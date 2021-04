DESALOJAN CUMPLEAÑOS DE 15 E IMPUTAN A LA DUEÑA

La Policía de Las Termas de Río Hondo puso fin a un cumpleaños de 15 que se desarrollaba en el interior de una vivienda del barrio Toro Yacu, fiesta no autorizada de la que participaban unas 30 personas. Por disposición de la Justicia, se desalojó el lugar y la dueña de casa fue imputada del delito de poner en riesgo la salud pública.

El caso tuvo lugar en horas de la tarde de hoy cuando personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6 fue alertado de que en el barrio en cuestión, en una vivienda particular, había una gran cantidad de personas, novedad que constataron con vecinos del lugar.

Así fue como se entrevistaron con una mujer de 67 años quien les habría manifestado que efectivamente, se estaba celebrando un cumpleaños de 15 y en el interior del inmueble había no menos de 30 personas, entre familiares no convivientes de la dueña de casa e invitados.Ante lo sucedido, el personal actuante consultó con el fiscal Rafael Zanni, el temperamento a seguir y éste dispuso que la fiesta sea desalojada ya que los concurrentes no cumplían con los protocolos establecidos, mientras que la propietaria, una vez identificada, se le informó que le había sido imputado el artículo 205 del Código Penal Argentino por poner en riesgo la salud pública y mediante acta se le comunicó su aprehensión, medida procesal que deberá cumplir en su domicilio en virtud de su edad y por tratarse de una persona de riesgo.