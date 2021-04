Entregan viviendas sociales en el Dpto. Pellegrini

El gobierno de la provincia de Santiago del Estero, dejó inauguradas 23 viviendas sociales totalmente amobladas con la complementación de un filtro purificador de agua microbiológico Instantáneo; en la localidad de Santo Domingo, Departamento Pellegrini, dando continuidad al Programa de Viviendas Sociales implementado por la ex gobernadora y actual Presidenta Provisional del Senado, Dra. Claudia de Zamora.

La entrega de llaves a las familias, estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai acompañado por el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Santiago del Estero, Dr. Mario Piotti Suarez; comisionado municipal local de Santo Domingo, Lázaro M. Orellana. Además estuvieron los comisionados de El Mojón, Mario Verón; de Campo Grande, José Pereyra; de Villa Mercedes, Víctor Escobar; de Las Delicias, Liliana Juárez; de Rapelli, Evangelina Aranda y de San José del Boquerón, Juan Mansilla entre otros.

En la oportunidad, se realizaron dos actos para cumplir con el protocolo y siguiendo las estrictas medidas de seguridad del distanciamiento social por la pandemia del Covid – 19, evitando la aglomeración de vecinos. El primer acto se llevó a cabo en el domicilio de Mabel Chávez en el paraje “San Juan” y el segundo en la vivienda de Elsa Noemí Aranda en la localidad de “Santo Domingo” ambos en el departamento Pellegrini. Se destaca que todas las viviendas fueron construidas a través de la comisión municipal de Santo Domingo y beneficia a familias de los parajes: San Juan, Santa Luisa, Babilonia, Bandeadero, Casa Verde, Chañar Bajada en el departamento Pellegrini; La Manga, El Saladillo, Esteco en el departamento Alberdi; Además a los parajes de Yskay Pozo y Santo Domingo en el departamento copo.

Concluida la entrega de llaves el comisionado, Lázaro Orellana manifestó: “es algo especial que nos viene pasando desde hace varios años con este hermoso proyecto que es construir viviendas para la gente que realmente necesita. Llevamos 114 vivienda distribuidas en la zona en las que se incluyen a alguna que están en proceso y muy próximo a inaugurar. Este Programa de Viviendas Sociales es muy bueno porque beneficia a la gente de cada lugar en la construcción y la mano de obra”. Señaló

Por su parte, el coordinador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Dr. Mario Suarez, expresó; “quiero agradecer la generosidad que ha tenido el gobierno de la provincia al permitir generar este plan de viviendas. Es una emoción muy grande ver a las familias cómo se benefician con este Programa que ha resuelto muchísimos problemas de habitabilidad en la provincia de Santiago del Estero. Esto es un mensaje y una forma de demostrarle a todo el pueblo santiagueño y al país cómo se articulan políticas públicas entre el gobierno de la provincia y el ministerio de desarrollo social de la Nación, es una muestra más de las obras que hace la provincia a pesar de la pandemia” y agregó “desde el Ministerio De desarrollo Social de la Nación estamos generando la entrega de filtros de agua para que los habitantes que reciban las viviendas tengan la posibilidad de filtrar el agua y generar una agua potable que sea de mejor calidad”.

Finalmente el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, dijo: “estamos acompañando al comisionado de la localidad de Santo Domingo, acompañado por comisionados del departamento Pellegrini y copo. Son 23 familias que hoy reciben la alegría de su vivienda totalmente amobladas de manera absolutamente gratuita en este Programa Viviendas Sociales que ya va autorizando casi 23 mil casas en toda la provincia, muchas de las cuales ya están construidas, entregadas y habitadas por sus dueños y ahora con el aditamento que a las viviendas que no reciben agua de red a través del ministerio de Desarrollo social de la Nación se les va a entregar un filtro para que puedan mejorar la calidad del agua. Este Programa no solo lucha contra el mal de Chagas, no solo genera una solución habitacional, sino que genera trabajo y se enmarca dentro de la lucha contra la pobreza que se vienen llevando a cabo con acciones activas, importantes, de parte del gobierno provincial que ha logrado en el semestre de 2020 reducir 6 puntos de índice de pobreza en nuestra provincia y esto habla que hubo importantes políticas de apoyo, a la producción, a la pequeña y mediana empresa, al comercio, al turismo. Esto nos obliga a seguir trabajando y demostrar que los santiagueños somos capaces de enfrentar adversidades y vencerlas. Felicito al comisionado Lázaro y a las 23 familias beneficiadas” terminó