.

Por el momento, las vacunas no están autorizadas para personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas de algunos tipos.