Mensaje del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora al pueblo de la provincia

Lo hacemos un año más, sin poder festejar un nuevo 27 de abril como quisiéramos todos los santiagueños, son los tiempos que nos tocan vivir lamentablemente, que nos hacen postergar cosas que eran la normalidad, en un mundo que hoy se encuentra afrontando graves perjuicios en todos los ordenes: en nuestra economía, nuestra vida cotidiana y fundamentalmente nuestra salud… es lógico por lo tanto, que debemos hacerlo de esta manera, sin presencias personales, por eso quiero enviarles un afectuoso y fraternal abrazo, a los Sres Diputados y a todos los hermanos comprovincianos en este 201 aniversario de nuestra Autonomía Provincial !!

Ya durante el año pasado, expresaba –desde la responsabilidad de administrar y tomar decisiones en este contexto- mientras los problemas colisionan diariamente con la idea de cualquier agenda ya sea publica o privada, que lo haríamos siempre con la prudencia que corresponde, pero con la firme convicción de preservar la integridad y la salud de todos los santiagueños,

Hoy, en un año que sigue siendo tan duro e incierto como el anterior, vengo a informarles a Uds lo realizado desde el último trimestre del año pasado, cuando realice mi informe anual, hasta la fecha, y lo proyectado para lo que resta del año. Pero como digo siempre, sin dejar que la coyuntura y todas sus urgencias, nos impida una mirada hacia el mediano y largo plazo, un horizonte al que no debemos renunciar, al contrario, debemos prepararnos con más fuerzas, para avanzar en objetivos comunes por encima de cualquier diferencia secundaria, mientras cimentamos bases firmes para un desarrollo con inclusión.

Debemos estar preparados, para que apenas salgamos de este difícil momento -algo que ruego a Dios sea pronto- tengamos las condiciones necesarias para impulsarnos más que nunca, a ese destino de grandeza que seguramente soñaron hombres como Borges e Ibarra, y todos los que fueron construyendo antes que nosotros escribiendo una historia en común, que nos cobija con identidad propia… a ese futuro no debemos renunciar, lo debemos forjar con nuestras propias herramientas, con Fe en Dios y en nuestras propias fuerzas!!

En primer lugar quiero informarles, que pese a la caída de la actividad económica general, y a los necesarios esfuerzos financieros que venimos haciendo, para mitigar las consecuencias de esta pandemia, hemos finalizado el ejercicio presupuestario 2020, tal como todos estos últimos años: con equilibrio financiero; una eficiente ejecución presupuestaria con concreción permanente de acciones; una fuerte inversión en obras de infraestructura básica, en salud, educación y viviendas; manteniendo políticas activas en la cultura, el deporte, el turismo y dando continuidad a políticas públicas para dar dignidad a los sectores más vulnerables, convencidos de la necesidad de consolidar igualdad de oportunidades en todo el extenso territorio provincial.

En ese desafío, es que seguimos invirtiendo, pero sin caer en desequilibrios fiscales, sin endeudarnos y cumpliendo al día con las obligaciones salariales y corrientes. Eso nos permitió, por ejemplo, dar un bono de fin de año, esta vez de $ 34.000, más un aumento salarial de 47 %, y del 100% en la Ayuda Escolar, para todo el sector público, diferenciándonos con esos porcentajes, del resto del país.

Los hicimos, no sin realizar un gran esfuerzo también, para mantener ordenadas las cuentas públicas, teniendo en cuenta que nos tuvimos que adaptar a premisas nacionales, como el tener que poner en vigencia el presupuesto del año 2019 para el 2020, sin dejar de respetar las pautas establecidas en la ley de Responsabilidad Fiscal, cuidando nuestros ingresos tributarios provinciales que en el periodo fiscal 2020, significaron la suma de $ 9.811.633.418.

Al orden financiero, continuamos agregando un sostenido trabajo en ordenamiento territorial, implementando por ej. el uso tecnológico de la Red RAMSAC que permite el posicionamiento exacto de los inmuebles rurales, el proceso de actualización y planificación de la cartografía catastral y la recepción digital de reportes profesionales para una futura carga y consulta de datos on-line. En el mismo sentido, desde el inicio de la cuarentena, se aceleraron las actividades Transformación Digital con la implementación de aplicaciones web a gran escala en la gran mayoría de los organismos centralizados y descentralizados, desde el área de Informática para automatizar todas las actividades posibles.

Hace pocos días, inauguramos el nuevo y moderno edificio de la Direccion Gral de Rentas, y está en obra el nuevo edificio de la Dirección de Catastro, donde junto a lo moderno, su planta baja mantendrá preservadas partes de la construcción original de la casa de Los Taboada, y reconstruidos los túneles que conectan al Teatro 25 de Mayo, como parte de un recorrido histórico, turístico y cultural.

En cuanto a la Producción Provincial, el stock de ganado vacuno actual llega al 1.678.598 cabezas, representando un 45.6% del stock del NOA, que lo ubica a cabeza de la región. Consideramos a la ganadería un eje estratégico, que forma parte de nuestras metas del bicentenario, para el incremento del PBG. Por ello, venimos abordando la actividad, en diferentes aspectos: el manejo de bosques con ganadería integrada, la adquisición de genética caprina y ovina, refacción de frigoríficos provinciales para garantizar la salud pública y el ordenamiento de la cadena cárnica; como así también las acciones de búsquedas de inversiones estratégicas para el desarrollo de mercados, ya que genera mano de obra de 63.644 empleos directos y 31.800 empleos indirectos, y bajo el objetivo de ampliar esta fuente generadora de actividad laboral, venimos acompañandola a través de Exposiciones prestigiosas, como la EXPOBRA, con operatorias que benefician a los adquirentes de ganado en sus remates, a partir de la subvención del 50% de la tasas de crédito. También líneas de fomento a la conservación de genética y mejoras, como créditos del programa PROCARNE, entre otros.

La faena provincial es de 220.000 cabezas, y actualmente contamos con una cuota Hilton de 650 TN asignada al Frigorífico Forres – Beltrán, una de nuestras industrias instaladas bajo la ley promoción industrial.

El sector caprino, cuenta con 650.000 cabezas, aquí también implementamos programas como el de Desarrollo de la Cadena Cárnica Caprina, que junto con la Ley Caprina distribuyo $ 40.000.000 en centros de servicio y proyectos para el mejoramiento de su cadena lechera y cárnica.

EN APICULTURA, Se llevaron a cabo las capacitaciones presenciales y virtuales en los colegios agrotécnicos en el norte provincial, zona de mayor actividad; como también importantes inversiones para dar solución a los pequeños productores, tal como el envasado para poder vender sus mieles con la inocuidad correspondiente; y compra de medicamentos para garantizar sanidad de colmenas y disminuir perdidas, llegando a más de 300 apicultores con 10.000 dosis adquiridas.

Seguimos dando apoyo a pequeños productores, a través de las agencias zonales, a las cuales hemos reforzado con equipamiento, como: Sembradoras de Grano Grueso, Rotoenfardadoras de Algodón, Tolvas, Acoplados Volcadores, cosechadoras de Algodón, camionetas y palas de arrastre, a la vez de un fuerte trabajo conjunto este año con el INTA, en la lucha contra el picudo algodonero y análisis de calidad de fibra sobre muestreo de algodón.

La Campaña agrícola 2021 arroja los siguientes números:

189.790 has de algodón; 578.200 de Soja; 806.000 de Maiz y 482.030 de Trigo, significando una superficie total de 2.056.20 has. Ubicandonos con estos volúmenes, un año más, como primer productores de algodón del país.

DURANTE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2020 , el aporte provincial destinado a pequeños productores a través del programa PRO AGRO, dio apoyo a 901 productores algodoneros que representan 5.073 has; 2.080 productores de maíz, que representan 4.000 hs y 300 de cucurbitáceas, con 400 has., con una inversión total de $ 131.549.000.

Con el mismo programa, en el 2021, para alfalfa fue de $ 33.000.000 beneficiando a 2500 productores con un total de 5.000 has, y $ 60.234.000 para 870 productores algodoneros que representan 4000 has.

El Programa Pro Huerta distribuyo durante el 2020, kit de semillas a 24.000 beneficiaros con una inversión de $ 23.057.900. y para este año se prevee entregar 50.000 kit con una inversión de $29.000.000.

El Vivero San Carlos, cuenta con 1.200 gallinas, que producen 1.000 pollitos por semana, que son entregados a familias del interior con el fin de contribuir a la mejora de su calidad alimentaria; serán 32.000 pollitos bb los entregados hasta fin de año, bajo el Programa Pro Granja.

Pese a la situación de pandemia, se están evaluando 4

proyectos de promoción industrial este año, con impacto directo de mano de obra de 320 personas, presentados por:

-El GRUPO MCP SANTIAGO SRL: para construcción de una planta extrusora de aluminio para la fabricación de perfilería.

– PORTA HNOS SA: sobre industrialización de maíz para la producción de alcohol orgánico, burlanda seca orgánica y húmeda, alcohol etílico, bioetanol, alimento animal líquido, aceite orgánico, entre otros.

-INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA SA: para ampliación de la capacidad de producción de hilados, incorporando las áreas de tejeduría y tintorería.

y SANSAL SA: con una instalación de planta de producción de poli estireno expandido (EPS) para la fabricación de productos destinados para la construcción.

