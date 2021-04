Zamora: «Somos la provincia más austera en gasto público, sin deudas y con equilibrio financiero, pero seguramente eso no les importa, les importa la grieta»

El Gobernador Dr Gerardo Zamora rechazó lo publicado, por el portal de TN, sobre los salarios de los funcionarios públicos de la provincia.

Zamora posteó:

«Un clásico …. acabo de ver en un portal de TN , copiando la nota de una página santiagueña de la oposición (juntos por el cambio) , que el gobierno Santiagueño aumentó en menos de un año casi un 100 % los Viáticos de los funcionarios… Queridos periodistas porteños , la provincia de Santiago del sesteo dio un aumento del 45 % el año pasado y un 47 % este año ( eso incluye Viáticos, guardias hospitalarias etc etc ) PARA TODOS LOS EMPLEADOS PÚBLICOS, no solo para los funcionarios , para todos!!!

Es decir, que la Provincia dio en estos 2 años de pandemia el mejor aumento que se vio en el contexto general, para todos los trabajadores públicos (incluyendo docentes, fuerzas de seguridad etc ) pero esa no es la noticia …. la noticia para Uds es copiar una nota de un face de “Cambiemos” y ponerla como noticia con un título avieso.

Solo eso, necesitaba hacer esa aclaración queridos amigos de TN . Ahora que les conteste, los espero ofendidos por acá de nuevo, para que vengan a buscar y mostrar pobres como siempre, mientras ignoran los pobres que tienen ahí en la ciudad más rica del país, cuyos gobernantes ni que siquiera les dan contención o un techo a niños con sus padres en situación de calle durante años -como pudimos ver el otro día en un caso resonado- mientras uds los blindan mediáticamente.

Somos la provincia más austera en gasto público , sin deudas y con equilibrio financiero, pero seguramente eso no les importa, les importa la grieta .Suerte, sigan así nomas !!

Les mando un abrazo desde aquí, donde nació la patria, aunque a ese centralismo descalificador, subestimador y soberbio que tienen no les interese!»