CLAUSURAS 3 BARES Y 2 COMPLEJOS DEPORTIVOS QUE INCUMPLÍAN PROTOCOLOS SANITARIOS Y NO CONTABAN CON DOCUMENTACIÓN

Las tareas de control que lleva adelante la Policía para el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el contexto de pandemia por Covid-19 no se detienen y ésta vez dos bares céntrico de la Capital y otro en pleno centro bandeño, una chancha de Paddle y un complejo deportivo ubicado sobre Autopista Juan Domingo Perón, fueron desalojados porque sus propietarios no cumplían con lo establecido y además no contaban con las habilitaciones para su correspondiente y correcto funcionamiento.









Según los informes elaborados por la División Prevención y Protección contra el Alcoholismo, sólo en la noche del jueves y madrugada del viernes, se llevaron a cabo 6 procedimientos, dos de ellos en un mismo lugar y se procedió al labrado de actas de infracción y clausuras preventivas, mientras que en uno de los lugares de mención se activó el protocolo por el artículo 205 del CPA que contempla sanciones a quienes incurran en faltas que pongan en riesgo la salud pública.

En el primero de los hechos, el personal especializado, constató alrededor de las 22:40 del jueves que un bar de Avenida Roca al 1200 del Barrio Centro de la Capital, no contaba con la licencia policial para el expendio de bebidas alcohólicas.

En consecuencia se labraron las actas de infracción a la Ley N°4547, informándosele a su propietario de 52 años que no cuenta con autorización para la venta de bebidas alcohólicas y que en caso de hacerlo se procedería a la clausura preventiva del local hasta tanto regularice su situación.

Aproximadamente a las 23:30 de ayer en una Cancha de Paddle de la Autopista Juan Domingo Perón se comprobó la presencia de varias personas que observaban un partido. Había mesas, sillas y los espectadores compartían bebidas con y sin alcohol en el lugar.

Ante la situación se solicitó a su propietario de 49 años que exhibiera la documentación que lo habilitara a funcionar en esas condiciones y al no contar con la misma, se labraron las actas de clausura preventiva, y el posterior desalojo del lugar, en virtud de la infracción a los Decretos Nacional N°167/21 y sus modificaciones Decreto Nacional N° 168/21 y Decreto Provincial N°2153/20.

Minutos después, en un complejo de canchas de fútbol contiguo al lugar antes mencionado, los policías procedieron a la clausura del lugar ya que se pudo detectar la presencia de una gran cantidad de personas, entre jugadores y espectadores que no guardaban el distanciamiento social, no usaban barbijo y no respetaban las medidas vigentes.

Por tal motivo se le consultó a su propietario de 51 años si contaba con las autorizaciones debidas y éste habría manifestado que no las tenía. Seguidamente se procedió a labrar el acta de clausura preventiva, y al desalojo del complejo como una medida de prevención.

Por su parte, en un bar de Necochea y Mármol, ya en la vecina ciudad de La Banda, los agentes del orden se entrevistaron con una mujer de 47 años quien, poco después de la medianoche, comercializaba bebidas alcohólicas al mostrador.

Debido a que en el lugar se observaban personas, excediendo la capacidad por mesa, y consumiendo bebidas con y sin alcohol le pidieron que exhibiera las autorizaciones correspondientes, mostrando una documentación de carácter provisoria fechada en el año 2019 y además, no contaba con la licencia policial para la venta de bebidas.

Se labró así el acta de infracción y la propietaria se negó a firmar el procedimiento a tal punto que intentó agredir al personal para evitar la clausura preventiva, lo cual no pasó a mayores.

Sin embargo, la situación no terminó allí, sino que alrededor de las 3 de la mañana, cuando el personal se encontraba de recorrido preventivo teniendo en cuenta que los protocolos sanitarios establecen un horario de circulación hasta las 2, un patrullero constató que en el lugar clausurado se continuaban vendiendo bebidas.

De inmediato, se labraron las actas de infracción y clausura en virtud de las violaciones a los Decretos Nacional N°167/21 y sus modificaciones en el N°168/21 y el Decreto Provincial N°2153/20, que establece la Veda Alcohólica en todo el territorio provincial a partir de las 0.

Además, como en el lugar se continuaba atendiendo al público y se seguía comercializando bebidas alcohólicas, posterior a la clausura preventiva de la fecha, los clientes fueron identificados y quedaron a disposición del fiscal interviniente, quien avaló la activación del protocolo por artículo N°205 C.P.A. y procedieron al secuestro de al menos dos vehículos.

En el último de los hechos, realizado en un bar al paso de Alsina al 300, los funcionarios de la ley labraron un acta de infracción y clausura en virtud de los Decretos Nacional N°167/21 y sus modificaciones del N°168/21, Decreto Provincial 2153/20, Ley Nacional N° 24.788, Ley Provincial N°4547 y la Ley N°6.906.Ya que en el lugar se observó una gran cantidad de personas del sexo masculino ubicadas en mesas y sillas consumiendo bebidas con y sin alcohol en la vereda del comercio. Dada esta situación se le solicita la documentación correspondiente, y su propietario habría confiado que no contaba con ninguna habilitación, ni de bromatología, ni licencia policial, ni comprobante de pago de impuesto para el uso de espacio público, motivos por los cuales se procede a la clausura preventiva del lugar y su posterior desalojo.