Las Exportaciones del 2020 superaron las 5.100 toneladas y USD 1.120.427.114. Los principales destinos fueron: China, Vietnam, Brasil, Egipto, Argelia, Chile, Perú, Indonesia, Malasia, Corea, Emiratos Árabes, Estados Unidos, entre otros. Los principales productos exportados fueron en orden de importancia; Maiz, Soja Trigo; legumbres, fibras de Algodón, Sorgo; Girasol; cebada; Miel; cebollas; Semillas; Grasas y aceites….. y como logros industriales para destacar, la

La Cabritera Ojo de Agua SRL, que exportó 355 toneladas de carne caprina con destino a Sri Lanka, Bahamas, Kuwait, Omán, Pakistán, República del Congo y Angola.

y Mega Alfalfa Argentina SA, con 7.700 toneladas de alfalfa deshidratada y compactada en mega fardos con destino a l Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Oman y Qatar.

Alcanzar una Educación para Todos supone generar políticas que tengan en cuenta las demandas y necesidades de la población en general, y de los grupos en desventaja en particular, y lógicamente que la situación epidemiologica que nos azota, afecta también al sistema educativo, generando en todo el país dificultades en la continuidad pedagógica. La que tuvo que llevarse a cabo a través de diferentes formatos durante el 2020, desde las Cartillas enviadas por el Ministerio de Educación de la Nación, las elaboradas por nuestras Instituciones o la plataforma educativa de nuestra provincia (la que había sido habilitada en el inicio del ciclo lectivo 2020), fueron los elementos con que se fueron desarrollando las clases por diferentes plataformas de encuentro simultáneo, y la utilización de aplicaciones como WhatsApp, a la par de capacitación y acompañamiento para directivos y docentes; No se detuvo la inversión en infraestructura (en cuya planilla adjunta a este informe se detallan) que nos permitió que este ciclo lectivo, estemos inaugurando todos los lunes obras de edificios educativos, a la vez que seguimos licitando, otras tantas.

Hoy, el gran desafío que nos hemos propuesto es garantizar la presencialidad cuidada, en un año que sabemos demandara un gran esfuerzo de todos los actores del sistema educativo, ya que continuamos en un escenario de pandemia, y por lo tanto se trabaja en grupos burbujas, coexistiendo en estos casos con el sistema de la modalidad virtual de acuerdo a la cantidad de alumnos por aula.

Transitamos ese camino, desde el 17 de Febrero pasado cuando casi 10.000 alumnos de los 7mos grados, y los 5to y 6to años, regresaron a clases para desarrollar la continuidad pedagógica que les permitió consolidar los aprendizajes; para luego iniciar el ciclo lectivo el 15 de marzo, donde inauguramos 3 nuevos edificios escolares, acompañados una vez más por el Ministro de Educación de la Nación Dr. Nicolás Trotta, ese día.

Los proyectos de infraestructura escolar elaborados para el 2020-2021 ascienden un total de 199, de los cuales en el Dpto. Capital son 52, en Banda 21, y 132 en el resto de la provincia 132, que se detallan en las planillas adjuntas. Ademas, se Subsidiaron un total de 168 (Ciento Sesenta y Ocho) Obras de Refacción, Ampliación y Construcción de Grupos Sanitarios de escuelas.

A efectos de dar cumplimiento con el protocolo de higiene para evitar el COVID 19, fueron entregados a los establecimientos escolares, Kits de limpieza e higiene, termómetros laser, y dotación de elementos de protección adecuados para el personal de maestranza.

Agradezco las gestiones del Ministro de Educación de la Nación y la enorme vocación de cuidado que ha demostrado nuestro presidente, por la dotación de vacunas destinadas a nuestros docentes, como una herramienta más para sostener esa presencialidad, con las que hasta ahora se pudo vacunar a 14.434 Docentes santiagueños de los niveles Inicial, Primario y la Modalidad Especial.

Uno de nuestros objetivos, es lograr acceso igualitario a la tecnología y la conectividad por parte de nuestros alumnos, y estamos trabajando para terminar de lograr este año ese objetivo, en todas las escuelas.

El Presupuesto provincial destinado a Educación, para el 2021 es de $ 38.523.259.497 con Rentas Generales y Recursos Afectados y $ 36.700.570.864 solo de Rentas Generales. Se destaca que lo presupuestado con Rentas Generales este año representa el 40% del Presupuesto del Tesoro Provincial, superando con creces lo previsto en el Artículo 72 de la Constitución Provincial, que prevé “La Educación tendrá un financiamiento privilegiado no menor al 30% …”. Y aquí me quiero detener, para informarles, en donde estamos ubicados en términos de inversión educativa, frente a un contexto, donde mucho se está discutiendo en estos días, lógicamente por la importancia que tiene la educacion. Ya en el año 2020, del presupuesto de cada jurisdicción, solo 6 provincias argentinas dedicamos más del 30% a educación, en este orden: Santa Fe con un 35 %, seguidas por Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, corrientes y san Luis (nosotros estuvimos en cuarto lugar con el 32,2 %.) situándose en el otro extremo, la ciudad Autonoma de Bs AS como la que menos invirtió en educación (solo un 17,3% de su presupuesto)…pero también es importante destacar, como parte de nuestra decisión de prioridades, que en este año 2021, con el 40 % , Santiago del Estero pasa a ser la provincia que más porcentaje invertirá en Educacion!!

Además del aumento salarial en el básico del 47 %, dispuesto a partir de febrero para el sector público, que incluye a los docentes; se deben mencionar los acuerdos arribados en la Paritaria Nacional Docente celebrada el pasado 26 de febrero, que ubico desde Marzo al salario mínimo docente a partir del cargo testigo de maestro de grado y sus equivalentes en horas cátedras, en $31.000, aumentándose a partir de Julio a $34.000 y a partir de Septiembre llegara a $37.000. Cabe destacar que la Nación mantiene vigente ese compensador salarial nacional que se acredita todos los meses. En el mismo acuerdo, se incremento el FONID que abona la Nación, desde Marzo es de $2.420 y por conectividad nacional $710, ambos por cargo y hasta dos cargos, los que en el mes de Septiembre pasaran a ser de $2.830 y $1000, respectivamente.

El Consejo General de Educación, a través de su portal www.cgesantiago.gob.ar, ha incorporado sistemas informáticos que posibilitaron a los docentes la “autogestión” en numerosos trámites, en cumplimiento de las actuales exigencias en materia de seguridad y salubridad, gracias a novedosas herramientas tales como la Foja de Servicios Digital, la consulta online de recibos se haberes, el sistema virtual de trámites ante la reconocimiento Médico, el uso del Sistema de Gestión Electrónica de Documentación Oficial.

A través del Consejo virtual, se realizan los concursos online de horas cátedras y cargos del Nivel Secundario y del Nivel Superior, sumándose exitosamente ahora el ofrecimiento de cargos de base del Nivel Primario, y previéndose para este año, los de nivel Inicial y de Modalidades Educativas, para así, abarcar a todos los Niveles Educativos.

Se entregaron 7.000 dispositivos nuevos netbook y tablets enviados por la Nación, a los alumnos del 3er año de colegios secundarios según los criterios de vulnerabilidad.

Es prioritario desarrollar políticas públicas innovadoras, frente a las nuevas tecnologías del conocimiento, motivo central por el cual creamos el Instituto Tecnológico Santiago del Estero, que inició sus actividades el pasado 12 de Abril, donde con el acompañamiento ese día, del Ministro de Desarrollo Productivo MatiasKulfas y el Secretario General del CFI Ignacio Lamothe, dieron inicio las clases de la Carrera de Técnico Superior en Programación, en un espacio del Data Center provincial, pero estando ya en desarrollo la adecuación del espacio que ocupara luego en el Nodo Tecnológico, donde junto al Colegio Secundario que se está construyendo allí, conformaran un corredor tecnológico modelo en nuestra provincia.

Estamos convencidos que la comunidad educativa, sabrá encontrar en la situación que nos toca, como ya lo hizo en el 2020, la oportunidad de aportar lo mejor de sí, para evitar las asimetrías que profundizo esta pandemia, generando más inclusión y así contribuir con el avance y progreso de nuestra sociedad, por ello y ahora más que nunca, agradezco la vocación de nuestros docentes santiagueños, por mantener nuestras escuelas abiertas!!!.

En el área de la Ciencia y Tecnologia, dentro de los proyectos de innovación, podemos mencionar la CONVOCATORIA COVID -19 desde el ámbito nacional, en la cual Santiago del Estero, presento 6 proyectos con el objetivo de mejorar la capacidad nacional de respuesta a la Pandemia en la Argentina, ya sea del diagnóstico, el control, la prevención, tratamiento, monitoreo y otros aspectos relacionados. También en conjunto con la nación se presentaron 4 (cuatro) proyectos con el objetivo de impulsar la integración del conocimiento y de los desarrollos tecnológicos y sociales vinculados a soluciones para el acceso a la alimentación y al agua segura, dentro de las acciones comprendidas en el Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.

Se creo el Museo Virtual de Astronomía e Ingeniería, a través de un portal web con animaciones en 3D y 360 de maquetas virtuales.

Se celebró en noviembre del 2020, de manera virtual desde aqui, el “Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano: Territorio e Innovación”, junto al INTA y a nuestras dos universidades, y como resultado del trabajo colaborativo se han generado 300 resúmenes de investigación, 260 trabajos completos en exposición, la participación de 500 investigadores expositores provenientes de las 23 provincias argentinas + CABA, y de 10 otros países de la región, con 1000 personas registradas en la página oficial, 20.000 visitantes cada día y 30 Feriantes en exposición de productos regionales.

