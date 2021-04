Vacunación para mayores de 60 años en el club Olímpico de La Banda

Comenzó la campaña de vacunación de mayores de 60 en la Ciudad de La Banda. Uno de los puntos para recibir la primera dosis contra el covid – 19, fue el Club Ciclista Olímpico.

Desde el Ministerio de Salud informaron que los equipos de salud continúan trabajando arduamente y que se estuvo realizando la vacunación en simultáneo en los clubes de Tiro Federal y Centro Recreativo, todos de La Banda.

La directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Martha Tarchini se refirió a la campaña “vemos una gran concurrencia lo que nos pone muy felices. No dudo que van a ser días muy importantes como ha sucedido ya en capital donde hemos tenido una excelente experiencia y esto es lo que buscamos, llegar a la mayor cantidad de adultos posibles para sumar una herramienta más para la protección. Recordemos que la vacuna lo que hace es protegernos, evitar las formas graves de la enfermedad, no evitar el contagio, entonces seguimos manteniendo las precauciones y medidas que veníamos llevando a cabo y le sumamos la vacuna”. La directora agregó “se está usando la vacuna Sputnik V que es una vacuna de difícil manipulación pero los equipos de salud se han adaptado enseguida, han podido hacerlo de la mejor manera posible controlando la temperatura y no hemos tenido ningún inconveniente incluso en la ruralidad. Hemos tratado de que todo esté en condiciones para que ellos se sientan cómodos, bien atendidos”.

A su turno la Supervisora de APS, Carmen Santillán manifestó: “comenzó la campaña de vacunación aquí en el Club Olímpico y continuaremos hasta el día lunes 12. Están trabajando 6 equipos aquí adentro y uno está destinado para la gente que no puede salir de su casa o bajarse del vehículo. Invitamos a todos los adultos que lleguen a vacunarse en el turno que les ha sido designado a través de la aplicación”.