Salud y el municipio de Capital lanzan campaña de prevención contra el dengue

Se realizó el lanzamiento oficial de la «Campaña 2021 para la prevención, promoción y sensibilización del Dengue» en el Club El Canalito del Barrio John Kennedy de la ciudad Capital.

El lanzamiento estuvo encabezado por la ministra de salud Lic. Natividad Nassif, la intendente de la capital Ing. Norma Fuentes, la directora de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Dra. Sandra Seu, la directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Marta Tarchini y la encargada de la UPA N° 10 del Barrio John Kennedy Andrea Álvarez, entre otros.

Haciendo referencia a la jornada la Dra. Sandra Seu expresó; “es una jornada muy importante porque estamos oficializando las actividades que se vienen realizando, un trabajo sostenido de tareas de prevención del dengue, fundamentalmente en el descacharrado que es la eliminación de criaderos de mosquitos, que es la manera de luchar contra esta enfermedad que el dengue y que tiene como vector el mosquito Aedes aegypti”.

Agregó “cuando se trabaja en prevención son medidas de bajo costo y de alto impacto, es fundamental la participación de la comunidad por eso estamos aquí en un trabajo articulado desde el ministerio de salud y la municipalidad”.

Por su parte la intendenta Ing. Norma Fuentes señaló; “venimos haciendo este trabajo articuladamente con el Ministerio de Salud y con la Dirección de Vectores. Hoy nos encontramos en este sector del barrio John Kennedy y se va ir con una programación abordando en distintos barrios, en particular del oeste que es normalmente donde se ha presentado mayor cantidad de casos. En este sentido quiero pedirles a todos los vecinos que contribuyan y nos ayuden porque la solución tiene que ver con la conducta intra domiciliaria. Los centros operativos y la Dirección de Salud por parte del municipio trabajan permanentemente con el Ministerio de Salud para llevar prevenir esta problemática, contemplando la circunstancia que estamos atravesando como es el tema del Covid-19, en donde por supuesto también nuestra área de salud está colaborando con la vacunación”. “El tema del descacharreo nos permite una doble visibilización, es decir no solo retirar los elementos que de pronto pueden acumular agua y generar las larvas sino también en el proceso que vamos llevando a cabo de reutilización en el caso de las cubiertas y una serie de elementos que nos permite trabajar con una ciudad sustentable”.

Finalmente la ministra de salud Lic. Natividad Nassif dijo; “estamos con la intendenta de la capital Ing. Norma Fuentes articulando acciones que impacten en diferentes barrios de la ciudad a fin de poder, entre todos, implementar medidas de prevención a tiempo y que nos permitan resguardar la salud de la población que hoy se ve amenazada en tiempos de pandemia. Es importante que la población tome conciencia de la necesidad del autocuidado en el caso del dengue que tiene que ver con las actividades que uno realiza en los ámbitos del hogar, como es la limpieza, la eliminación de todos los lugares donde el mosquito puede dejar sus larvas. Son conductas que todos podemos realizar y que aseguran que el dengue no se propague”. “Durante el año pasado, hubo brotes esporádicos en diferentes departamentos como Banda, Capital y Río Hondo, con lo cual nosotros estamos firmando convenios con los municipios a fin de poder generar actividades en forma conjunta, desde el ámbito municipal y el Ministerio de Salud” señaló.

Cronograma