También se presentó de modo virtual, el libro “Futuro del Trabajo, Trabajo del Futuro”, que recoge de manera exhaustiva datos y realiza análisis sobre las condiciones económicas, circunstancias sociales y políticas, de los desarrollos tecnológicos que modificarán los entornos laborales en un futuro próximo.

El turismo fue una de las actividades que mayor impacto negativo sufrió desde la declaración de emergencia por la pandemia, tanto así que estuvo ciertamente vedada durante más de ocho meses y luego hasta el día de hoy limitada respecto a su total potencial, pero aun en esta coyuntura negativa no hemos dejado de trabajar junto a este sector, tanto en lo urgente como en su proyección futura.

En este sentido se trabajó mancomunadamente con el sector privado, y otras provincias, en la elaboración de protocolos sanitarios, se participó con formato virtual en distintas actividades tanto de capacitación como de promoción de destino ante operadores turísticos nacionales e internaciones en formatos de exposición y de ferias; se siguió invirtiendo en obras para seguir mejorando nuestro principal destino turístico, como la refuncionalización del Embarcadero del Embalse de Río Hondo, que permitirá su explotación desde lo turístico; se está terminando el segundo puente de acceso a esa ciudad con mejoras de circulación urbana; y a la espera de la licitacion de la autovía Termas-Tucuman, como algunos de los ejemplos más sobresalientes. Fuimos buscando vías seguras para regresar con cuidados la actividad, como el convenio del NOA en diciembre del 2020, donde se destacó el protagonismo santiagueño, ya que fue firmado en la Ciudad de Termas de Rio Hondo y no hubo otra región en el país que haya logrado un acuerdo similar, con importantes resultados en el verano, y en algunos fines de semana con registros históricos, dentro del contexto que hoy nos condiciona, gracias al fuerte trabajo realizado desde lo preventivo y el cumplimiento de los protocolos.

La situación epidemiológica actual, impide las actividades de presencia masiva, algo que nos destacó durante los últimos años en cuanto a capacidad de convocatoria. La suspensión de eventos internacionales, nos obliga a concentrar los esfuerzos en tareas de prevención, capacitación y eventualmente promoción a futuro, pero no dejaremos de prepararnos e invertir en ello. Y cuando hablamos de inversión, hablamos de una política de estado de mucho tiempo, generando una asociación de lo público y lo privado en una idea común que genere condiciones para una mejor oferta turística, su difusión y la conexión con el mundo…y en ese sentido, pasamos de ser -con Termas de Rio Hondo como epicentro- un destino nacional de vacaciones de básicamente dos o tres meses en invierno, a una dinámica extendida que rompió la estacionalidad a través de diversas opciones, que abriéndose en forma sostenida a un público internacional, primero por eventos, luego como punto intermedio de paso a otros lugares, para finalmente empezar a convertirse en un destino turístico especifico…así fue que podemos contar -como una triste anécdota por cierto- que el inicio de la cuarentena en marzo del año pasado, nos encontró con contingentes Brasileros, que por primera vez habían llegado a pasar unos días en Termas de Rio Hondo, como único destino, y tuvieron que regresar a su país, a las pocas horas de haber arribado …pero ya tenemos un largo camino transitado, y no quede duda alguna, que vamos a trabajar para recuperar ese rumbo en esta actividad que genera trabajo genuino y crecimiento económico, y tampoco duden, que lo volveremos a lograr!! Ya pasara definitivamente la pandemia, pero mientras tanto, no dejaremos de prepararnos para cuando llegue ese momento.

En cuanto a la Cultura, tampoco nos hemos detenido, pese a esta imposibildad de encontrarnos, tan arraigada en nosotros. Asi, por ejemplo, se concluyó la edición para imprenta del voluminoso libro resultante del 1° Concurso de Ensayos “200 años de la Autonomía Santiagueña” muestra de reflexión e investigación de una nueva generación de intelectuales santiagueños, la conformación definitiva de la “Biblioteca de la Autonomía Santiagueña” que constará de 12 volúmenes con reediciones de obras históricas provinciales; el acompañamiento a artistas para la producción y grabación de videos “Músicas Esenciales”; la reedicion y difusión de videos históricos de la cultura santiagueña; producción de videos sobre Artesanías, comidas santiagueñas y otras producciones para las redes sociales.

Implementamos becas de apoyo para pianistas santiagueños en el Taller “Chacarera en el piano”, la producción del ciclo de podcasts “Todos los Caminos conducen a Santiago”; la difusión del programa “Artesanía Patrimonio de los Pueblos”, en las redes y la implementación de los fondos FORTALECER, DESARROLLAR y MANTA, con Becas para el desarrollo productivo artesanal.

En cuanto a rescate y protección de bienes, se realizaron dos hallazgos paleontológicos, un megaterio y un gliptodonte, descubrimientos de singular trascendencia y en los que destacamos la colaboración de los vecinos de la zona de Los Núñez y Los Miranda.

Realizamos mejoras en el Teatro 25 de Mayo, refacción y funcionalidad de la casa Díaz Gallo, colaboramos en las mejoras de la Biblioteca Sarmiento y finalizamos la readecuación integral del Centro Cultural del Bicentenario y recuperada su actividad en visitas de público a los distintos museos, muestras permanentes y transitorias y talleres bajo protolocos y cuidados respectivos… ya llegara el momento de recuperar nuestras manifestaciones culturales llenando espacios aquí, e irradiándola al mundo con la identidad y alegría que nos caracteriza, y allí estaremos acompañando como siempre.

El Deporte, al igual, que con todas las actividades, en este tiempo , en cuanto a eventos, torneos y campeonatos en muchísimas disciplinas, quedaron restringidas por la situación sanitaria, aun así trabajamos en mejoras de infraestructura y protocolos para poder realizar las permitidas. En este escenario, figuramos en un tiempo historico, por tener equipos en disciplinas como basquet y futbol, en la elite nacional para dar un ejemplo. Algo que no es casual, es el resultado de políticas activas durante muchos años, porque también decidimos en su momento, tener como política de estado al deporte, la que unida al turismo es una gran generadora económica…. Por algo tenemos el mejor autódromo, mejor Natatorio Olimpico, la única pista de Bicicross Mundial, el mejor Campo de Golf y ahora el mejor Estadio de Sudamerica… estando pronto a finalizarse dos canchas internacionales de Hockey sobre césped en el polideportivo y pronto a licitarse la construcción del edificio propio de la Secretaria de turismo, con espacios para capacitación Deportiva entre el Hipodromo y el estadio Madre de Ciudades, entre otras cosas. Porque no vamos a detenernos, nos preparamos para una explosión turística-deportiva, que impulsara trabajo e inversiones en nuestra provincia, apenas pase la pandemia.

Mientras tanto ya tenemos confirmada dos fechas de la Copa América 2021 y un partido oficial de la selección argentina. Mientras tanto estamos construyendo una cancha de futbol reglamentaria y mejorando la del polideportivo de Termas de Rio Hondo, para recibir equipos internacionales en nuestra provincia tanto en las competencias como en las pretemporadas y mantenemos la esperanza que este año las condiciones epidemiológicas nos permitan realizar en noviembre la fecha del Moto GP en Termas de Rio Hondo.

Este año creamos el área de “Género y Deportes», se realizó un nuevo relevamiento para incluir Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas y se realizaron los Juegos Evita Virtuales entre Julio y diciembre del 2020.

En cuanto a la Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia se firmó el convenio entre la provincia y la SENNAF para implementar el Programa de Egreso Asistido destinado a adolescentes con medida excepcional, que ya beneficia a medio centenar de jovenes del hogar de Protección.

A través de la DINAF, se realizaron 1200 intervenciones hasta marzo del 2021en problemáticas múltiples, con la presencia activa del Estado en resguardo de sus derechos, y se abrieron de tres Centros Zonales de Promoción de Niñez, Adolescencia y Familia en el interior provincial, en un trabajo articulado con los municipios.

En cuanto a la línea de Promoción de Derechos: se han definido 11 (once) propuestas para la construcción, equipamiento e implementación de nuevos Espacios de Primera Infancia que ejecutaremos en algunos municipios con fondos procedentes de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social de la Nación, con un presupuesto de $176.000.000.

EL 8 de Abril PASADO, se celebró de manera virtual el primer Consejo Consultivo de Adolescentes de la Republica, representados por una Consejera Titular y una Suplente, procedentes de La Banda y Suncho Corral, respectivamente, quienes fueron seleccionadas desde el órgano consultivo juvenil, la participación de nuestros jóvenes siempre nos llena de orgullo.

Seguimos trabajando con los Centros de Promoción de Derechos, que brindan apoyo escolar y actividades lúdicas y recreativas, sumando nuevos espacios, y articulando con el Programa Acompañar: Puentes de Igualdad dependiente del Ministerio de Educación de la Nación se brindan clases de apoyo pedagógico y talleres de robótica, teatro, ciencias, ajedrez, cuidado del medio ambiente, inglés, lectura, entre otros.

