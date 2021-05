Nour: “le pido a la gente de rodillas o como sea necesario que debemos pasar este bordo, esta circunstancia, que tenemos que salir todos juntos”

“He visto en redes sociales, con preocupación, gente fallecida que conozco. Antes eran los chinos que morían en otro continente, después argentinos, y ahora veo santiagueños, que tienen rostro y cada día fallece alguien que conozco que tuvo vínculos con nosotros en los últimos días” dijo Nour. El Intendente de San Pedro de Guasayán, José Nour, al ser consultado sobre el estado de situación imperante en la ciudad del Departamento Guasayán, indicó su preocupación por detectarse más de 38 casos positivos locales y 30 casos positivos en todo el distrito los últimos dos días, y hay 3 personas de Guampacha, internadas en el hospital local con oxígeno.

Por otra parte, Nour puntualizó que por esta situación “hay gente asustada y otra molesta”. Precisó que “yo estoy en tres frentes del mostrador, soy funcionario que dictamino y adhiero a las restricciones, tengo un hermano en terapia intermedia con oxigeno en la Capital, y tengo un comercio familiar, que está cerrado hace 12 días, y nadie me puede decir que no me pongo en el lugar del otro. Cuando tengo compromisos comerciales, responsabilidades familiares e institucionales, por lo que le pido a la gente de rodillas o como sea necesario que debemos pasar este bordo, esta circunstancia, que tenemos que salir todos juntos, siendo solidario con aquel que no puede aguantar, con aquel que no puede trabajar y está muy enojado por las medidas. Es inevitable que esta medida pueda dejar de tener efecto, porque pretende bajar el contagio y liberar la ocupación de las camas”.

Por otra parte, se mostró satisfecho por la campaña de vacunación desarrollada en su comunidad, contrastando con lo que ocurre en Buenos Aires, cuando recién se está inoculando a mayores de 60 años la primera dosis, lo que se superó en esta provincia hace más de 3 semanas.

Precisó que “el sector docente de nivel inicial y primario ha sido vacunado, como así el personal de salud y los mayores de 60 años. Ya se están registrando los mayores de entre 18 y 59 años”.

Reiteró Nour que “hay gente preocupada por lo económico y se manifiestan, más que por lo sanitario. Creo que no les tocó de cerca tener un familiar o amigo cercano internado y se privilegia lo otro. Los entiendo. Muy pocos se manifiestan, sentenció, pero hay un alto acatamiento de la mayoría de la población que está asustada y comprende la magnitud de la crisis. Molesta, nos aburrimos, nos enojamos pero, cuando vemos la realidad, como dice algún perfil en redes sociales, más vale encerrado que intubado”.

Por último, reflexionó que “les pido a todos los comprovincianos que resistamos hasta el 30, aguantemos un poco más que la gente se vacune, recemos, ayudemos al que peor está, que depende de nosotros salir de todo esto, que podamos celebrar un fin de año con todos en la mesa, que no falte ninguno. He visto en redes sociales, con preocupación, gente fallecida que conozco. Antes eran de chinos que morían en otro continente, después argentinos, y ahora veo santiagueños, que tienen rostro y cada día fallece alguien que conozco que tuvo vínculos con nosotros en los últimos días”.