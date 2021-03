Empezó la caza del que filtró la foto de Macri y apuntan a Negri y a Patricia

En el entorno del ex presidente recurrieron a expertos en Zoom para analizar la captura del videochat.

El ex presidente, Mauricio Macri, no ocultó su malestar por la captura de pantalla que trascendió esta mañana de un Zoom con los principales dirigentes de Juntos por el Cambio en la que se lo ve en la cama y con cara de dormido.

Según pudo saber LPO, en el entorno de Macri recurrieron a «expertos en Zoom» para analizar la captura y poder determinar quién fue quien filtró la foto que en minutos explotó en las redes sociales.

Hay un dato irrefutable: fueron apenas 12 personas las que participaron del chat, por lo que el listado de sospechosos se acorta bastante. Pero, por lo pronto, en esta caza de brujas hay dos participantes que en el círculo íntimo de Macri los consideran como los posibles responsables: una es Patricia Bullrich y el otro es Mario Negri.

Sucede que a pesar de lo que muchos creen, la ex ministra de Seguridad no tiene una buena relación con el ex presidente. En privado, Patricia es muy crítica tanto de los cuatro años de gobierno de Cambiemos, como con el rol de Macri como líder de la oposición.

Bullrich juega una línea dura dentro de la fuerza opositora porque ese es su principal activo. Pero además porque busca contener a un perfil del electorado afín a esas ideas y que, de no encontrar referentes en Cambiemos, buscarán cobijo con los liberales, José Luis Espert y Javier Milei.

En cuento a Negri, se sabe que el diputado radical no oculta sus críticas al ex presidente dentro de Cambiemos. Quizás por eso este lunes lo señalaban como un claro sospechoso.

En la captura de pantalla que circuló aparecen los rostros de todos los participantes del encuentro y arriba a la izquierda se observa a Macri en el dormitorio de su casa en Acassuso. Detrás de un composé en tonos blancos de sábanas y paredes, aparece Juliana, también vestida de blanco, al igual que su esposo.

Mario Negri y Patricia Bullrich.

No está claro qué pueden analizar los «expertos en Zoom». En principio, una mirada rápida sobre la foto permite inferir que Patricia está concentrada, quizás realizando una acción con el mouse de su computadora.

En tanto, Negri no tiene la webcam encendida. Dato relevante quizás y que permita inferir que tal vez buscó evitar ser parte de la foto que luego se viralizaría en las redes sociales.

Según pudo saber LPO, más allá de la polémica por la foto, durante la charla se abordaron los problemas con la campaña de vacunación, el rol del nuevo ministro de Justicia, Martín Soria, y hubo tiempo para un intercambio no del todo amigable entre Alfredo Cornejo y Martín Lousteau por las internas del radicalismo.

Respecto al tema vacunas, coincidieron en aumentar los reclamos al Gobierno para que compre a más proveedores y que lleguen más dosis al país.

En tanto, hubo un contrapunto sobre el tema cuando Patricia planteó la necesidad de «democratizar la compra de dosis» y que tanto los gobiernos provinciales como obras sociales y farmacias puedan acceder a las vacunas.

Tras la presentación de su libro la semana pasada el ex presidente fue noticia porque salieron a la luz audios de su hermano Mariano donde contaba como la Casa Rosada había apretado a Isolux para quedarse con contratos por parques eólicos que luego SOCMA vendió a un precio al menos 3 veces mayor.