Otras de la políticas de Estado, se ve reflejada en El Programa “Mis Primeros 1.700 días” comprometido con la nutrición de las madres embarazadas y en período de lactancia de escasos recursos, que a su vez brinda cobertura a sus hijos hasta los 4 años, incluyendo a niños discapacitados, con patologías y con bajo peso en toda la provincia. Este programa entrega mensualmente a cada uno de los beneficiarios, alimentos especialmente formulados y fortificados como complemento durante el embarazo y la lactancia; producto con proteínas de alta calidad, bajo tenor de azúcar, libres de gluten y fortificados con vitaminas y minerales de alta biodisponibilidad, que incluyen Suplementos alimentarios fortificados. También prevee insumos y materiales de comunicación para instruir a la población objetivo y la comunidad en general sobre los beneficios y modalidades de uso de los diferentes productos, capacitación a los agentes de salud y padres que forman parte del programa, así como la provisión de elementos para la preparación, consumo y conservación de los alimentos. A la fecha, en gran parte del territorio provincial, entrega 28.000 raciones diarias y llega a 20.000 hogares.

Una de nuestras responsabilidades, como de cualquier Gobierno, es la de bajar índices de pobreza a la menor expresión posible… y es un dato objetivo, el crecimiento de la misma como consecuencia de la llegada de la pandemia aquí y en todos los países del mundo que empujaron sus niveles, aun con todas las medidas paliativas nuestro país, llego a un 42 % de pobres al segundo semestre del 2020, según el informe del INDEC publicado en estos días. Pese a este contexto, Santiago del Estero, según esta medición ha mejorado sus indicadores bajando en casi 6 puntos el porcentaje de pobres con respecto al año anterior. Eso por sí mismo, evidencia un resultado positivo, que se puede explicar sobre la base de un sostenido trabajo de incentivación a los Sectores Productivos, además de acciones proactivas desde el sector Público (como Obras Públicas, Apoyo al Agro, Ley de Promoción Industrial, etc.). También esos datos demuestran que los importantes aumentos salariales y bonos de fin de año a los empleados públicos fueron un factor clave para mantener el poder adquisitivo y de esta manera el nivel de consumo y la actividad económica del comercio entre otros rubros; la ayuda social permanente y responsable van en esa misma dirección, como las tarjetas sociales alimentarias provinciales, el programa de viviendas sociales; la inversión en materia de salud diversificada en todo el territorio con fortalecimiento del sistema público, que estuvo atendiendo más que nunca en esta coyuntura sin distinción; el descuento del 30 % por tres meses que se dio en el verano pasado y el de un 35 % por 6 meses (a partir de Noviembre del 2020) en la factura de luz mediante un fondo compensador provincial; Créditos accesibles de la Caja Social a comerciantes, y haber creado un fondo para ayudar a diversos sectores, como el que permitió a miles de pequeños algodoneros levantar su cosecha en un momento que no había precio para ese producto, o el otorgamiento de ayudas económicas que mes a mes vienen recibiendo más de 4500 personas que trabajan en actividades artísticas, culturales, deportivas y turísticas sin relación de dependencia, como algunas de las tantas medidas tomadas en la pandemia por un Estado presente, también se ve reflejada en una de las tasas de desempleo (con el 3,9 %) más bajas del país, y en la más baja del NOA. Y concretamente los índices publicados, en cuanto a nuestra provincia, ponen en valor estas acciones en forma positiva, ya que modifican históricos índicadores de los que nos costaba salir, y que junto con alguna otra provincia hermana del norte argentino, nos significó recibir el mote de ser “la más pobre o una de las más pobres”, cada vez que se publicaban los datos de pobreza en nuestro país… y hoy, al conocerse los datos del segundo semestre del 2020 recientemente publicados en materia de pobreza, Santiago del Estero figura a la cabeza de las únicas cinco provincias que logramos bajar este índice en 5,8 puntos menos (nos siguen Formosa con 5,2, Catamarca con 4, salta 3,8 y misiones con 3,6 puntos en baja) mientras subieron sensiblemente sus porcentajes de pobreza las demás provincias argentinas. En este último informe, nuestra provincia ya no figura dentro de las 5 con conglomerados más pobres… mejoramos seis lugares si se toma en cuenta la lista de provincias, y escalamos 9 posiciones si se toman los conglomerados que acaba de publicar el indec. Hoy, provincias como Cordoba, Mendoza, Salta, San Luis, Corrientes, Tucuman, Entre Rios, Chaco, Neuquen y el Gran Buenos Aires, pasaron a tener más altos niveles de pobreza que Santiago del Estero.

Me veo en la necesidad de resaltar estos indicadores, porque seguimos escuchando a muchos comunicadores, analistas, oponilogos, y hasta economistas del centralismo porteño, que pululan diariamente en los medios de comunicación (gente muy informada supuestamente) que cada vez que hablan de provincias como Santiago, se refieren siempre “a la más pobre” … ES MAS, no puedo dejar de resaltar algo mucho más doloroso aun, que ocurre en nuestro país, que son los porcentajes de indigencia (aquellas personas que están en último peldaño en la escala social, cuyo ingreso no alcanza para la mínima subsistencia, para poder alimentarse)… en este punto: las cuatro provincias con menos porcentaje de indigentes son San Juan; San Luis, Jujuy y Santiago del Estero…y aunque se ofendan algunos, a que no adivinan, en el otro extremo, cual es una de las cuatro que más porcentaje de indigentes tiene? Si, ahí los tienen, en la mas rica del país, la ciudad Buenos Aires.

En definitiva, no quiero decir con esto, que hoy estemos dentro de las provincias que hallamos crecido, porque nadie pudo crecer en esta situación crítica que vive el mundo, ni tampoco que sea algo para festejar por cierto, porque seguimos teniendo un largo camino por delante para dejar de ser una provincia estructuralmente rezagada frente a otras regiones más ricas en recursos naturales y más industrializadas… pero si para destacar, que al haber sido la pandemia una gran impulsora de la pobreza, los resultados son negativos o positivos, se explican de acuerdo la capacidad con la que se administra la pandemia en cada lugar… y estos indicadores, claramente nos demuestran que aquí, en nuestra provincia, supimos o pudimos, administrar de forma más eficiente la misma !!

En este tiempo, mantuvimos también una fuerte inversión en política de seguridad alimentaria escolar, así en el 2.020 hemos asistido a 192.106 alumnos de 1.476 escuelas de toda la Provincia, teniendo en consideración a alumnos con estados especiales, como diabetes y celiaquía. Todos recibieron un desayuno fortificado, una colación, en el caso de escuelas de jornada simple, y un almuerzo, en el caso de las de jornada completa, además de 30.200 alumnos que reciben también el yogur pro-biótico, y mientras no se dictaron clases presenciales, no se interrumpió la misma, se siguió entregando a las familias los insumos para que se los alimente en sus hogares. Para este año, hemos reforzado las partidas, que ascenderán a un total $ 2.050.925.670.

Uno de los programas con más fuerte contenido social, y reconocido a nivel país, es el Programa de Viviendas Sociales , que iniciado por una firme decisión durante el Gobierno de la entonces Gobernadora Claudia de Zamora, para familias santiagueñas en situación de vulnerabilidad habitacional, y que sumado a otros programas como el de modulos de emergencia habitacional, también entregados en forma gratuita y totalmente amoblados, viene otorgando un hogar digno a miles de familias, dando arraigo a sus beneficiarios en el lugar de sus afectos, además de generar impulso económico, y ser una formidable herramienta para combatir el mal de chagas, al erradicar los ranchos.

En el Año 2.020 se entregaron fondos para la Construcción de 2.840 Viviendas Sociales, y hasta el 10 de Abril del corriente, se van entregando fondos para otras 595, siendo el objetivo este año concretar la autorización de otras 5.000 viviendas. Desde el inicio del Programa, se han autorizado fondos para 22.829 Viviendas Sociales, y para más de 3500 modulos de emergencia habitacional.

Redoblando esfuerzos presupuestarios, durante el 2020, se multiplicaron las asistencias directas (entrega de alimentos, Camas, colchones, pañales, etc.) a familias condición de vulnerabilidad, acrecentado esto, por el impacto económico negativo de la pandemia, para muchas familias sin ingresos laborales fijos, además de las atenciones especiales y extraordinarias por fenómenos meteorologicos, incendios y otras situaciones extremas a través de defensa civil. Las asistencias llegaron a más de 130.000 familias, más otras de 8.000 familias, que a la fecha, se asistieron por haber estado aisladas, en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID 19. En asistencia directa con fondos propios se ejecutó en el 2020, un incremento del 164% sobre el periodo anterior, y para el corriente año, está previsto un incremento de un 60% .

En este tiempo, tuvo que focalizarse con más fuerza, el monitoreo de las residencias y centros de día de adultos mayores, en el marco de la Ley Provincial Nº 7.149, a la vez que se daba ayuda social en el marco del Programa de Asistencia Directa a adultos mayores en situación de vulnerabilidad social. En ese sentido, el control preventivo y cuidado efectuado con respecto a la pandemia ha dado excelentes resultados en todos los geriátricos y residencias.

El énfasis puesto en la urgencia en los sectores sociales más desprotegidos, no nos ha distraído de las políticas activas en materia de economía social. El Plan Provincial Santiago Productivo, destinado a micro emprendedores, ya sea a través de créditos accesibles o subsidios, según sea evaluado el proyecto, lleva aprobando ya entre el 2020 y lo que va del año, 200 beneficio de un total de 600 proyectos en evaluación.

En el área de Trabajo, nuestra provincia impulsó la creación del Protocolo Sanitario Nacional para la movilidad de Trabajadores Rurales Estacionales, que se ocupan en tareas agrícolas, tendiente a protegerlos, el que fue suscripto por todas las carteras laborales de nuestro país, en la 115° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo y que benefició a 9.858 trabajadores santiagueños que se trasladaron en forma segura desde mediados del año pasado al presente.

