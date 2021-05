19M- Covid 19 SdE: 844 casos positivos y 6 fallecimientos

🦠📊#COVID19 REPORTE DIARIO 19/05/2021

El día 19 de mayo del 2021 en la Provincia de Santiago del Estero:

📍 Se recuperaron trescientos cincuenta y dos (352) casos el día de hoy, por lo que son veintiocho mil setecientos treinta y dos (28.732) los casos recuperados en la provincia

📍 Se notificó el fallecimiento de 6 personas por COVID 19. Un hombre de 66 años con antecedentes de hipertensión que estaba internado en un sanatorio privado de la Capital; un hombre de 47 años con antecedentes de obesidad, un hombre del Departamento Río Hondo de 54 años y un hombre de 41 años con antecedentes de obesidad, internados en el Hospital Independencia. Una mujer de 81 años que estaba internada en un sanatorio privado de la ciudad de La Banda y un hombre de 53 años del departamento Robles, con antecedentes de obesidad que estaba internado en el CISB.

📍 Hay un total de trescientos ochenta y tres (383) personas positivas fallecidas en la provincia

📍 Se procesaron un total de dos mil doscientos noventa y tres (2.293) muestras el día de hoy.

📍 Se confirmaron ochocientos cuarenta y cuatro (844) casos, Capital Banda (450) e interior de la provincia (394) distribuidos de la siguiente manera: Antaje 3; Añatuya 22; Bajo Grande 3; Bandera 4; Bandera Bajada 3; Beltrán 12; Campo Gallo 9; Clodomira 4; Colonia Dora 13; Colonia El Simbolar 16; Colonia Tinco 2; Doña Luisa 1; El Bobadal 1; El Mojón 4; Estación La Punta 1; El Sauzal 1; Estación Taboada 1; Fernández 16; Forres 9; Frías 22; Garza 1; Gramilla 1; Herrera 1; Jumi Pozo 1; La Cañada 2; La Capilla 2; La Guarida 1; La Invernada 1; Lavalle 2; Loreto 9; Los Cardozo 7; Los Juries 17; Los Quiroga 1; Los Telares 2; Manogasta 3; Monte Quemado 2; Nueva Esperanza 28; Nueva Libano 1; Palo Borracho 4; Pinto 1; Pozo Hondo 1; Quebracho Coto 1; Quimili 25; Rodeana 1; Rodeo de Soria 1; Sabagasta 1; Sachayoj 1; San Ignacio 1; San José del Boquerón 2; San Lorenzo 1; San Pedro de Guasayan 9; Santo Domingo 2; Simbol 1; Selva 4; Sol de Julio 2; Sumampa 3; Suncho Corral 6; Suri Pozo 1; Tacañitas 1; Tajamar; Termas 68; Tomas Young 1; Tusca Pozo 1; Upianita 2; Villa Guasayan 1; Villa Jiménez 1; Villa Mailin 5; Villa Ojo de Agua 10; Villa Robles 1; Vinara 1

Permanecen activos ocho mil quinientos ochenta (8.580) casos en la provincia.

📍 El total de casos positivos acumulados es de treinta y siete mil seiscientos veintitrés (37.623)

📍 Se descartaron mil cuatrocientos cuarenta y nueve (1.449) casos el día de hoy, por lo que hay ciento treinta y dos mil ochenta y dos (132.082) casos descartados a la fecha.

⚠️ Importante: La diferencia de casos acumulados, y difundidos en el reporte nacional, obedece a diferentes horarios de carga y a santiagueños que residen en otras provincias pero que no tienen realizado el cambio de domicilio legal en su DNI. Se ha solicitado el correspondiente pedido de reclasificación de los casos excedentes cargados para nuestra provincia.

✅ Se recuerda que TODAS las personas que son contacto estrecho de casos positivos que DEBEN realizar un AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO de 14 días, aunque no presenten síntomas e independientemente si fueron hisopados y su resultado fue no detectable (negativo).

✅ Durante el aislamiento sanitario las personas no pueden salir de su hogar ni recibir visitas y deben cumplir con las medidas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias.

✅ Ante la presencia de fiebre mayor o igual a 37,5° y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, además de falta de gusto y olfato de reciente aparición, y también cefalea, diarrea y/o vómitos o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud contactándose con su centro de salud más cercano o comunicándose al 107 y evite el contacto social

✅ También se recuerda que se realiza el hisopado a los contactos estrechos de casos positivos que presenten síntomas o que tengan factores de riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, inmunocomprometidos, enfermos oncológicos o dializados)

✅ Recordemos continuar respetando las medidas de distancia física y lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón. Si necesitamos salir usemos el barbijo correctamente sin tocarlo ni tocarnos la cara.

✅ Respetar todos los protocolos vigentes y las actividades permitidas, y no realizar reuniones sociales o familiares evitando contacto estrecho con personas que no sean convivientes.

✅ La única herramienta que tenemos es la prevención.

Sigamoscuidándonos