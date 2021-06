La presidenta del Pro consideró que «es muy duro que un Presidente de la Argentina diga esas cosas de países con los que posee una relación muy especial».

Bullrich insiste en criticar al Presidente por su frase: «Está sobrepasado o no piensa antes de hablar»

POLÍTICA12 junio 2021 – 17:21

La presidenta del Pro consideró que «es muy duro que un Presidente de la Argentina diga esas cosas de países con los que posee una relación muy especial».









Patricia Bullrich volvió a criticar a Alberto Fernández Mariano Fuchila

La titular del Pro, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar al presidente Alberto Fernández por sus declaraciones sobre México y Brasil durante un acto con su par de España, Pedro Sánchez, y consideró que «está sobrepasado o no piensa antes de hablar».

«El Presidente está sobrepasado o es demasiado impulsivo y no piensa antes de hablar», sostuvo la exministra de Seguridad durante el macrismo y añadió que «es muy duro que un Presidente de la Argentina diga esas cosas de países con los que posee una relación muy especial».

En un encuentro con Sánchez y empresarios en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada realizado esta semana, Fernández manifestó que «los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva» pero los argentinos, «de los barcos», al citar erróneamente al poeta mexicano Octavio Paz, aunque posteriormente se conoció que la frase pertenece al cantante Litto Nebbia.

Esas palabras generaron el rechazo de diversos actores de la política nacional e internacional, así como también de organizaciones sociales.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, publicó un tweet con la frase «selva» y una fotografía en la que se lo observa con indígenas.

En tanto que Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del mandatario, fue tajante al manifestar que «el único barco que se hunde es el de Argentina”.

El expresidente Mauricio Macri solamente decidió subir a su cuenta de Twitter una imagen con las banderas de los tres países mencionados por el jefe de Estado.

Bullrich, por su parte, le dedicó un mayor espacio a la polémica al resaltar: «En México y Brasil conocen nuestra cultura y admiran a la Argentina. Ambos países han ido al frente; hacia adelante. Y nosotros no. Esa mirada en donde no nos reconocemos latinoamericanos en nuestra identidad, me duele».