Se desarrolló e implemento la aplicación “YO TRABAJO” como política de empleo para promover la inserción laboral, para personas formadas en oficios, que permite contactarlos para la prestación de sus servicios. Como complemento se realizaron 2.000 capacitaciones, acreditadas por la UNSE, y se habilitó una oficina virtual para la realización de acuerdos laborales espontáneos, entre el Trabajador y el Empleador mediante trámite on line, como alternativa para brindar soluciones ante eventuales conflictos laborales.

A la inmensa y cotidiana tarea que el sistema público de salud debe llevar adelante en tiempos normales, la pandemia ha generado otras demandas. Esto ha exigido una rápida reorganización, para atender por un lado lo prevalente, lo que siempre demanda la población, una tarea que implica además promover la salud, atender la enfermedad y prevenirla ….y por otro lado, duplicar esfuerzos y generar estrategias incorporando rápidamente nuevas capacidades para responder a las exigencias que surgen de lo provocado por el coronavirus.

Al igual que en el ámbito nacional, la decisión fue priorizar la vida y nos preparamos para ello, creciendo en todas nuestras capacidades, duplicamos camas, respiradores, equipamiento en Laboratorios, mejorar en capacitación, incorporación de recursos humanos con formaciones estratégicas, elaboración de protocolos de actuación estableciendo pruebas de diagnóstico, participación en investigaciones, entre otros.

Así también se debieron ir diseñando procedimientos técnicos: el detectar y confirmar casos, rastrearlos y aislarlos (en ese sentido se han realizado ya más de 200.000 hisopados) y se tomaron permanentes con la finalidad de limitar la circulación viral en las distintas comunidades para reducir los tiempos de circulación.

Se inauguró el Laboratorio de Anatomía Patológica para estudios de VPH en el Hospital Regional, y se construye el nuevo Edificio del Centro de Análisis Moleculares y Metabólicos, próximo a su inauguración.

En el marco de la campaña de vacunación contra el coronavirus, al día de ayer, 26 de abril, se colocaron 119.910 dosis, de las cuales 107.229 son primeras dosis, y por lo tanto la cantidad de santiagueños que recibieron la vacuna, y 12.681 que ya recibieron la segunda dosis.

Se Vacunaron al 100 % del Personal de Salud Asistencial, estamos terminando de vacunar a las personas mayores de 60 años y superamos ya el 30 % de las personas con factores de riesgo entre 18 y 59 años que se inscribieron en la aplicación respectiva.

También se vacunaron 15.000 docentes del nivel inicial, primario y especial del sector público y privado. Y se está iniciando la vacunación de las fuerzas de seguridad priorizando grupos etarios y factores de riesgo.

El Dengue es otro frente de batalla en el que tuvo que combatir nuestro sistema público de salud. Durante el año 2020 se identificaron 1.885 casos positivos, distribuidos en 21 Departamentos, se realizaron alrededor de 900 bloqueos en los distintos departamentos afectados, lo que implicó un aproximado de 180.000 viviendas tratadas con adulcticida.

Se trabajó con fumigaciones espaciales con maquina pesada en toda la provincia, capacitaciones al cuerpo técnico y operarios sobre el manejo y uso correcto de los equipos de fumigación, control clínico de los pacientes con diagnóstico de dengue y seguimiento telefónico .

Adquirimos 6 Camiones con equipo de fumigación de última generación, que fueron distribuidos al ministerio salud y a los principales municipios de nuestra provincia.

Teniendo en cuenta que nuestra provincia es endémica para la Enfermedad de Chagas, en donde el trabajo debe ser sostenido en el tiempo, pese al contexto de pandemia, durante el 2020 se hizo un Control vectorial sobre un total de 18.200 viviendas en distintos Departamentos. Además, se culminó con un segundo control en los Departamentos Banda y Loreto y Atamisqui en 16.000 casas con tratamientos químicos, y este año comenzó el tratamiento anti vectorial en los Departamentos Robles y Figueroa, previéndose fumigar alrededor de 12.000 viviendas; y se rrealizó el control serológico a niños de 0-5 años con 6.000 muestras en el Interior Provincial.

Se trabajó en la reorganización con el nivel central de todos los hospitales y centros de salud del interior, para un trabajo más coordinado, se capacito para implementar el sistema GDE, y se distribuyeron 40 ambulancias en el 2020 y otras 20 ambulancias más 14 camionetas, este año; y con el programa REDES se trabajó en la implementación del sistema de Historia clínica digital, y en trabajo articulado con Telesalud se propició la utilización de esta herramienta para realizar teleconsultas sincrónicas como asincrónicas y tele educación, con entrega de equipamiento informático.

También se diseñó una estrategia para el control a distancia de hipertensos y diabéticos.

En el área de Odontologia se atendieron 25.000 pacientes en todos los servicios estatales; se hicieron prótesis y reparaciones para más de 1000 pacientes y se realizaron tratamientos de ortodoncia en niños sin cobertura social, con un total de más de 3.000 niños en seguimiento a la vez que se trabajó en la detección de lesiones cancerizables en estadios iniciales, con un total de más de 2.000 pacientes dentro de la Red de Detección Precoz de Cáncer Bucal.

En el 2020, se entregó con colaboración de nación, la cantidad de 506.076 kg de leche entera fortificada, y en este año al día de la fecha el Programa Materno Infanto Juvenil recibió del Ministerio de Salud Nacional la cantidad de 134.962 Kg. Insumo que fue entregado a los diferentes efectores de salud.

El Programa Provincial de Prevención del Cáncer Cervico Uterino, utiliza para la toma de muestras kit descartables, adquiridos con recursos provinciales, y el laboratorio de patología del hospital regional, recibió equipos e insumos, para la conformación del nuevo laboratorio de pesquisa de VPH, con capacitación a profesionales tomadores de muestras de vph y a profesionales educadores sanitarios, a cargo del Instituto Nacional del Cáncer.

En el marco del Plan anual de Salud Sexual y Reproductiva se entregaron insumos para cubrir la población bajo cobertura de 85.000 usuarias en toda la provincia, de tratamientos específicos, preservativos, Diu , Test para diagnóstico de embarazo, Implantes intradérmicos.

El programa el SUMAR con una acción conjunta entre la Nación y nuestra Provincia se transfirió durante el año 2020 más de 200.000.000 de pesos a los establecimientos de salud que fueron invertidos en adquisición de equipamiento médico y no médico, mantenimiento e inversiones edilicias…en el marco de este programa, y como un compromiso asumido en la mesa de dialogo, se pasó a contrato de locación a todos los enfermeros y debas efectores de salud que venían trabajando con subsidios del mismo.

Con respecto a la campaña de vacunación antigripal 2020, se logro una cobertura del 70% con 139.805 dosis aplicadas. El personal de salud: con un 89 %; en embarazadas: un 80% y en mayores 65 años con un 99% de cobertura.

Se crearon las paginas VacunarSE. Y # yo me vacuno. para la carga de datos de persona con riesgo mayores de 18 años y el aviso a su lugar de vacunación en de la provincia.

Y como todo los años, lanzamos nuevamente la campaña de vacunación antigripal 2021 en toda la provincia.

Para el 2021, se proyecta continuar la promoción de vacuna HPV en niños y niñas de 11 años; y la capacitación e información en carga nominal de datos de dosis aplicadas en registro nomivac, y la Microprogramación de campaña Nacional de seguimiento de sarampión y rubéola en niños de 1 a 4 años para los meses de septiembre y octubre 2021.

Actualmente el Programa Provincial de HIV- SIDA atiende, controla y distribuye medicamentos en forma bimestral, a 800 pacientes en tratamiento de toda la provincia.

Hoy más que nunca se ha reforzado el acceso al medicamento e insumos médicos como prioridad de nuestra política pública, con una fuerte inversión a los fines que la cadena de suministro pueda resistir las eventualidades que se presentan día a día ante el crecimiento de contagios del Covid-19, permitiendo atender enfermedades, desde lo común hasta las de alto riesgo, como las oncológicas, autoinmunes, artritis rematoidea, etc., ya sea para pacientes internados en los centros asistenciales públicos como a los ambulatorios que reciben los subsidios de farmacia.

Las OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PERÍODO 2020 en mejoras refacciones y ampliaciones en 10 centros de salud públicos significaron una inversión de $ 87.295.000,00

Las OBRAS EN EJECUCIÓN por igual concepto DURANTE este PERÍODO 2021 en otros hospitales, implican una inversión de $ 125.683.560,36

Las OBRAS PROYECTADAS y a EJECUTARSE en este año, significan una inversión de $400.000.000,00 en centros del sistema provincial salud

A modo resumen de inversiones MARZO 2020 A MARZO de 2021especificamente en tema de covid, para tomar magnitud del inmenso esfuerzo presupuestario provincial durante esta pandemia, podemos destacar:

$ 1.167.514.994,50 Correspondiente a Insumos, medicamentos, reactivos, ropa de protección, Test moleculares, serológicos y de antígeno, Equipamiento y pequeñas reformas edilicias.

-$ 459.439.211,00 Correspondiente al Programa PNUD compra de aparatos para, Laboratorios, Descartables, drogas oncológicas, insumos para odontología y banco de Sangre entre otros

-$ 612.978.560,36 Obras de Infraestructura, para adaptar atención de covid.

