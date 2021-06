ACLARACIÓN SOBRE SUPUESTA CAMPAÑA DE DONACIÓN

El Ministerio de Salud de la Provincia ha tomado conocimiento de una campaña denominada “AIRE IGUAL A VIDA”, que insta a los ciudadanos de Añatuya y a la población en general a hacer un aporte dinerario a una cuenta bancaria con el objetivo de colaborar con insumos y oxígeno para el Hospital Zonal de Añatuya.

Por este motivo, el Ministerio de Salud de Santiago del Estero, informa que dicha cuenta bancaria no corresponde al Hospital Zonal de Añatuya, como también que desconoce el titular de la cuenta bancaria donde se realizan los depósitos de dinero. Asimismo, se advierte a quienes de buena fe realicen un depósito allí, que el Ministerio de Salud no conoce la finalidad y destino de los fondos y solicitará a las autoridades competentes, se investigue sobre la titularidad de la cuenta bancaria y la operatoria del uso de los fondos que ya fueron depositados, ya que el Hospital Zonal de Añatuya no solicitó, ni recibió, colaboración alguna de dinero o insumos.

Asimismo, el Ministerio de Salud informa que, a través de la Dirección del Interior provee en tiempo y forma lo que el Hospital Zonal de Añatuya requiere para atender el tratamiento de los pacientes con patología Covid, como aquellos con otras patologías, puesto que posee abastecimiento total en los elementos o insumos que se requieren, y no solicitó ningún tipo de colaboración.