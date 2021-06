Defensoría del Pueblo intervendrá en casos de hackeos a cuentas de home banking

Se trabaja en establecer acciones comunes, con la Defensoría del Pueblo de la Capital, ante varios casos denunciados. El Defensor del Pueblo de la provincia, Dr. Lionel Enrique Suárez, en virtud del estrépito público que provocaron los casos ventilados en redes sociales ( RDM_Red de Medios) de hackeos o intervenciones de extraños con fines delictivos y de apropiación de dinero a cuentas home banking, en casas bancarias de orden nacional, recibió en audiencia a damnificados por la maniobra delictiva informática, que se extiende por todo el país con cientos de damnificados.

En efecto, esta mañana, Suárez recibió en audiencia y se interiorizó de cada caso en particular, a Martín Alfredo Geréz, Maria Claudia Campos y Lucas Ruiz Huidobro.

En la oportunidad, cada uno relató al Ombdusman todas las particularidades de cada caso, siendo la presunta vulnerabilidad de la infraestructura digital de entidades bancarias – siendo la más invocada ante la Justicia de Crimen, Defensa del Consumidor, la entidad Banco Galicia-, la que se utilizó para perpetrar las acciones de apropiamiento o vaciamiento de las cuentas de los damnificados, mediante ardides comunes y particulares, con mensajes vía mail, etc.

Suárez, luego de escuchar las diversas situaciones en particular, que tiene alto impacto en los damnificados, en estos momentos de sensibilidad social por el contexto Pandemia por Covid 19, transmitió tranquilidad a los mismos indicando que, desde la Defensoría del Pueblo, como en otras oportunidades, de casos colectivos que entendió, se agotarán todas las instancias administrativas y jurídicas al alcance de la institución, en la defensa de los derechos colectivos vulnerados.

Por último, Suárez invitó a acercarse a la institución a todos los usuarios bancarios que han sido estafados y/o afectados en su patrimonio financiero, sirviéndose de la vulnerabilidad digital de algunas entidades crediticias, generando violencia moral y obligaciones pecuniarias ilegítimas, de imposible cumplimiento o fuera del alcance de las víctimas.

Numerosos casos en el país

Cabe destacar que, en casos de similares características, en distintos puntos del país y, ante requerimiento formulado sobre el particular, el Banco Central de la República Argentina indicó: “Los bancos deben cumplir una serie de requisitos para prevenir este tipo de situaciones. En primer lugar, tienen que “mantener informado y entrenado a clientes, a responsables de la gestión de los canales electrónicos, proveedores y personal interno, mediante un programa de concientización y capacitación con un contenido apropiado al escenario o situación”.

También deben “requerir la confirmación o revalidar la instrucción del cliente mediante un segundo factor, por ejemplo un token dinámico, secretos compartidos (para estos casos en los cajeros automáticos suelen usar un PIL o clave alfanumérica) y, además, si no se cumple con los patrones de comportamiento establecidos por la entidad, verificar la identidad del cliente mediante técnicas de identificación positiva (corresponde al proceso de control de acceso)”.

Asimismo, el Central señaló que los bancos están obligados a llevar “registros que permitan determinar la trazabilidad de las actividades efectuadas por el cliente” y también “mecanismos de monitoreo transaccional que puedan advertir situaciones sospechosas basados en características del perfil y patrón transaccional del cliente bancario”.

Finalmente, es su deber “contar con las capacidades para tratar los incidentes detectados con un esquema de escalamiento definido formalmente”.

Recomendaciones

Más allá de esto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santiago del Estero, recuerda a la población que es importante NO proporcionar datos privados, tanto personales como de cuentas bancarias, a desconocidos. Y que las claves de seguridad no deben ser divulgadas por ninguna razón. La clave token, es un factor de autentificación que brinda acceso total a las cuentas, por lo que no debe entregarse bajo ninguna condición. Finalmente, la institución invita a quienes tengan dudas o consultas, hayan sido víctimas de este tipo de estafas o sospechen que podrían serlo a plantear su caso a través de pedido de audiencia presencial por los canales virtuales disponibles en el portal (www.defensorsantiago.gob.ar).