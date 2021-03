Alberto Cormillot y su paternidad a los 83: «Hablamos con mi mujer sobre todas las implicancias que esto tiene»

El nutricionista enfrentó los cuestionamientos por su edad y defendió el derecho a decidir. Alberto Cormillot, será padre a los 83 años junto a su mujer Estefanía Pasquini (34), fruto de una decisión y un deseo de ambos.

«Fue buscado y estamos felices. Si es nena, le vamos a poner Aurora y si es varón, no lo sabemos aún pero Estefanía tiene una firme intuición de que será nena», contó en una entrevista radial con Cada Mañana.

El amor entre la pareja comenzó en 2018, pero se conocían de años anteriores ya que ella trabajaba en la Clínica del doctor desde el 2012, cuando eran sólo amigos. En 2019 dieron el «sí» en Las Vegas y luego celebraron el casamiento en Devoto con un evento del que participaron los hijos de él e incluso una nieta.

La noticia generó revuelo por la edad del nutricionista, y en declaraciones televisivas, se defendió: «Uno tiene derecho a hacer lo que le parezca mientras no se meta en la vida de los demás. Me enteré que hubo una polémica porque me contaron, pero yo no sigo de cerca lo que pasa en redes sociales. Entiendo que mucha gente puede estar de acuerdo y otra no. Es muy difícil que alguien haya dicho alguna cosa que Estefy y yo no nos hayamos dicho en todo este tiempo sobre la decisión que tomamos y todas las implicancias que tiene”.