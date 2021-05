Algunas de las principales medidas que regirán entre la 00 hs de este sábado hasta las 24 hs del Domingo 30 de may

El DNU anunciado por el Presidente de la Nación tiene impacto en nuestra Provincia, dado que estamos dentro de la zona de riesgo epidemiológico, ya que hemos llegado a tener 800 casos diarios, durante la última semana, algo que es muy preocupante.

Además el virus ha mutado y eso lo hace más agresivo, se ve reflejado en la edad de mujeres y hombres muchos más jóvenes afectados, que en la primera ola. Nosotros debemos y vamos a hacer cumplir esta normativa, y le pido a todos los santiagueños que hagamos el esfuerzo y que nos cuidemos para que a partir del 1 de junio podamos volver a la etapa anterior.

Si bien bien Jefatura de Gabinete conjuntamente con el Ministerio de Salud , irán dando a conocer las resoluciones con los alcances y medidas concretas para estos 9 días, estos son los puntos más centrales de las actividades esenciales autorizadas; las permitidas con limitaciones, y las que no se pueden realizar:(aclaró que el “circulando Santiago” todavía está en vigencia y se va a adaptar automáticamente a los nuevos horarios, y va a estar habilitado en las próximas horas, para aquellas personas que no estaban en el circulando anterior y que se incorporen ahora)

Actividades autorizadas.

Siguen habilitadas como actividades esenciales: Farmacias, sanatorios, clínicas y toda actividad que tenga que ver con el sistema de salud; veterinarias, estaciones de servicio, las personas que cuidan a enfermos, mayores y niños en domicilio, servicios básicos de mantenimiento, servicios públicos esenciales, comedores comunitarios, medios de información, hoteles con los protocolo correspondientes; industrias alimenticias y de horario continuo; actividades ganaderas.

«Actividades con limitaciones (de 6 a 18 hs ): Almacenes, despensas, kioscos, supermercados y panaderías.Los bares, restaurantes y casas de comida podrán hacerlo en ese horario, pero solo con sistema take away o delivery. Remises de autos de alquiler (solo con 2 pasajeros atrás y solo con llamado telefónico) y transportando personas autorizada o justificado su traslado por tema de salud o vacunación. Cementerios. Distribuidoras de garrafas de gas.

«Actividades que no se pueden realizar: Actividades de comercio no esenciales como pinturerias, ferreterías, tiendas de ropa, art del hogar, mueblerías etc.

Se suspende la obra pública y privada (solo se permite seguridad y serenos en las mismas).

Se suspenden durante estos 9 días todas las actividades deportivas, los gimnasios, clubes, entidades culturales y actividades religiosas.

El transporte de pasajeros de colectivos y combis dentro del territorio provincial salvo que sea viene especial por cuestiones de salud. Están suspendidas las actividades de todo tipo de ferias abiertas o en lugares cerrados. Academias de danza danzas y teatro.

Las reuniones sociales al aire libre o dentro del hogar (que no sean con el grupo familiar conviviente) .

Las actividades en consultorios profesionales que no sean las vinculadas a la salud ( ingenieros, Arquitectos, abogados, escribanos) Los hoteles de alojamiento transitorio.

Se suspenden las clases presenciales, las actividades escolares serán en forma virtual en toda la provincia. La administración pública funcionará con guardias mínimas.

El proceso de vacunacion continua con los turnos que ya están otorgados para estos días, y también con los nuevos que podamos seguir programando. Quiero agradecer a todo el sistema de salud por el esfuerzo que viene haciendo y al equipo de vacunación que viene desarrollando una formidable tarea.

«Quiero pedirle comprensión y colaboración a todos los hermanos santiagueños. Lo importante es bajar la circulación, quedándonos en casa lo más que podamos, cuidándonos para tratar de bajar esa curva ascendente de contagios, que hemos tenido en éstos últimos 8 días en la provincia y en el país.