LA INVERSION TOTAL EN TODOS ESTOS MESES DE PANDEMIA –UNICAMENTE POR EL TEMA COVID– entre todos los ministerios, para erogaciones que van desde la construcción de un nuevo Hospital exclusivo para Covid, como los es el Mama Antula, pasando por insumos, ropa de protección, medicamentos, reactivos, test serologicos, descartables, tubos de oxigeno y una lista interminable de gastos, equipamiento, y elementos necesarios en la lucha específicamente contra el coronavirus que van de bombas de infusión hasta monitores, respiradores, camas aparatos para laboratorios más una lista extensa de equipamientos necesarios específicamente en la lucha contra el coronavirus, significo una inversión a la fecha con recursos provinciales $ 2.166.226.034, sin contar un importante aporte de elementos enviados por la nación que permanentemente a asistido a nuestra provincia.

Como ejemplo de la inversión permanente en materia de salud, ya se encuentran en proceso de licitación la compra de otras 40 nuevas ambulancias (20 de traslado, 15 de media complejidad, 4 de alta complejidad y una ambulancia pediatrica de alta complejidad) y está en plena construcción con recursos propios, el nuevo y moderno edificio del Ministerio de Salud de la Provincia, en la parte frontal de los terrenos donde se encuentra el actual, y a modo de ejemplo de lo que seguiremos invirtiendo, este año licitaremos la construcción de los nuevos hospitales zonales de Fernandez, Campo Gallo y Pinto.

Seguiremos enfrentado esta pandemia, utilizando todos los recursos que hoy existe en la comunidad científica, y que siempre pondremos a disposición los que necesiten para reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población, por lo que resulta importante destacar que se encuentra en ejecución una agenda de salud de la que todos formamos parte, pues es necesario que toda la sociedad acompañe; nosotros seguiremos informando todos los días, las cifras y pasos a seguir, pero para que se puedan modificar en forma positiva estos preocupantes números que viene arrojando esta segunda ola de la pandemia, es fundamental la responsabilidad tanto colectiva como individual en cuidarnos y cuidar a los demás, cumpliendo las normas de prevención, mientras logramos avanzar con la campaña de vacunación.

Quiero destacar, el compromiso para el trabajo conjunto, tanto de nuestra obra social provincial (IOSEP) como del PAMI local, y el esfuerzo que está poniendo también el sistema privado de Clinicas y Sanatorios de nuestra provincia, lo que ha permitido que podamos cumplir con la atención en el tratamiento de los pacientes con Covid, sin tener que haber suspendido hasta ahora -como está ocurriendo en otros lugares- la atención de otras patologias o cirugias programadas- para poder cumplir prioritariamente con las que provoca la pandemia.

Por último, quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al personal de la salud, por el trabajo que se viene realizando en todas las áreas, tanto críticas, como de prevención y cuidado en todos los hospitales, laboratorios y centros de salud, como también a la inmensa campaña provincial de vacunación que se está llevando adelante… a todos, muchas gracias por no bajar los brazos y por el compromiso con la salud de todos los santiagueños en este difícil momento!!!

Ha sido en esta etapa, de gran colaboración el trabajo conjunto con las Intendencias, Comisiones Municipales y Organizaciones no Gubernamentales, donde no solo se continuó con la tarea de brindar soluciones integrales a las necesidades de índole social o infraestructura básica, sino que además se trabajó coordinadamente con el area de seguridad en aplicación de protocolos, centros de aislamiento, controles policiales para prevenir la propagación del Covid, ayudar al sistema educativo, suscribiendo convenios para realizar las refacciones en escuelas de sus jurisdicciones que necesitaban reparaciones menores, entre otras urgencias.

También se viene desarrollando, el programa “Programa Municipios de Pie” con la nación, que ha permitido cumplir una primera etapa en varios municipios para adquirir equipamiento, como palas cargadoras, tractores, adoquineras, auto elevadores, entre otros.

Además con fondos provinciales hicimos una fuerte inversión para seguir equipando a las distintas comunas, entregando vehículos utilitarios, camiones cisternas, motoniveladoras, tractores palas de arrastre, camiones cisternas, volcadores, compactadores, e incluso de fumigación contra el dengue, entre otros muchos elementos, junto con convenios de financiamiento para obras, con el objetivo de mejorar la calidad de vida sobre todo de los habitantes del interior santiagueño.

En cuanto al área de la seguridad, desde el 2020, nuestra policía ha debido realizar un esfuerzo sin precedentes por la emergencia sanitaria, que sin descuidar la cuestiones cotidianas de atinentes a la seguridad, realizado una fuerte inversión en equipamientos, elementos de sanitización y recursos tecnológicos, y preparación de los integrantes de la fuerza, para atender la prevención por el Covid 19, que afrontando los diferentes escenarios desde la primera línea, junto al personal de salud, tuvo que elaborar y ejecutar modelos sistemáticos para garantizar el cumplimiento de las normativas dispuestas, para evitar la propagación del virus, desplegando a más de 2.000 efectivos destinados a las zonas urbanas, rurales y fronterizas, para controlar el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad.

También, se han creado nuevas dependencias, como las dos subcomisarias en Costanera Sur y La Costa, equipadas con salas de monitoreo y amplias instalaciones, y recursos humanos y materiales, para un sector en constante crecimiento; obras de refacción de dependencias en toda la provincia; recategorizando a varios organismos, instalación teléfonos IP, Teléfonos Satelitales; la incorporación de un novedoso Sistema de Aero Vigilancia AIRCAM, que provee imágenes desde una posición elevada mediante la utilización de globos aerostáticos equipados con una cámara giroestabilizada de alta precisión; mayor equipamiento para el Taller Central de la Policía; constante funcionamiento de la Planta Compactadora, que ya efectuó la compactación por un total de 150 toneladas de cahatarra; se instalaron 17 garitas de atención Barrial y se ha mejorado el parque automotor con una fuerte inversión en nuevos patrulleros.

Tambien se ha empezado a implementar un novedoso sistema de prevención denominado Totem de Emergencia con cámaras para monitorear algunos sectores públicos, que permite a los ciudadanos que se encuentren en peligro, presionar un botón de emergencia, y establecer una comunicación directa con audio y vídeo con el Observatorio de Seguridad, además cuentan con videos de reconocimiento facial y un compartimiento con apertura desde el lugar de monitoreo, donde se aloja un botiquín de primeros auxilios.

Se encuentra en Proceso la Creación de la Dirección General de Policía Ambiental y Rural, bajo la firme convicción de prevenir las causas que ocasionan los daños al medioambiente y minimizar el impacto negativo de la contaminación, proteger y preservar el ecosistema en el ámbito urbano y rural, focalizando su objetivo en la prevención e investigación de contravenciones y delitos ambientales conforme leyes, decretos y ordenanzas en materia ambiental, y uso de agroquímicos, entre otros.

Nuevamente y por décimo quinto año consecutivo, el pasado mes de diciembre, se formalizaron los ascensos masivos en la Institución, promocionándose al grado inmediato superior un total de 1.492 efectivos en las jerarquías de oficiales y suboficiales, consolidando la carrera policial con esta práctica de total transparencia y equidad.

Continúan las capacitaciones en: Violencia de Género, atención al público, Clases en los Institutos de formación policial, y la continuidad de la Tecnicatura en Seguridad de la UCSE.

En cuanto al area de Seguridad Vial, que tuvo que incrementar su labor mediante intensos controles desplegados en todo el territorio, tanto para evitar accidentes como para hacer cumplir protocolos sanitarios, algo que ayudo a bajar la circulación, y produjo una sensible disminución de los siniestros viales, que el año pasado, fue un 50,13 % menor, al igual que el número de fallecidos, que se redujo en un 31,66 % … debemos tomar consciencia en forma definitiva, y para ello se seguirá reforzando en forma sostenida el control, porque han empezado a crecer nuevamente las cifras de accidentados por no respetar las normas viales, algo que como sociedad no debemos naturalizar!!

Es importante destacar, que está construyéndose la Sede Central de la policía de la Provincia, un moderno edificio que estará ubicado en la Av. Roca (n) donde antiguamente funciono el Mercado de Abasto, cuyo predio agradecemos haya sido cedido por el Municipio de la Ciudad Capital para este fin.

Quiero Agradecer especialmente a todos los integrantes de la fuerza policial, por el enorme esfuerzo que vienen realizando desde el inicio de la pandemia, una tarea que no da tregua, y pone de manifiesto la gran vocación, dedicación y profesionalismo, puesta al servicio de la comunidad.

En el contexto de las personas que deben estar privadas de la libertad, existe por parte del Estado la responsabilidad de generar lugares en condiciones, para cumplir con la finalidad de los mismos en el marco de las leyes y tratados internacionales.

