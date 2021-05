Información del Consejo de Educación

El Consejo General de Educación informa a la comunidad educativa que en el marco del programa YO ME VACUNO CONTRA EL COVID, que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Provincia, el día Jueves 6 de mayo del corriente desde la 8,00 hs en el Polideportivo Provincial, sito en calle Dr. Enrique Pastor Mujica del Parque Aguirre, continuara con la vacunación del personal docente y no docente que presta servicios en instituciones educativas de gestión pública de la provincia que por distintas circunstancias no pudo hacerlo en su oportunidad.

Se informa que en la puerta de la Terminal de ómnibus de Santiago del Estero, estarán dispuestos los colectivos pertenecientes al Consejo General de Educación para el traslado de los docentes que lleguen del interior hasta el centro de vacunación en el Polideportivo Provincial, desde las 7 horas.