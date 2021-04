HCD: El municipio colabora con las decisiones del COE

06.04.21 La Municipalidad de la Capital no integra el COE, sino que colabora con personal de salud (CAPS) y sus áreas operativas, acompañando disposiciones del Gobierno de la provincia – a través del Ministerio de Salud de Provincia-, consecuentemente del Ministerio de Salud de la Nación y la COFESA. Se realizó la 7ma Sesión Ordinaria del H. Concejo Deliberante de la Capital, bajo la presidencia del su titular, Humberto Eduardo Santillán, y con la presencia de 10 ediles.

En el capítulo de la efemérides, la concejal Marisa Pérez Nazar (FC), recordó que “este 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, conmemorando la fundación de la Organización de la Salud, en 1948”. Debido a la importancia del día mundial de la salud, la OMS recomienda una serie de hábitos y cuidados cotidianos que siempre son convenientes de realizar, porque ayudan a tener una vida más saludable.

Valoración de la campaña de vacunación contra Covid 19

Fue ocasión, para que el jefe de la bancada del Frente Cívico, Lelio Manzanarez, ante un requerimiento de la oposición, valoró positivamente el trabajo institucional en salud pública, que se realiza desde el Gobierno de la provincia, el Ministerio de Salud y, en particular, de la Municipalidad de la Capital, en el contexto pandemia Covid 19. Indicó que, desde el municipio se acompañan las decisiones del COE, aportando logística, infraestructura y personal de las distintas áreas que se convocan al trabajo que se planifica, articuladamente con demás organismos de Estado. Subrayó el edil, que “la Municipalidad de la Capital no integra el COE, sino que colabora con personal de salud (CAPS) y sus áreas operativas, acompañando disposiciones del Ministerio de Salud de Provincia, consecuentemente del Ministerio de Salud de la Nación y la COFESA” remarcó.

Añadió que “el cronograma de vacunación es claro, preciso y ejemplar determinándolo el Ministerio de Salud con toda transparencia, habiéndose dispuesto los días, horas y lugares de vacunación con el protocolo, personal de salud y la logística correspondiente”. Insistió que el municipio colabora con las decisiones del COE, no contrata no compra vacunas, ni asigna beneficiarios, todo se hace de acuerdo a los protocolos establecidos con las prioridades que se determinan para enfrentar la pandemia”.

Remarcó que el municipio y su personal, se ajusta a las etapas de vacunación establecidas oficialmente para; personal de salud asistencial, adultos mayores de 70 años, adultos con residencia de larga estadía y centros de día, personal estratégico comprendido en la resolución 712/21 del Ministerio de Salud, adultos mayores de 60 años, adultos mayores de 60 años con imposibilidad de movilidad, personas mayores de 18 a 59 años. Añadió Manzanarez que “las dosis de vacunas se registran, sin excepción, en un carnet único de vacunación y el registro de vacunación se realiza en tiempo real en la plataforma SIISA y en la app NOMIVAC”.

Manzanarez, se mostró satisfecho por el trabajo prolijo y articulado, entre el COE y la Municipalidad de la Capital, en la campaña de vacunación implementada, felicitando por ello al gobierno de la provincia y a la Municipalidad de la Capital por el trabajo que realiza todos los días.

Sanción sobre tablas

En la oportunidad, se sancionó sobre tablas un proyecto de Ordenanza presentado por el Frente Cívico por el cual “se declara de Interés Municipal y Social el “73º Aniversario de la Fundación del Radio Club Santiago del Estero”. En la oportunidad, se hará entrega de copia de Ordenanza a autoridades de la institución.

La institución, fue fundada el 07 de abril de 1948 y celebra un nuevo aniversario de su extensa trayectoria en la formación de radioaficionados. Desde hace algunos años atrás, los radioaficionados de Santiago del Estero salieron al aire por primera vez en el mes de abril, concitando la atención de radioaficionados de Argentina y de países limítrofes.

En lo atinente al Orden del Día, se sancionaron los siguientes despachos de Comisión:

Resolución, promovida por el Frente Cívico por la que “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la reparación integral de carteles nomencladores existentes de diferentes calles del barrio Jorge Newbery”.

Se indicó que “los carteles nomencladores existentes en algunas calles del barrio mencionado han sufrido el deterioro del paso del tiempo, lo cual dificulta la visibilidad e información para los cuales han sido colocados. Lo solicitado traería aparejado una correcta identificación de la arteria que se busca, proporcionando una información correcta”.

Resolución, promovida por el Frente Cívico por la que “se solicita al DEM que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la instalación de un semáforo en la intersección de calle Dr. Francisco Viano y Monteagudo en el barrio 8 de Abril”.

La obra solicitada contribuiría a ordenar el tránsito tanto vehicular como peatonal, a fin de evitar y disminuir los accidentes en la vía pública.

Resolución, promovida por el Frente Cívico que “solicita al DEM que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la erradicación y limpieza del basural existente en la intersección de calles Pedro González y Avenida del Trabajo en el barrio Ejército Argentino”.

En la intersección de calle Pedro González esquina Av. Del Trabajo, vecinos desaprensivos desechan todo tipo de basura, incluso animales muertos que generan olores nauseabundos, lo que ocasiona que se torne imposible circular por la zona ya que, en muchas oportunidades, la basura tapa prácticamente toda la calle entorpeciendo el tránsito de la zona.

Resolución, promovida por el Frente Cívico por la cual “se solicita al DEM que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la instalación de reductores de velocidad y/o señalización preventiva, en las siguientes intersecciones de Av. Pedro León Gallo, en el barrio Industria: Avda. Pedro León Gallo y Juan Lissi (ex 5º Pasaje); Avda. Pedro León Gallo y Terencio Morini (ex 6º Pasaje); y Avda. Pedro León Gallo y Tránsito Martínez (ex 7º Pasaje).

Por último, a instancias del bloque Libres del Sur, se sancionó la Resolución por la cual “se solicita al DEM que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la instalación de reductores de velocidad y/o señalización preventiva, sobre intersección de Avenida del Libertador y Calle 12 del barrio Mosconi”.