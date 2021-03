HCD: Reconocimiento a la Asociación Atlética Quimsa

En atención al triunfo del Campeonato del Súper 20 y Sub Campeonato Intercontinental. Se realizó la 4ta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, presidida por su Presidente, Humberto Eduardo Santillán y la presencia de 11 ediles. En la oportunidad, en el inicio de las deliberaciones se concretaron sendos actos de entrega de copia de Ordenanzas y plaquetas recordatorias al Consejo Consultivo del Adulto Mayor y a la Asociación Atlética Quimsa. En lo político, el jefe de la bancada del Frente Cívico, Lelio Manzanarez, en nombre del bloque expresó su repudio a los graves hechos de violencia que rodearon la visita del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la provincia de Chubut.

Consejo Consultivo del Adulto Mayor

En el primer reconocimiento, el cuerpo declaró de Interés Municipal y Social el aniversario del Consultivo del Adulto Mayor al cumplirse 25º años de su funcionamiento.

Se hizo entrega de copia de la Ordenanza a los representantes del Consejo Consultivo del Adulto Mayor mencionado precedentemente; Presidente, Mariano Alonso; Vicepresidente, Angélica Graciela Orbuj y Lic. Adelina Diaz Roldán.

En los fundamentos de la iniciativa del Frente Cívico, se indica que “el Consejo Consultivo del Adulto Mayor es un instituto de la democracia semidirecta, de carácter parlamentario –no vinculante- integrado por delegados ad-honorem representativos de los diversos sectores de la comunidad y que, reunidos plenaria y periódicamente en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, debaten abierta y libremente los problemas propios del sector y los temas implantados circunstancialmente en el seno de la sociedad”.

Se indica que “se cumple el 25 aniversario de su existencia, dado que el 11 de abril de 1996 fue el inicio de sus sesiones y el 27 de febrero de 1996, por Resolución Nº 16/97 fue sancionada su creación”.

Agrega que “su funcionamiento permitió dar participación para crear espacios de diálogo y expresión de los vecinos de la tercera edad”.

Concluye el despacho sancionado que “este Concejo Deliberante considera de suma importancia incentivar este tipo de espacios de expresión de la ciudadanía, en la necesidad de la interacción entre la sociedad civil y el Estado, siendo significativamente valiosa”.

Al momento de la entrega del reconocimiento, Santillán ponderó la valiosa tarea del Consejo Consultivo, y señaló que “forman parte de la sociedad civil que hace llegar iniciativas a este cuerpo que se traducen en beneficio de la calidad de vida de nuestros vecinos. Dado el contexto de pandemia por Covid 19, lamentablemente no pudieron sesionar el año pasado y, es nuestra aspiración, es que podamos decir que nuestros adultos mayores han sido vacunados y puedan volver a sesionar con tranquilidad y seguridad. Muchísimas gracias por el trabajo y el esfuerzo permanente que han puesto en todos estos años”.

Por su parte, Alonso agradeció al Concejo Deliberante “por ser la primera institución que creó nuestro espacio de participación, en aquella oportunidad de la Tercera Edad y hoy del Adulto Mayor”. Subrayó que “varias providencias aportadas, durante el año 2019, fueron sancionadas el año pasado, lo cual para nosotros fue valioso”.

Asociación Atlética Quimsa

Asimismo, se entregó copia de Ordenanza y plaqueta recordatoria a la Asociación Atlética Quimsa, por la que “se declara de Interés Municipal y Deportivo, a la institución deportiva, integrante de la Liga Santiagueña de Básquet, en atención al triunfo del Campeonato del Súper 20 y Sub Campeonato Intercontinental”.

En los fundamentos, se indica que “el equipo de Básquet Quimsa de Santiago del Estero, venció a San Martín de Corrientes por 72 a 66 y obtuvo el Súper 20 en la última fecha del cuadrangular final disputado en Buenos Aires”.

Agrega que “se consagró con este campeonato después de haber vencido a un importante rival”.

Indica que “el elenco santiagueño había tenido un partido incómodo ante un rival que le bloqueaba los caminos y lo complicaba. El conjunto santiagueño derrotó en la jornada final a San Martín de Corrientes y de esta manera se adjudicó el título invicto”.

Subraya que “sus jugadores supieron destacarse obteniendo el triunfo y logrando así un nuevo título, el octavo en su rica historia en el Básquet Nacional, y de esta forma la fusión consiguió el pasaje a la Liga Sudamericana 2021”.

Por ello es que “atento a la trascendencia del título obtenido por la Liga de Básquet Quimsa el pasado 27 de febrero del presente año y en mérito según Ordenanza N°4.803/13, artículo 9° y 10° inciso 1) le atañe la Declaración de Interés Municipal, Social y Deportivo al triunfo ganado por dicha institución”.

En la ocasión, Santillán al realizar la entrega de los reconocimientos señaló que “es una satisfacción, un orgullo y alegría recibir a representantes del Club Quimsa, institución que, rescatando la historia del básquet en la provincia, ha puesto en lugares de relieve nacional, latinoamericano y en el mundo este deporte. Ello, nos enorgullece a los santiagueños y vemos cómo, desde el gobierno provincial, que declaró al deporte política de Estado, está dando sus frutos desde las instituciones para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes y darles un rumbo mejor a través del deporte”.

Por su parte, Carlos Alberto Nazer, agradeció en nombre de la institución deportiva el reconocimiento para el equipo de básquetball, y señaló que “tenemos varias disciplinas deportivas, muchas de las cuales están en competencia nacional y sudamericano, como el equipo femenino, lo cual será un paso importante para la provincia. También vaya nuestro agradecimiento al permanente acompañamiento del Gobierno de la provincia, como así también el aporte del equipo técnico, socios y simpatizantes de la institución”.

