Santiago del Estero superó hoy las 100.000 personas vacunadas contra COVID-19 en todo el territorio provincial.

“Es un gran logro colectivo, de la población y de todo el equipo de salud, para proteger a los más vulnerables en esta pandemia que nos está tocando atravesar”, destacó la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif. “Reconocemos y valoramos mucho el esfuerzo y el compromiso puesto por cada integrante del equipo de salud en toda la provincia que sin descanso, luego de un año de arduo trabajo, se comprometió con esta tarea vacunando a nuestros adultos mayores, a personal docente, a personas con factores de riesgo. Haciéndolo con mucha dedicación, hasta los fines de semana, en domicilio y en los operativos junto a los equipos de las municipalidades y comisiones municipales, sin las cuales sería muy difícil concretar esta campaña histórica”, indicó la ministra.

Más del 65% de las dosis se aplicaron a adultos mayores de 60 años en aproximadamente 180 localidades “pero no nos detenemos, seguimos vacunando, esta semana se están inmunizados los adultos mayores de 46 localidades y ya estamos programando 20.000 turnos para la próxima, con el objetivo de colocar las dosis que están llegando a la provincia”. Además, se continúa vacunando, en todos los hospitales de la provincia, a personas e 18 a 59 años con factores de riesgo, siempre con turno programado. El personal de salud ya recibió las dos dosis en un 95% y el personal docente de los niveles inicial y primario también recibió su primera dosis en todas las escuelas de la provincia.

Recomendaciones para las personas que no pueden concurrir a vacunarse

Por otro lado, el Ministerio de Salud recomendó a los familiares de las personas que no pueden asistir a vacunarse teniendo un turno programado porque se encuentra enfermo, de viaje o no le es posible trasladarse al lugar de vacunación, que soliciten la reprogramación del turno o se acerquen ese día del turno al centro de vacunación para comunicar la situación de su familiar.

También, aclaró que se encontraron algunos casos de personas que, por falta de actualización, están registradas en el padrón de la app Vacunarse y que se encuentran fallecidas. En estos casos, el Ministerio de Salud explicó que esas dosis son restituidas al Ministerio de Salud una vez finalizado el operativo del día. Todas las dosis que no fueron colocadas en cada operativo por ausencia de la persona a la que se le había otorgado el turno, ingresan como devoluciones al Ministerio de Salud, para lo cual hay un acta de devolución con una planilla donde consta la cantidad de vacunados y sus datos personales para poder efectur los correspondientes controles.