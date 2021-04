COE: se mantienen todas las medidas ya dispuestas y vigentes

«Recordamos a nuestros comprovincianos, que nos encontramos en una situación de extrema tensión epidemiológica, que de llegar a agravarse, inmediatamente se tomarán las medidas de restricción, tanto de actividades como de circulación que sean necesarias, dentro de las facultades que nos otorga el DNU vigente».

Habiéndose reunido el Comité de Emergencia en el día de la fecha, y evaluadas las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para la zona del AMBA entre otras zonas del país, se emitió el siguiente comunicado:

1) En primer lugar, nuestro expreso y total apoyo al Presidente de la Nación, Dr Alberto Fernández, en su firme decisión de preservar la salud y la vida de todos los argentinos.

En ese sentido, ratificamos cómo desde el primer día, nuestro acompañamiento en esta dificil pero necesaria tarea, que nos tiene que encontrar a todos los argentinos unidos más que nunca frente a este duro momento que atraviesa la humanidad.

2) Expresamos también, nuestro reconocimiento y agradecimiento al personal de salud por el trabajo que se viene realizando en todas las áreas, tanto críticas como de prevención y cuidado, en todos los hospitales y centros de salud, como así también en la formidable campaña provincial de vacunación contra el Covid que se lleva adelante en nuestra provincia.

3) En cuanto a la situación actual, y los pasos a seguir en nuestra Provincia, hemos evaluado y analizado en forma exhaustiva todos los parámetros de la situación médica y epidemiologica, a los fines de determinar las medidas a tomar, o las posibles adecuaciones que fundamentan los anuncios realizados para su aplicación en el AMBA por parte del Gobierno Nacional.

En este sentido, y bajo la normativa anunciada, si bien es cierto que nuestra ciudad Capital se encuentra comprendida en situación de alto riesgo epidemiologico, no podemos dejar de analizarla en nuestra realidad geográfica y social, donde debemos contemplarla en el conjunto de un area metropolitana, tal como lo es el conurbano Santiago-Banda.

De esta manera, difieren los parámetros que definen la incidencia de contagios, determinados por el

Ministerio de salud de la Nación; los que se modifican sensiblemente al analizar esta area como un conglomerado, que es tal como debemos manejarnos en la práctica, y bajo ese análisis, nos acercamos a indicadores más parecidos al resto de la Provincia.

Asimismo, en las últimas semanas -y con las medidas ya tomadas- si bien los números de contagios no han bajado, se han mantenido tanto los promedios, como los porcentajes de uso de ocupación de camas Covid, tanto en las áreas de pacientes graves, como de leves y moderados.

Esto, junto a la responsabilidad social e individual a la que seguimos apelando, nos muestra al día de hoy, una situación de cierta estabilidad en nuestro sistema de salud, que si bien no deja de ser preocupante en el contexto de una segunda ola de contagios en el país, por ahora y gracias al esfuerzo de todos los que lo componen, se encuentra en condiciones de atender a todos quienes requieren atención en el marco de la pandemia.

Ante ello, informamos que se mantienen todas las medidas ya dispuestas y vigentes en el Decreto 2021-628-E-GDESDE del 9 del corriente, sin modificaciones por el momento.

No obstante, recordamos a nuestros comprovincianos, que nos encontramos en una situación de extrema tensión epidemiológica, que de llegar a agravarse, inmediatamente se tomarán las medidas de restricción, tanto de actividades como de circulación que sean necesarias, dentro de las facultades que nos otorga el DNU vigente.

4) Pondremos todo el esfuerzo necesario, para controlar el cumplimiento de los protocolos vigentes, sin excepción.

La comunidad, a esta altura, está en conocimiento y con total consciencia de los daños -muchas veces irreparables- que produce el COVID; y utilizaremos sin dudar, cada vez que sea necesario, todos los mecanismos a nuestro alcance para que esta situación no se agrave.

5) En cuánto a la campaña de vacunación, confirmamos que el próximo lunes 19 de abril llegará a nuestra provincia una nueva remesa de vacunas contra el Covid 19, con lo que se aseguraría la continuidad de la misma por los siguientes 10 días, y al ritmo necesario para inmunizar a los sectores de más riesgo; ademas de continuar con la vacunación antigripal puesta en marcha recientemente.

6) Hoy más que nunca, apelamos a la responsabilidad de todos y cada uno de los santiagueños.

CuidemonosEntreTodos

Fdo. Elias Suarez-Jefe de Gabinete. Lic Natividad Nassif-Ministra de Salud