Cuentas vacías y créditos que nunca pidieron: las estafas que denuncian clientes del Banco Galicia

Cerca de 500 personas fueron estafadas en las últimas semanas en la Argentina con una coincidencia: todas son clientas del Banco Galicia. Las denuncias comenzarona a multiplicarse en las redes donde los usuarios detallaban no solo el delito del que habían sido víctimas sino también las faltas de respuestas por parte de la entidad bancaria.

Los casos comenzaron a multiplicarse y los damnificados se nuclean ahora en grupos de Facebook y Whatsapp donde comparten información, respuestas y estrategias legales.

Aunque con respuestas de lo más diversas, el Banco en principio tomó cada caso de manera aislada e incluso cada vez buscando deslindarse de las responsabilidades. Con cada vez más delitos registrados, la entidad bancaria utilizó sus canales de comunicación con los clientes para asegurar que «jamás» solicitan datos «como los números completos de tarjeta o tus claves de Online Banking o cajero automático».

Ahora, incluso, en Twitter fueron deshabilitados los comentarios, por la cantidad de denuncias registradas, aunque le versión oficial es que «las respuestas están temporalmente inhabilitadas para proteger tu información de las estafas. Si tenés una consulta, escribinos por mensaje directo».

En el grupo «Banco Galicia Inseguridad- Víctimas de fraude», de Facebook, los usuarios dan detalles del delito del que fueron víctimas: «El día lunes 07/06/2021 me vaciaron mi caja de ahorros en banco Galicia, yo no tenía el token, ni podía realizar transferencia. De un momento a otro ingreso a mi cuenta y estaba vacía. Sacó turno y el día martes 8/06/2021 voy al banco y primero me dijeron que verificarán que yo misma o algún conocido me haya estafado, y que me enviarían un mail, el cual sigo esperando», relata María. En los comentarios, otros estafados indican los pasos a seguir: denuncia policial, Defensa al Consumidor, cartas documentos, entre otras opciones.

«Yo hice el reclamo, después la denuncia en la policía. Como no tenia respuesta mande una carta documento y reclamo en defensa al consumidor. A los dos meses de generado el reclamo el banco, ellos se comunicaron conmigo y me borraron los préstamos de casi 700000. Y me devolvieron el dinero en mi cuenta de lo que me habían debitado», cuenta Pamela.

Celeste también expuso su caso: «A mí me pasó lo mismo, entraron a mi home banking e hicieron transferencia por $50000 y me dicen que va demorar más de un mes».

El caso de Liliana, una jubilada con la mínima a la que le otorgaron un crédito por 280 mil pesos, también fue denunciado en las redes: «el 3 de junio 2021 me vaciaron mis cajas de ahorro en pesos, en dólares y solicitaron un crédito por 280.000, con cuotas de casi 18.000 pesos por mes, yo no lo solicité, soy jubilada de la mínima, imposible pagar esa cuota, no califico para ese crédito, todo se efectuó en minutos. Mi angustia cuando ingresó a mi home banking a pagar una boleta de luz y veo que el día anterior dejaron mis saldos en cero y una deuda imposible de pagar, para mi. El resto, creo que todos lo saben….EL BANCO NO DA RESPUESTAS».

Matías es otro de los que detalla su caso que data de enero del 2021: le otorgaron un crédito por 100 mil pesos que fueron depositados en una cuenta cuyo mail tenía como dominio «@ladron.com». «Si, así como les digo, ladrón, y un celular de la ciudad de Córdoba», relata la víctima.

Desde el Banco Galicia se refirieron a las denuncias, aunque las vincularon a los engaños de los que pueden ser victimas los clientes, sin asumir posibles responsabilidades: «El contexto provocado por la pandemia ocasionó un crecimiento considerable de los ataques por parte de los ciberdelincuentes a distintas industrias. Ante esta situación, en el Galicia reforzamos las campañas de concientización sobre cómo operar de manera segura, brindando distintos consejos que impiden ser víctima de una estafa», dijeron al portal Border Periodismo.

Las víctimas, en tanto, apuntan contra la entidad bancaria y, entre las múltiples hipótesis posibles, piden que se investigue la posible participación de empleados del banco en estas maniobras delictivas.