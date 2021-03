VACUNACIÓN DE PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO DE 18 A 59 AÑOS

En el marco de la campaña de vacunación contra COVID-19, el Ministerio de Salud informa que se comenzó con la vacunación programada y paulatina de las personas de 18 a 59 años con condiciones de riesgo que se inscribieron en la página del Ministerio de Salud http://msalsgo.gob.ar/vacunacovid19/.

Las personas que se registran en la página recibirán su turno a medida que vayan llegando las dosis y se vacunarán en los hospitales referenciales de toda la provincia.

Para la mejor organización del proceso de vacunación, el Ministerio de Salud recomienda que:

–solo concurran las personas con turno programado, previamente notificado por Whatsapp, teléfono o email.

-No concurrir espontáneamente ya que no podrán ser vacunados. El establecimiento de Salud tendrá la nómina de las personas con turno.

Los factores de riesgo para solicitar la aplicación de la vacuna son los siguientes:

• Personas diabéticas (insulinodependientes o no),

• Personas con obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40),

• Personas con enfermedades cardiovasculares

• Personas con enfermedades renales crónicas

• Personas con enfermedades respiratorias crónicas (EPOC y Asma severa).

En el link www.msalsgo.gob.ar/vacunacovid19/ que se encuentra en la página web del Ministerio de Salud, las personas de 18 a 58 años con factores de riesgo para COVID-19 pueden registrarse para solicitar la aplicación de la vacuna.