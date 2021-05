Iñíguez: “hay un cambio notable de comportamiento y eso nos reconforta. No hay registro de eventos sociales no autorizados”

El comisionado de Colonia El Simbolar, Prof. Ángel Iñíguez, en declaraciones a RADIOCRONICA dio precisiones sobre la situación epidemiológica imperante en la localidad indicando que este 24 del actual no hubo registro de casos positivos. Hay al momento 112 casos activos y, con aislamiento preventivo, se encuentran 480 personas. Desde el inicio de la pandemia, fallecieron 8 personas y fueron afectadas 312. Recuperados 182 personas.

Asimismo, relató Iñiguez que “a nivel local se tomó una resolución, cuando el PE dispuso el aislamiento de la localidad – que se levantó para dar lugar al DNU actualmente vigente-, de ajuste de la circulación de 8 a 13, que se sostiene, para fines de semana y feriados, por la situación crítica que atravesamos. Este 24 no hubo casos positivos registrados, lo que es un progreso. Desde el 23 se comenzó a dar el alta a algunas personas y a otras no. Aquí se realiza un trabajo diferente a lo que se practica en otros distritos. Aquí se trabaja sobre la familia completa, y sus contactos estrechos, haciendo un trabajo integral, que eleva el número de detecciones sea importante. En otros lugares, se aisla a los contactos estrechos se detecta el caso positivo, y no se testea a los demás, salvo registren síntomas”.

Indicó que algunos casos positivos que precisan atención médica especial se derivan a Capital, La Banda o Fernández, porque el hospital local no posee sala de atención específica para Covid 19.

En relación al acatamiento de lo dispuesto a nivel nacional por DNU Presidencial, asimilado por el Gobierno de la provincia y el municipio señaló conforme que “hay un cambio notable de comportamiento y eso nos reconforta. No hay registro de evento sociales no autorizados, salvo excepciones de reuniones familiares. Si hay un alto acatamiento a lo dispuesto para contener el avance del virus, por parte de la comunidad, que creo, con las muertes registradas, tomó conciencia de esta crisis que nos afecta a todos por igual y es la responsabilidad de todos lo que nos va a sacar de esta situación”.

Por último, valoró y agradeció el acompañamiento del Gobierno de la provincia, que aportó logística a la Subcomisaría local y personal de refuerzo (10 agentes) para tareas de control en esta situación de excepción especial.