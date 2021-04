Buscan revalorizar espacios deportivos históricos de la ciudad

Con el objetivo de crear espacios de memoria colectiva y desarrollar políticas de turismo urbano. El Concejal del Frente Cívico por Santiago, Carlos Basualdo, impulsa un ambicioso proyecto que consiste en darle valor agregado a lugares emblemáticos y que marcaron un momento histórico en la ciudad. «La idea es generar la revalorización de espacios públicos, que están en la órbita municipal. Estamos trabajando en la génesis del proyecto con categorías que tienen que ver con la recuperación en particular de la cancha de básquet que se encuentra en el Parque Aguirre, al lado del Cristo Redentor y en donde Santiago del Estero se consagró campeón argentino en 1968», comentó Basualdo.

«Buscamos generar un lugar público que brinde una opción, en este caso, de ir a jugar al básquet y sentirnos orgullosos de un espacio que sirvió de cuna para nuestro deporte. Existe una interrelación familiar; él papá va ir con su hijo a tirar al aro, va ir su abuelo con su nieta. Donde exista un lugar deportivo en condiciones va haber un niño y al lado va estar la familia. Buscamos que esta actividad sirve para las relaciones humanas, para la familia y brindar un lugar de contención para evitar los flagelos que acosan a los niños y adolescentes».

Los campeones argentinos de 1968 celebraron sus Bodas de Oro (2018) del que es considerado uno de los momentos más importantes del básquet santiagueño en el plano nacional. El plantel se metió en el corazón de los santiagueños y el paso de los años no sólo no ha modificado este vínculo, sino que lo fortaleció a partir de la desaparición de varios de sus integrantes, que han alcanzado estatus de ídolos. En este sentido Basualdo remarcó que «necesitamos como sociedad revalorizar los espacios y a todas aquellas personas que marcaron y marcan día a día nuestro norte como sociedad y en este caso particular en el deporte. Somos una provincia que día a día genera profesionales en diversas áreas del deporte y principalmente en el básquet en donde Gabriel Deck y su llegada a la NBA es el ejemplo más reciente que tenemos. Debemos buscar las formas de consolidar nuestra identidad y que perdure en el tiempo con estrategias que motiven a sentir el orgullo de ser santiagueño y consolidar la política deportiva que lleva adelante tanto la intendente Norma Fuentes como el gobernador Zamora», finalizó.