LA POLICIA CLUSURO REUNIONES NO AUTORIZADAS Y COMERCIOS QUE INCUMPLEN PROTOCOLOS

En la noche del viernes la policía de la provincia, a través de la Div. Prevención y Protección contra el Alcoholismo, llevó adelante diversos procedimientos los cuales terminaron con más de un par de lugares clausurados por no respetar las normativas legales vigentes ni protocolos en el marco de la pandemia por corona virus. –

Pasadas la media noche se realizó un ACTA DE INFRACCIÓN Y CLAUSURA PREVENTIVA en virtud a los Decretos Nacional 167/21 y Provincial 2153/20 (EVENTO NO AUTORIZADO INOBSERVANCIA DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS VIGENTES) en un SALON DE EVENTOS de calle Ntra. Sra. del Carmen Bº Mosconi, su propietario de apellido Gómez Acosta Carlos (46) c/d Bº Mosconi, fue notificado de lo actuado.

En el lugar se observaba más de una decena de personas compartiendo la misma mesa, sin tener en cuenta el protocolo sanitario de distanciamiento. Además, el local no contaba con la habilitación bromatológica y ni licencia policial.

El siguiente procedimiento tuvo lugar en un maxi drugstore ubicado en calle Urquiza y Roca Bº Centro, capital, el local incumplía la norma de expender bebidas alcohólicas fuera del horario establecido, por lo que su ENCARGADA Arias Melina (31), fue notificada de la infracción a la LEY Nº 7163.

El último lugar clausurado fue un domicilio del Barrio los Inmigrantes donde se realizaba una fiesta clandestina con presencia de gran cantidad de jóvenes con música y consumo de bebidas alcohólicas, además en el lugar se encontraban menores de edad entre los asistentes. Su propietario, Luna Leandro (20), el cual no reside de manera habitual en el lugar, fue notificado del ACTA DE INFRACCIÓN en virtud a los Decretos Nacional 167/21 y Provincial 2153/20 (EVENTO/REUNIÓN SOCIAL NO AUTORIZADA). Con casi 30 personas reunidas, llevando a cabo una reunión social no autorizada con música en alto volumen, consumo de bebidas alcohólicas y la presencia de menores.

Se procedió al desecho de la bebida alcohólica en el lugar y al SECUESTRO PREVENTIVO de un parlante de 15’ pulgadas, una caja bocina y un parlante chico. Prestó colaboración personal de Cría. Comunitaria 8va, quien realizó consulta con el fiscal de turno Dr. Robles Sebastián, quien dispuso se identifique y se impute el art 205 a todos los presentes y se traslade al propietario a la comisaria, en tanto los menores puestos a resguardo y posteriormente sean restituidos a un mayor responsable a cargo. Se pudo saber que continuaran los operativos de manera exhaustiva para dar cumplimiento a las normativas sanitarias preventivas establecidas por covid 19.