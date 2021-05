Mukdise y la crítica situación por Covid 19 de la ciudad de Termas de Río Hondo

Durante el mes de mayo, se han sumado 792 casos positivos confirmados, de los cuales 675 permanecen activos al día de hoy. El Intendente de la ciudad Spa, Dr. Jorge Mukdise, brindó detalles de la crítica situación epidemiológica por la que atraviesa la ciudad.

«La situación es grave, estamos atravesando el momento más difícil desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Las medidas tomadas por el COE provincial son muy atinadas, pero sin el acompañamiento de todos no podrán ser verdaderamente efectivas».

Agregó que «no vamos a lograr los resultados esperados si no entendemos que en esto estamos todos, que la acción individual de cada uno influye en el resultado final. Si las pérdidas que esta comunidad está sufriendo no nos hacen tomar conciencia, si no nos cuidamos unos a otros, si esta realidad no nos golpea a todos y nos hace cambiar el rumbo, significa que estamos perdiendo la batalla como sociedad».

Indicó que «sólo durante el mes de mayo, se han sumado 792 casos positivos confirmados, de los cuales 675 permanecen activos al día de hoy. Hemos perdido a 21 termeños por COVID en lo que va de este mes y 58 desde el inicio de la pandemia».

Informó que «desde el Municipio, y en coordinación con los equipos de salud de la provincia, hemos implementado el programa #Detectar. Estamos formando nuevos hisopadores para reforzar el equipo que ya está trabajando casa por casa en la detección de casos positivos para el aislamiento y la atención inmediata. Hoy estamos trabajando en uno de los barrios de la ciudad que está dentro de los barrios con más casos».

Indicó que «desde este martes 18, se inicia también la #vacunación con la #SegundaDosis para todos los mayores de 60 a 69 años que recibieron la primera dosis de la #vacuna#Sinopharm, a partir de las 8 hs. en el Centro Cultural Gral. San Martín, se aplicarán 3.400 vacunas en tres días por lo que rogamos a todos que respeten los turnos. Deben concurrir con el carnet de vacunación de la primera dosis de Sinopharm (no deben asistir quienes recibieron otra vacuna) y quienes se hayan vacunado además con la #antigripal deberán esperar 14 días para recibir esta segunda dosis que será guardada»

Añadió Mukdise que «en los próximos días tendremos novedades también de la segunda dosis de Sputnik V para mayores de 70».

Finalmente el Intendente expresó que «el equipo humano de salud, que es escaso porque no se pueden formar médicos y terapistas de un día para el otro, está exhausto pero sin embargo redobla sus esfuerzos para cuidarnos. Pero si te pedimos que no salgas, si te pedimos que te cuides, si te pedimos que uses el barbijo, mantengas la distancia y te laves las manos permanentemente, si te pedimos que ventiles los lugares, que respetes los protocolos en cada lugar y actividad y no haces caso, no busques responsables después en otro lugar. Apelamos nuevamente a la #concienciasocial que es la única herramienta que puede hacer que todas las medidas que llevamos adelante con mucho esfuerzo desde el estado nacional, provincial y municipal sean realmente efectivas. Es la conducta de cada uno, de aquel que pide más restricciones pero después no la cumple, lo que puede hacer la diferencia. ¡Sigamos cuidándonos!».#termasderiohondo#pandemia#situacionactual#conscienciasocial#cambiodeactitud#programadetectar