Carrió, aislada tras mantener contacto estrecho con un caso de Covid-19

La líder de la Coalición Cívica confirmó que comenzó con el protocolo tras reunirse con una persona contagiada. Sin embargo, aclaró que su primer hisopado le dio negativo.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, está aislada luego de mantener contacto estrecho con una persona infectada de Covid-19.

Carrió contó públicamente que había comenzado el aislamiento y que se había sometido a un primer hisopado, cuyo resultado fue negativo.

Sin embargo, deberá realizar el protocolo pertinente, que incluye la realización de un nuevo hisopado. Según trascendió, el mismo tendría lugar el próximo viernes.

La noticia llega en plena actividad política de la exdiputada. Si bien en múltiples ocasiones anunció que se retiraba, actualmente es una activa dirigente dentro de Juntos por el Cambio y espera tener poder de decisión en los armados del espacio ante las elecciones legislativas.

Días atrás, Carrió había sorprendido al elogiar a la vacuna rusa contra el Covid-19 Sputnik V, meses después de denunciar a Alberto Fernández por «envenenamiento» por la adquisición de estas dosis.

“Es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Vladimir Putin. Si llega una AstraZeneca me la pongo”, sostuvo en una entrevista desde su casa de Exaltación la Cruz.

En sus últimas apariciones públicas, la líder de la CC también había criticado al expresidente Mauricio Macri por su vacunación contra el coronavirus en Miami. «Si soy un líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami», disparó la chaqueña días atrás.

Y añadió: «Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo».

Por estas semanas, Carrió profundizó su presencia dentro de la interna macrista y tendió puentes con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con la exgobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal, con quienes mantiene encuentros -presenciales o virtuales- cada 15 días.