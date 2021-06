Cafiero: «El Presidente se la juega por salvar vidas y la oposición politiza la pandemia»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó hoy a la oposición de «jugar sucio» y «partidizar» la situación sanitaria para sacar «rédito político», dijo que cuando pase la pandemia deberán «rendir cuentas» quienes incumplieron medidas para frenar los contagios y advirtió que algunos adversarios políticos se comportaron en los debates sobre las vacunas como si fuesen «visitadores médicos».



«Cuando esta pesadilla termine, cada uno tendrá que hacerse cargo y se sabrá quienes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros», subrayó el funcionario al dar su informe de gestión en el Senado.



Cafiero cuestionó a la dirigencia opositora y a algunos medios de comunicación y aseguró que mientras el presidente Alberto Fernández «se la juega por salvar la vida de argentinas y argentinos, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating».



«Cuando esta pesadilla termine, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que hizo durante la pandemia».Santiago Cafiero

El funcionario criticó puntualmente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber desoído la disposición oficial de suspender las clases presenciales en el peor momento de la pandemia y señaló también a la Corte Suprema de Justicia por haber hecho lugar a un planteo de las autoridades porteñas.



Argentina «está llevando adelante la campaña de vacunación más grande de nuestra historia» dijo Cafiero.

«Que en medio de la pandemia un distrito haya incumplido normas del Gobierno nacional y que un poder del Estado haya querido ejercer potestades que no le corresponden es algo por lo que se van a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine, cada uno tendrá que hacerse cargo», indicó ante los senadores.



Cafiero aseguró que en el final de la pandemia «se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros» y expresó que, en ocasiones, los dirigentes opositores «parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos».



En un discurso en el que hizo eje en las medidas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia y en la situación económica del país, Cafiero aseguró que el Gobierno lleva adelante «la campaña de vacunación más grande de su historia» y consideró que no se debe perder de vista el contexto en el que el país enfrenta la situación sanitaria.



«El Gobierno está atendiendo las consecuencias de la pandemia», marcó el funcionario y recordó que el jefe del Estado,advirtió en marzo que la segunda ola «sería más virulenta y agresiva».

El jefe de Gabinete subrayó la crisis de endeudamiento que afronta el país a causa de las gestiones del gobierno de Mauricio Macri pero destacó que «es la primera vez que Argentina no resuelve su crisis de endeudamiento con ajuste» y se refirió al cierre de las exportaciones de carne al sostener que no se «puede llevar tensión» la mesa de los argentinos.



«El ciclo de endeudamiento del macrismo fue el ciclo más veloz de los últimos 40 años, tomó deuda que hasta los organismos intencionales destacaron como récord y los dólares no fueron a infraestructura, sino que fueron a la fuga y a la bicicleta financiera», remarcó.



Respecto al plan de vacunación en medio de la pandemia, el funcionario aclaró que el Gobierno nacional «nunca abandonó las negociaciones con nadie» y opinó que hay «una obsesión por un laboratorio (por Pfizer)«.



«Por suerte, la realidad supera esta estrategia en los lugares de vacunación. Argentina tuvo una sola política, abrir las puertas con todos los laboratorios que pudieran proveer vacunas: hasta aquí, hemos firmado con AstraZeneca-Oxford, cuyo antígeno se produce en la Argentina», precisó.



En su exposición, Cafiero pidió a los espacios opositores «un debate franco de ideas» alejado de «griteríos y sets de televisión» y les reclamó tener «honestidad» y no adoptar «una posición parcial» de la realidad.



«El Gobierno está atendiendo las consecuencias de la pandemia», aseguró el funcionario y explicó que el jefe del Estado, Alberto Fernández, advirtió en marzo que la segunda ola «sería más virulenta y agresiva».



En su exposición, el ministro coordinador pidió a los espacios opositores «un debate franco de ideas»

En el turno de las preguntas, el senador de Juntos por el Cambio por La Rioja Julio Martínez respondió que quienes «hacen la politización» de la pandemia «son los miembros del Gobierno, que «en muchos lugares van a los clubes con La Cámpora a vacunar a la gente y no son claros sobre los motivos por la falta de vacunas».



Martinez afirmó que a la oposición le «preocupa la salud de la gente» y que «Argentina juegue en primera en materia de vacunas».



La sesión del Senado fue abierta por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma de Abdala, y en el turno de las preguntas fue reemplazada por el senador del Frente de Todos Maurice Closs, debido a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encontraba en una audiencia, según dijeron fuentes oficiales.