Repudio del FC a hechos de violencia contra el Presidente Alberto Fernández en Chubut

En el inicio de las deliberaciones, el concejal del Frente Cívico, Lelio Manzanarez, repudió en nombre del bloque, como lo hizo el Gobernador, Gerardo Zamora, a los graves hechos de violencia que sufriera el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en oportunidad de su visita a la provincia de Chubut.

Añadió que con relación al hecho de violencia que “la verdad que, los que venimos de la militancia política – y siempre lo planteamos en este ámbito-, estamos convencidos que debemos defender la democracia todos los días. Día a día hay que abonarla, y este tipo de cuestiones no hace otra cosa que dañarla y nos hace recordar otras épocas a las que no queremos volver nunca. Y en definitiva debemos defender a las diferentes instituciones de la Nación y, la figura del Presidente es la más importante. Aspiramos que, este acto violento, esta manifestación violenta, sea rechazado absolutamente por todo el arco político democrático en el país y que no se reiteren estos escenarios que repudiamos”.

En la oportunidad, se sancionaron con despachos de comisión las siguientes iniciativas

Nominan “Dr. Walter Luis Frías” el Paseo Central ubicado en Avenida Alfonso Quinzio

Ordenanza, por la que “se nomina “Dr. Walter Luis Frías” el Paseo Central ubicado en Avenida Alfonso Quinzio, ubicado entre Antenor Álvarez y Urrejolas del barrio Jorge Newbery”. Se solicita al DEM la colocación de los nomencladores.

En los considerandos, se indica que “las nominaciones de las calles, barrios, espacios públicos en general, se realizan con el fin de rendir homenaje a quienes en vida se destacaron en las actividades que realizaban”.

Agrega que “el paseo central del barrio Jorge Newbery, ubicado en avenida Alfonso Quinzio, en la actualidad se encuentra innominado”.

Subraya que “los propios residentes del mencionado complejo habitacional, solicitan la nominación del paseo central con el nombre del Dr. Luis Walter Frías, quien residía en el barrio y además ejercía su profesión en su consultorio ubicado en dicha comunidad”.

Afirma el autor que “el Dr. Luis Walter Frías fue el primer médico de la provincia en fallecer luego de contagiarse coronavirus mientras llevaba adelante su función, lo que causó profundo dolor en la comunidad santiagueña”.

Concluye que “la comunidad médica de Santiago del Estero, ante el deceso del Dr. Frías, hizo público su reconocimiento a las cualidades profesionales y personales”.

Declaran e Interés Municipal la 1ra Campaña de accesibilidad e inclusión social de Santiago del Estero y el Norte Argentino en época de Pandemia 2021

Asimismo, se sancionó la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal, Educativo, Cultural y Social a la “1ra Campaña de Accesibilidad e Inclusión Social de Santiago del Estero y el Norte Argentino en época de Pandemia 2021”.

La misma, se llevará a cabo en la ciudad de Santiago del Estero, durante el corriente año, organizado por el equipo de “YO AMO LSA” (Lengua de Señas Argentina). Se hará entrega de copia de Ordenanza a los organizadores.

En los fundamentos, se indica que “el pedido abierto a “Nivel Nacional de la Comunidad Sorda”, en época de pandemia que exige en uso de barbijos, tapa bocas o mascaras faciales transparentes, se hace eco en nuestra provincia por medio de este equipo “ACTIVISTA”; donde se reclama poder leer los labios o gestos de los trabajadores de servicios esenciales, para su desempeño en la vida diaria, sea accesible y que el uso obligatorio de tapa bocas o barbijos, “no genere una barrera más de inaccesibilidad”.

Agrega que “es crucial comprender que para quienes integran la comunidad sorda y otros, el tapaboca o barbijo conlleva una dificultad adicional a la de estar aislados y la solución a este problema, la constituye los Tapa bocas-Barbijos y Mascaras Faciales Transparente que permitan ver la boca y expresión total del rostro”.

Subraya el autor que “esta Campaña de Accesibilidad Inclusiva generará conciencia, no solo en la sociedad santiagueña sino en la Argentina toda; en sus actores intervinientes con relación a naturalizar y aceptar a la comunidad sorda como parte activa de la sociedad, brindando la solidaridad de interacción entre ellos, sordos y oyentes sin limitaciones”.

Concluye que “esta campaña de tapa bocas transparentes y aprender lengua de seña, es un inciso imprescindible para que nuestra sociedad santiagueña se vuelva inclusiva y sea el ejemplo del país”.

También, se sancionaron las siguientes resoluciones

Resolución, para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la instalación de un reductor de velocidad sobre Av. Antenor Álvarez en su intersección con Av. Alfonzo Quinzio en el barrio Jorge Newbery.

Resolución, para solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la reparación de luminarias en las siguientes calles:

• Santiago Maradona,

• Máximio Ruiz,

• Luis Pinto,

• Andrés Rojas,

• Borges (frente al club Estrella Rojas),

• Anchezar (entrada del barrio),

• 25 de Julio.

Segundo.-/ Colocación de nuevas luminarias en los siguientes espacios verdes:

• Plaza Córdoba,

• Plaza Figueroa,

• Plazoleta Bayugar,

• Plazoleta Juan Felipe Ibarra.

Resolución, por la que se solicita “al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la obra de cordón cuneta y colocación de adoquines en calle Francisca Jacques entre Necochea y Las Heras del Barrio 8 de Abril”.