Para el Gobierno la suba del dólar blue no pone en duda la «paz cambiaria»

Desde un despacho oficial consideran que el blanqueo no explica la suba de la divisa en el circuito paralelo, que en los últimos seis días aumentó $18.

La suba del dólar paralelo de las últimas cinco ruedas generó diversas interpretaciones en la administración nacional, aunque en los distintos sectores coinciden con que si bien el movimiento de estos días genera algunos ruidos no está en duda la relativa “paz cambiaria” conseguida después de la corrida de octubre pasado, cuando el valor de la divisa había tocado su máximo histórico de $195. En concreto, entre el jueves de la semana pasada y el cierre de hoy, el dólar blue aumentó $18 pesos y quedó en $162 según un relevamiento de Ámbito en la city porteña, apenas $1,52 por debajo del dólar solidario.

Entre los motivos que explican la suba, le dijo una fuente oficial a Ámbito, se encuentra el ruido generado por los fondos de inversión extranjeros que desarmaron posiciones en pesos y se dolarizaron a través del contado con liquidación. Tal como contó este diario, un informe de la consultora 1816 reveló que en el primer trimestre de este año el fondo de inversión norteamericano Templeton sacó del país alrededor de u$s 628 millones a través del CCL. Además de eso, aclaró la misma fuente, también incidió un remanente del vencimiento del T2X1, del que no se renovaron alrededor de $17.000 millones que se calcula que son depósitos de no residentes, que también meten presión al mercado cambiario.

“No se terminó la paz cambiaria, pero sí es probable que en estos días haya presión porque es fin de mes y hay demanda. Pero en abril el Banco Central estuvo en el mismo nivel de compras de divisas que en marzo, que ronda los u$s 1470 millones”, señaló esa fuente a Ámbito.

¿Impacta el blanqueo de capitales en la cotización del blue?, preguntó este diario a distintos funcionarios. Desde un sector del Gobierno consideraron que sí puede tener una influencia, ya que aquellas personas que tienen pesos sin declarar adquieren dólares en el circuito paralelo para blanquear y por la pesificación del impuesto al dólar oficial terminan pagando un menor monto de impuesto. Según la ley de blanqueo, la alícuota es del 5% si se ingresan los depósitos hasta el 5 de mayo, 10% hasta el 9 de junio y 20% hasta el 8 de julio. En todos los casos el destino de los fondos tiene que ser proyectos en el sector de la construcción que no tengan más del 50% de avance al momento de aprobación de la ley.

Desde otro despacho oficial consideraron que puede haber un “efecto transitorio” pero desestiman que la suba del dólar paralelo de los últimos días se explique por el blanqueo. Un funcionario con despacho en otro Ministerio le dijo a Ámbito que sería una “locura” que alguien tenga pesos en billetes que motiven una mayor demanda de dólar blue para ingresar en el blanqueo, debido a que por el nivel de inflación que existe “hubiera perdido plata”. De todas formas, si efectivamente se estuvieran realizando este tipo de operatorias que convierten pesos a dólares para ingresar en el blanqueo desde el Gobierno lo consideran positivo, porque cumple con el objetivo de “absorber” la gran cantidad de activos financieros no declarados que existen en el país (alrededor de u$s 200.000 millones según cálculos oficiales) al circuito formal.

“El objetivo de la ley es canalizar ahorro no declarado y ese ahorro por lo general está en dólares. Además, al blanquear se estimula una actividad (la construcción) que tiene una incidencia federal y productiva”, detallaron.