Es sabido la poca inversión en esta cuestión. Algo que va quedando relegado año tras año tanto en el orden nacional como provincial. Pero las funciones esenciales están en su inmensa mayoría a cargo de los estados provinciales, que en definitiva tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestros recursos propios con la educación, la seguridad, la justicia, entre otras… y a medida que las funciones junto con las demandas sociales han ido creciendo, cada vez son más limitados nuestros recursos, sobre todo por un proceso de centralización, que aun no hemos podido revertir, de que ha decaído proporcionalmente en la provincias, en términos distributivos entre nación y estados provinciales, mientras inversamente fueron creciendo las demandas para mantener esas obligaciones. Un ejemplo de ello es que no hemos recibido apoyo financiero especial las provincias, ni para infraestructura ni en gastos de servicio que permitiera invertir en el ámbito de los sistemas penitenciarios, que cada vez se volvieron más superpoblados, teniendo en cuenta, que además de nuestra obligación por los encausados o condenados por delitos de jurisdicción provincial, muchas veces nos debemos hacer cargo de los derivados de la justicia federal. Por lo tanto, la reclusión en unidades penales viene actuando en forma insuficiente y precaria. Algo costoso de revertir, y en el que las provincias generalmente nos vemos limitadas para invertir. De hecho que la última construcción de un establecimiento carcelario importante en nuestra provincia data de 1937 que es el penal de varones (excepto la mejoras realizadas en el mismo en 2010, o el penal de mujeres que data de 1974). Hoy, con recursos propios nos estamos ocupando de ello, hace muy pocos días, el pasado 15 de abril, inauguramos un nuevo complejo Penitenciario ubicado en Colonia Pinto, un significativo avance para la provincia en esta materia, que permitirá cubrir necesidades de alojamiento, en un espacio seguro, que cuenta con todas las más modernas medidas de seguridad y habitabilidad previstas por los estándares y legislación en esta materia a nivel nacional e internacional. Con una inversión de $ 1.548.788.791 y una superficie de 17.500 mts2, permite alojar a 650 internos, en un ámbito en el cual se podrán cumplir acabadamente con todas las fases de la progresividad de la sanción penal hasta lograr y propiciar su efectiva reinserción social. Simultáneamente y superando las dificultades propias de la pandemia que atravesamos, durante el tiempo de su construcción se formaron los cuadros de personal subalterno y superior, incorporándose a 655nuevos agentes en el grado de Sub-ayudante, y 30 oficiales, todos ellos cumplirán servicio allí..

No nos hemos quedado solo con eso, para cubrir la necesidades de otro sector de la provincia, estamos construyendo otro establecimiento más pequeño, pero de iguales características en la ciudad Los Telares, para 200 internos. Cabe destacar que la construcción y radicación de los mismos implican un impacto favorable en materia económica para esos lugares y la región, ello a partir de los efectos multiplicadores que la obra pública conlleva, y aquellos directos e indirectos derivados de la captación laboral, tanto del establecimiento como de las diferentes actividades comerciales y de servicios.

También se encuentra avanzando el proyecto de readecuación del actual Centro de Guarda de Adolescentes infractores, para ajustarnos a los estándares en la materia, y además, que propendan a su protección integral garantizando sus derechos en un espacio físico readecuado

En materia de Derechos humanos en el presente año se puso en marcha: la Mesa de Diálogo de Mujeres, Género y Diversidad, la ampliación de los dispositivos de nuestra red de atención sobre Prevención y Abordaje territorial de Adicciones a través de la Digaia y la Red de Dispositivos de tratamiento de la Fundación Nocka Munayki (Yo Te Quiero) y un convenio con el Obispado de la Diocesis de Santiago del Estero, con una importante labor a través de 5 Centros de Intervención Integral Comunitaria en Adicciones en Santiago y Banda, habiéndose abierto en este último periodo también, el Centro de Día San Vicente, junto a los Hermanos Misericorditas, en el Barrio La Católica, consolidándose en esta tarea como actor clave en la comunidad.

#El mundo se desplaza hacia un uso más intensivo del conocimiento, y el Estado debe estar a la vanguardia de su desarrollo, diseñando políticas públicas para fomentar la innovación, empujando las fronteras tecnológicas, democratizando el acceso a la información y el conocimiento.

En ese sentido, ya tenemos un tendido de más de 1600 km de red de fibra óptica propia, y en pleno desarrollo, un plan de conectividad de última milla con prioridad, a las Escuelas, los Hospitales y la Policía. Paralelamente hemos desarrollado la red metropolitana de Fibra Óptica que permite la conexión de todos los órganos que componen el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a fin de poder sostener la gestión documental electrónica de modernización del estado, aplicar tecnología como herramienta educativa, telesalud y mayor seguridad a la población. Se suma en este sentido la pronta instalación del sistema Registro Civil Digital en 27 Oficinas del Interior y el sistema de tramites a distancia, la Digitalización Masiva del Archivo, el Validador de Firmas entre otros que va a permitir, en tiempo muy próximo, la eliminación del papel en todos los tramites.

Un fuerte impulsor hacia arriba, en los indicadores económicos, fue el no haber detenido la inversión en obras públicas, que además viene transformando en estos años la provincia en toda su geografía, cubriendo en muchos casos, históricas necesidades.

(quiero aclarar, que en esta área como en todo el presente informe, solo estaré expresando los datos globales, a modo de síntesis, pero que estoy haciendo entrega, para conocimiento de los Sres Diputados y medios de comunicación, un informe adjunto que contiene el listado detallado de obras ejecutadas y a ejecutarse, con datos específicos para completar acabadamente la información).

Uno de los ejemplos más significativos, en cuanto a impacto económico, es el de la construcción de viviendas, por generar más intensivamente empleo, recupero de inversión pública, y contener además, el beneficio que genera la inclusión de obras de Saneamiento y agua, ya que de acuerdo a estudios realizados por las Naciones Unidas: por cada peso invertido por el estado en este tipo de obras, se produce un ahorro de $7,5 pesos en el área de Salud, y en ese contexto, los grandes programas habitaciones que venimos llevando adelante desde nuestro instituto de vivienda cumplen todas estas premisas, ya que incluye la sumatoria de ambas cosas.

Tenemos en este momento 5.133 VIVIENDAS en gestión con una INVERSION TOTAL del $ 20.561.556.576, y ya concluidas y en proceso de entrega 981 de ellas; se encuentran en ejecución 1.413 unidades, con una Inversión $ 5.198.427.540. Y ya licitadas, para iniciar su construcción otras 1.441 Unidades con una Inversión de $ 8.377.126.663.

A ellas se suman las VIVIENDAS COFINANCIADAS entre NACION PROVINCIA, que significan 1298 unidades en ejecución con una inversión de $ 5.289.956.653, a las que se sumara el convenio por 2700 viviendas, que suscribimos con el Ministerio de Vivienda de la Nación.

Se firmo un convenio de asistencia técnica con el CONICET, Organismos Municipales y ong, para desarrollar un proyecto de reciclado, por el que se incorporó al tabique provincial de Santa María, la tecnología para fabricar ladrillos de plástico y cemento con cualidades de aislamiento térmico, de ser ignifugo y tener la Certificación de Aptitud Técnica del Ministerio de Desarrollo Territorial y hábitat; sobre la idea, de que por cada vivienda que pueda hacerse de este material,se reciclarían más de 100 mil botellas de PET.

Es importante también destacar que ya se encuentra licitado el nuevo y moderno edificio del Instituto de Vivienda de nuestra provincia.

En cuanto a la inversión de infraestructura en el presente, en obras de equipamiento general asciende a la suma de $ 4.456.465.703; entre las que están en ejecución y las terminadas en el periodo 2020-21, más las ya licitadas este año.

Y en cuanto a las obras de INFRAESTURA URBANA (Agua-Cloaca-Energia Electrica-Gas Natural-Vereda y Forestacion-calles, desagües pluviales y Alumbrado Publico). la inversión asciende a $ 5.899.569.025

En ese sentido, la obras de INFRAEST. URBANA TERMINADAS periodo 2020-21 representan una inversión de $ 2.010.378.030; mientras que las que se encuentran en ejecución significan una inversión de $ 1.956.173.184; y las próximas a licitar, un monto de $ 1.933.017.810.-

Con subsidios a través de convenio de asistencia financiera con distintas comunas, entre Obras de Refacción, Ampliación y Construcción de Grupos Sanitarios de escuelas en el 2020 y 2021, se realizaron un total de 78 obras por un monto total de $126.947.201., más otros convenios que se siguen firmando durante el transcurso de este ciclo lectivo a medida que surjan urgencias en frente al regreso a clases presenciales en algunos establecimientos de pequeños parajes.

Debemos mencionar también Edificios Públicos y de Vivienda en Altura que se encuentran próximos a finalizar, que son 11, como por ej el complejo edilicio Torres del Rio II y III, que se suma a las Torres del Rio 1 en la ciudad de La Banda, la refacción y re funcionalización del Centro Cultural del Bicentenario y el edificio sede para Secretaria de Trabajo, Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloaca (E.R.S.A.C) y Ente Regulador de Energía Eléctrica (EN.RE.SE.) en Belgrano y Rivadavia, y las nuevas sedes del Ministerio de Obras Publicas, Registro Civil y Registro de la propiedad inmueble que se encuentra en etapa de construcción en la esq. de Belgrano y Andes.

Se ejecutan por la Direccion de energía:

-En Media Tensión son 17 Nuevas líneas eléctricas por un total de 566 kms y una inversión de $ 2.648.404.590

– 14 Obras de Baja Tensión y Ampliación de Red Eléctrica domiciliaria la inversión total fue de $ 172.168.461

-Se realizaron tareas de Reparación, Conversión y ampliación de Alumbrado Público en un total de 58 Kms con un desembolso de $ 86.548.592

-Durante el año 2020 se concretaron en Alta Tensión 2 Estaciones Transformadoras y 184 kms de Línea de 132 Kva con una inversión Total de $ 2,301.969.363

-Las siguientes Licitaciones ya fueron Realizadas desde Enero a Abril 2021: Gas Natural Domiciliario para 1180 viviendas con un costo de $ 57.374.160; obras de media tensión consistente en 6 nuevas líneas de 33 Kva y 1 Estación Transformadora de 132 Kva. por un total $ 2.934.946.457

-Y también se licitarán en Mayo de este año, instalaciones de Gas Natural Domiciliario para 1100 viviendas por $ 81.844.099.

