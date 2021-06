Alberto contra Macri: «Usted se olvidó de los argentinos»

En un acto virtual junto a Kicillof, defendió el acuerdo con el Club de París, la negociación con el FMI y el ritmo de vacunación. «Graciosamente se acusa de coimero a quien tiene que comprar las vacunas, y se acusa de envenenador a quien consigue la vacuna», se quejó.

En un acto virtual junto a Kicillof, defendió el acuerdo con el Club de París, la negociación con el FMI y el ritmo de vacunación. «Graciosamente se acusa de coimero a quien tiene que comprar las vacunas, y se acusa de envenenador a quien consigue la vacuna», se quejó.

Anuncio. Alberto Fernández junto a Axel Kicillof y Sergio Palazzo en la apertura del Congreso de la Asociación Bancaria.

Luego de cerrar un acuerdo con el Club de París y con la vacunación en el centro de la campaña, Alberto Fernández le apuntó ayer directamente a Mauricio Macri a quien la Casa Rosada eligió como jefe de la oposición en un intento por licuar la figura de Horacio Rodríguez Larreta. “Lo escuchaba el otro día al ex presidente decir que yo no entendía, que no sabía negociar… Mire, Macri, yo hago esto porque defiendo a los argentinos, usted se olvidó de los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir”, lanzó el Presidente junto a Axel Kicillof en la apertura del 48º Congreso Nacional de la Asociación Bancaria.

“Entiendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados, pero por favor no olvidemos desde dónde partimos; los responsables tienen nombre y apellido y están en los canales de televisión dando cátedra de lo que no supieron hacer”, advirtió el mandatario. “Mientras él nos decía que teníamos que enamorarnos de Christine Lagarde, en ese momento estaba poniendo a la Argentina de rodillas con un crédito que nunca lo íbamos a poder pagar y él lo sabía”, agregó.

“Los argentinos nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos unidos, y sin distinción, porque nos merecemos otro país de una vez y para siempre”, dijo el jefe de Estado el encuentro virtual que se transmitió por redes sociales. El mandatario adelantó que “en los días venideros” el Gobierno nacional va a “aumentar la velocidad” de la inmunización contra el coronavirus, conscientes de que “la vacuna es la que abre la puerta hacia el futuro”. “Estamos trabajando para aumentar la velocidad de la vacunación porque la vacuna es la que nos abre la puerta hacia el futuro, que lo vamos a construir juntos luego de los cuatro años de desgobierno que vivimos antes de la pandemia, y nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia”, dijo el Presidente.

En ese marco, Fernández se refirió a los acuerdos paritarios alcanzados por varios gremios, las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, con varias críticas a Juntos por el Cambio, pidió a la sociedad “no olvidar que la Argentina estaba caída, muy golpeada” cuando el actual Gobierno llegó a la gestión, el 10 de diciembre de 2019. Junto al secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, Fernández fue contundente al afirmar: “Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior”. En esa línea, el Presidente agregó: “Comprendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que genera, pero no olvidemos del lugar de donde partimos”.

“Todos ellos vuelven de las cenizas abusando de la tragedia de la pandemia y dejan de lado lo que fueron capaces de hacer cuando fueron gobierno”, remató. El primer mandatario resaltó que en Argentina “graciosamente se acusa de coimero a quien tiene que comprar las vacunas, y se acusa de envenenador a quien consigue la vacuna”.

“Y cuando consigue la vacuna, le reclaman la segunda dosis de veneno”, apuntó.

Recordó en contraposición que Argentina está “entre los primeros 20 países del mundo que más vacunas contra el coronavirus ha suministrado”.

De forma enérgica, cargó contra la oposición: “Dejaron vencer vacunas del sarampión; hicieron desaparece de un plumazo el Ministerio de Salud y al Ministerio de Ciencia e Investigación; le quitaron recursos a la salud y a la educación; y ahora nos vienen a explicar cómo tenemos que hacer para atender la salud y están preocupadísimos por la educación de nuestros niños, cuando fuimos nosotros quienes siempre levantamos la bandera de la educación pública y la salud pública”.

En sus críticas al Gobierno anterior, Fernández destacó que “hay un dato que muestra lo irresponsable que fueron porque después de la pandemia, el Fondo ha dispuesto ir a socorrer a todo el planeta con 50 mil millones de dólares, pero para la Argentina de Macri, el Fondo destinó 57 mil millones de dólares”. “Miren el despropósito que fue ese crédito”, apuntó y, en esa línea, continuó: “Nos hicieron un daño incalculable durante cuatro años, pero la pandemia hace que dejemos eso de lado porque tenemos otras urgencias que resolver, pero no es bueno olvidarse de eso”. Con respecto a las negociaciones por la deuda, manifestó: “Todos esperaban que caigamos en default con el Club de París y sin embargo fuimos y negociamos para encontrar una salida que no lastime más a los argentinos y lo logramos sin bajar ninguna de nuestras banderas”. “Seguimos negociando con el Fondo pidiendo que nos baje las tasas de interés y que nos extienda el plazo de pago porque necesitamos recuperarnos para pagar”, agregó.

Acompañaron al jefe de Estado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker; y el representante del Ministerio de Trabajo, Marcelo Bellotti.