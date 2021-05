No era veneno? Carrió ahora dice que la Sputnik V es una buena vacuna

La líder de la Coalición Cívica afirmó que que se va a vacunar «para tranquilizar a la gente que está desesperada» para que se inocule.

En diciembre del año pasado, Elisa Carrió, a través de la Coalición Cívica, presentó una denuncia contra el presidente Alberto Fernández, el exministro de Salud, Ginés González García, y la actual titular de la cartera sanitaria, Carla Vizzotti, por la compra de vacunas Sputnik V.

En ese tiempo Carrió y sus fieles seguidores hablaban de envenenamiento y sostuvieron que los funcionarios nacionales al comprar la vacuna rusa «atentaron contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de funcionario público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la Sputnik V.

Elisa Carrió, polémica: «Prefiero a un chico con covid, pero que socialice»

Hace pocos días, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que se desestime por inexistencia de delito la denuncia presentada por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, contra el presidente Alberto Fernández por “envenenamiento”, luego de que el gobierno avanzara en la adquisición de la vacuna Sputnik V como estrategia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Esta representación del Ministerio Público Fiscal no encuentra elemento alguno que habilite a esta parte a continuar con una investigación de índole criminal con relación a los sucesos traídos a conocimiento por los aquí denunciantes”, sostuvo el fiscal en el requerimiento que le presentó al juez Sebastián Casanello luego de disponer una serie de medidas de prueba.

Muchos meses después se llega a este domingo 16 de mayo, con «Lilita» Carrió asegurando que la vacuna rusa es buena, que el Instituto Gamaleya es muy bueno, muy anterior a Vladimir Putin, «desde la época de los zares trabajan» y que ella lo que combate son las dictaduras.

«La sputnik es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Putin, por eso no me la pongo. Si viene otra vacuna me la doy», dijo Carrió en declaraciones a TN.