Además del continuo trabajo con el programa Permer, en escuelas, estamos sumando este año la incorporación de nuevos servicios con equipos de energía solar para mantener control de la majada en ganado caprino, tanto territorial como productivo y hasta en términos sanitarios, ayudando con eso a pequeños productores; se suma la instalación cargadores de celulares con energía solar, en determinadas escuelas y 829 UNIDADES solares para bombeo, para aplicar a tareas de riego.

Se ejecutaron en el 2020, obras de agua potable y readecuación de canales con una inversión de $ 336.543.120; y se encuentran en ejecución obras de agua potable, control de cárcava, limpieza de canales y el entubamiento del Canal de Dios, por $ 688.561.477; asimismo este año y está previsto ejecutar obras de agua potable, trabajos de defensa en el Río Dulce, en el Río Horcones, limpieza en el Canal de Dios y Canal de la Patria por $ 740.842.456.

También se ejecutaron perforaciones y ampliaciones de red de agua potable por $ 97.000.000, previéndose para este año otras por $ 371.000.000.

En el área de riego, se realizaron trabajos de limpieza y readecuación de canales de riego, en todos los distritos, y en el Dique Los Quiroga por $ 371.757.190.-

# Con el uso del parque de maquinarias del Consejo Provincial de Vialidad se realizó la conservación y el mantenimiento anual de alrededor de 18.000 kilómetros de caminos enripiados y de suelo natural, y por convenio con comunas, el mejoramiento de calzada y enripiados de distintas calles de ciudades y pueblos del interior provincial, y se han mejorado distintos caminos de tierra con la incorporación de material pétreo totalizando 125 km de caminos mejorados por Administración y la renovación completa de las luminarias de la Autopista Santiago la Banda.

En obras viales por licitacion Terminadas en 2020, se construyeron más de 100 km de asfalto con una inversión de $1.662.997.015; más de 400 km. de enripiados con una inversión de $ 463.923.577; y se encuentran en ejecución obras de enripiado por $ 724.636.527 y obras de pavimento nuevo por $ 417.262.723; y próximas a licitar, en enripiados y mejoramiento de caminos, por $ 436.843.300.

Actualmente se encuentra avanzado estado de construcción, el nuevo Edificio del Consejo Provincial de Vialidad, con una inversión de $ 244.560.015.-

Un párrafo aparte merece el acompañamiento nacional. Ya en Mayo del año pasado, en plena pandemia, tuvimos la primer visita oficial del Presidente de la nación el Dr Alberto Fernandez, quien vino a inaugurar un proyecto agroindustrial, instalado en el Departamento Robles, y en una visita de obra realizada en el colegio del Centenario, anuncio la reactivación de obras cuya ejecución se encontraban paralizadas desde casi un año atrás, por falta de fondos del anterior Gobierno nacional. Recordemos en este sentido, que nosotros habíamos iniciado obras en con financiamiento conjunto donde el gobierno nacional aportaba un 70 %, y la provincia el 30% restante, y lamentablemente solo la provincia cumplió hasta el monto de su responsabilidad, y los pagos por parte de la nación no se concretaron, porque lo que en el el mes de junio del 2019, habían quedado paralizadas, tanto las obras del colegio Centenario, como el acueducto Estacion Simbolar-Añatuya y el Azud derivador de Cruz bajada, que ahora, gracias al compromiso efectivo del nuevo gobierno ya están en la etapa final de su construcción.

Además avanzamos durante el año 2020 con firmas de distintos programas como el Financiamiento de 55 proyectos en el marco del Plan Argentina Hace por $1.041millones; y el convenio con el Enohsa para la ejecución de 9 obras de agua potable, de las cuales tres ya fueron licitadas y en inicio de ejecucion: la PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LA AGUADA, A VILLA SILIPICA y a Pampa de los Guanacos; y próximas a licitarse: La Refuncionalizaciónes de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en La Aurora y en Bandera Bajada; y los Acueductos Lugones-Mailín y Pampa de los Guanacos – Sachayoj.

También en proceso previo a la licitación se encuentra la obra de Red Cloacal y planta de tratamiento para Añatuya; En el marco del comité de cuenca de Bajos Submeridionales, 25 alcantarillas ubicadas en diferentes puntos de la zona; 14 alcantarillas ubicadas en el futuro Canal Interprovincial; una represa en Bandera para mejorar el servicio del Acueducto Bandera-Guardia Escolta; trabajos de limpieza y mejoramiento de varios canales en el sudeste provincial, con una extensión total de 135 km; la elaboración del Proyecto para el CANAL INTERPROVINCIAL, en el límite con la Provincia de Santa Fe, con un recorrido aproximado de 135 km; en la Cuenda del Rio Albigasta, junto a la Provincia de Catamarca, se avanza en la elaboración del Proyecto del Acueducto Dique El Bolsón – Frías.

Al aprobarse a fin del año pasado el presupuesto 2021 en el Congreso de la Nacion, se incluyeron dentro de la inversion presupuestaria nacional las siguientes obras:

-Repavimentación de las ruta; N° 13 tramo Bandera-Los Juríes; N° 7 tramo Añatuya-Los Juríes y tramo Los Juríes-La Nena; N° 92 Tramo Otumpa-Tintina; N° 93 tramo Termas-El Charco; Ruta N° 92 Tramo Añatuya-Quimilí y Obra nueva de pavimento en Ruta N° 1 tramo Sumampa-Sol de Julio-límite con Córdoba.

También el Acueducto de Telares-Sumampa-Ojo de Agua; el Canal Interprovincial sobre los Departamentos Moreno, Juan Felipe Ibarra, General Taboada y Belgrano; la línea de Extra Alta Tensión Santiago-Robles; el Ramal Troncal de Gas Natural desde Capital a Loreto; la Red Cloacal y Planta de TLC en Fernández; la Pavimentación Barrios San Fernando y Paraíso -La Banda; la Reforma y remodelación Mercado Unión – La Banda; Urbanización Barrios Populares (B° Villa Nueva y Rio Dulce -La Banda); Ampliación Cloaca y Planta TLC y plan Plan de Mitigación de inundaciones B ° Dorrego y Villa Suaya – La Banda.

La segunda visita presidencial, fue el pasado mes de marzo, donde el presidente dio inicio a la obra del nuevo Canal de La patria, y tuvimos el honor que dejara inaugurado el Estadio Madre de Ciudades, ese día también firmamos importantes convenios y actas tanto de reafirmación de compromiso con nuevas inversiones para Santiago. En este sentido ya se licito y empezaran en las próximas semanas la reconstrucción de la Ruta 5 entre Amamá-Tintina y Campo Gallo, están en etapa de aprobación con fondos del BID para ser licitada en breve la Autovía Termas de Río Hondo-Tucumán (Ruta 9), y las cloacas de añatuya. Hay otras 10 rutas dentro del presupuesto que estamos trabajando en la culminación de los proyectos técnicos.

Quiero en ese sentido destacar el fuerte compromiso federal, en estas y en muchas acciones, donde los distintos ministerios del gabinete nacional, nos acompañan permanentemente en las inquietudes y necesidades, con las premisas de un estado presente y federal, tal cual es la visión y el compromiso de nuestro presidente, algo que profundamente agradecemos!!

Cada 27 de abril, es un día que nos debe servir para reflexionar, con la tranquilidad y la alegría de saber que hemos caminado, con errores y con aciertos, más de dos siglos ya, tomando nuestras propias decisiones, y aquí estamos, de pie frente a este presente, mas allá de todos los problemas que nos aquejan y las dudas que nos asedian en estos tiempos difíciles, con el mismo sentimiento de pertenencia, claro e irrenunciable, surgido de las raíces mismas que impulsaron la extraordinaria gesta de Borges e Ibarra, la que forjo definitivamente nuestra identidad, la que hoy más que nunca nos debe unir a todos!

Tenemos una historia que nos exhorta a no bajar los brazos, y un futuro que nos convoca a no detenernos en la desafiante tarea de concretar anhelos colectivos. Y si hoy, es el tiempo de cuidarnos, también es el tiempo de prepararnos y fortalecernos, para seguir avanzando con la inteligencia de nuestro actos y la pasión de nuestros corazones hacia ese horizonte de progreso que debemos alcanzar, porque tenemos el potencial necesario, y porque hemos comenzado definitivamente a revertir esa idea que nos habían intentando imponer durante mucho tiempo los detractores del federalismo, aquellos que nos decían, que provincias como la nuestra éramos inviables, y que debíamos prácticamente desaparecer.. incluso, hasta casi nos estábamos auto convenciendo de eso, pensando que nada podíamos hacer para cambiarlo.

Queridos hermanos santiagueños, al igual que hace 201 años atrás, estamos en un momento fundamental, para sentirnos orgullosos de lo que somos… que nada ni nadie nos haga creer lo contrario. Lo dije ya, y lo repetiré cuantas veces sea necesario y ante quien sea necesario: “no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que ninguno”, somos Santiago del Estero, con nuestra Fe inquebrantable y nuestro espiritu incansable, transitando el camino hacia ese destino pleno de grandeza y felicidad, que nos incluya a todos!! Feliz Día de nuestra Autonomía Provincial!!

Que Dios nos acompañe e ilumine siempre!!!