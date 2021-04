Axel Kicillof: «Es macabro el nivel de desinformación y las opiniones en algunos medios»

El gobernador Axel Kicillof cargó con dureza contra la oposición y algunos medios de comunicación a los que acusó de «agregar obstáculos a una situación ya de por sí calamitosa».

«Esta segunda ola de contagios que estamos viviendo es muchísimo más violenta con un virus que mutó y no tenemos proyecciones muy claras acerca de la velocidad que toma, antes nos manejábamos con un modelo, pero esto está rompiendo el termómetro de toda la región», advirtió este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof al dar cuenta del preocupante avance de los contagios de coronavirus Covid-19.

En diálogo con Radio 10 Kicillof señaló que ya se vacunaron «al menos con la primera dosis» más de 2 millones de bonaerenses y destacó el trabajo temprano que encaró junto al presidenta Alberto Fernández para hablar con todos los productores de vacunas del mundo.

«Conseguir vacunas no es un problema mundial, es EL problema mundial y nosotros estamos entre los 20 países del mundo que más vacunas recibieron en volumen y entre los primeros 14 si tomas en cuenta sólo los países medianos y grandes» aseguró.

Kicillof recordó que su gobierno comenzó a gestionar la provisión de vacunas con todos los laboratorios que ya estaban en fases adelantadas del desarrollo en julio del año pasado.

Y cargó con dureza contra la oposición y algunos medios y periodistas. «Es desquiciado lo que están haciendo algunos, es macabro el nivel de desinformación y las opiniones en algunos medios que solo hace pensar que al final lo que quieren es que se muera más gente para después echarnos la culpa y sacar rédito político de eso».

«Lo que están haciendo es agregar un obstáculo, una dificultad a una situación que ya de por sí es angustiante, preocupante y calamitosa» advirtió Kicillof y abundó: «si en Europa toman medidas está bien, si acá tomamos las mismas medidas es una ‘infectadura’, el ex presidente Macri fue a Francia y dijo ‘acá se respira libertad’, hoy Francia está con las escuelas cerradas».

Y sentenció: «es realmente desquiciado, si cerramos, porque cerramos, si no cerramos, porque no cerramos, si hay vacunas porque son veneno y matan, si no hay vacunas, porque no hay vacunas. A veces lo hacen de ignorantes pero otras veces son malintencionados con un objetivo claro».

«Se oponen a todo lo que hacemos, que es lo que hay que hacer, lo que hace el mundo, pero no proponen nada, ninguna otra opción» señaló el gobernador bonaerense.

Y advirtió: «Estamos en una situación muy complicada, en la zona metropolitana sobre todo hay mucha ocupación de camas de terapia intensiva».