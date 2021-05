Más grieta en Cambiemos: Elisa Carrió se diferenció de Patricia Bullrich

La líder de la Coalición Cívica se ubicó en la línea moderada de la oposición y sostuvo que la salida no es radicalizarse ni por un extremo ni por el otro».

La co-fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, se diferenció este miércoles de la titular del PRO, Patricia Bullrich al ubicarse en la línea «moderada» de la oposición y señalar: «Una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es partir la Argentina, yo no quiero eso».

La exdiputada indicó que «la salida no es radicalizarse ni por un extremo ni por el otro». «Yo estoy en la línea moderada desde siempre. Algunos me dicen que yo siempre fui halcón y sí, soy halcón cuando los presidentes están arriba y son corruptos, pero no golpeo a los que están abajo», sostuvo.

La líder de la Coalición Cívica se expresó así en declaraciones al programa «Pan y Circo» que conduce Jonatan Viale por Radio Rivadavia, al ser consultada sobre la diferencia entre «duros y moderados» dentro de la coalición opositora.

Carrió aseguró que tiene «buena relación» con todas las figuras de la oposición incluida la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que integra el «ala dura», pero ratificó que se «identifica» con la línea discursiva del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta