El Tribunal de Cuentas de la provincia reanudó los plazos para rendiciones de cuentas de Municipios y Comisiones Municipales

16.06.21 El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santiago del Estero, por Acordada, reanudó los plazos “para a) La presentación de las Rendiciones de Cuentas de la Municipalidades y Comisiones Municipales que se hagan en papel. b). La presentación de las Rendiciones de Cuentas de los Organismos de la Administración Pública Provincial, Centralizados y Descentralizados, que no estén alcanzados por el Decreto N° 958-E-2020. c). Auditorias en trámite que no puedan ser hechas de manera remota. D). Juicios de Cuentas: presentación de descargos, pago de multas y cargos formulados a los cuentadantes”.

Se establece que “para hacer las presentaciones pertinentes deberán solicitar turno a través de la página del Tribunal de Cuentas www.tcse.gob.ar, entrando en opción COVID-19”.

En los considerandos indica que «mediante Acordada 2021-8-E-TDEC de fecha 23 de mayo de 2021, en la que dispone adherirse al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 1044-E-2021 (DECRETO-2021-1044-E-GDESDE-GSDE), para evitar el avance y propagación del coronavirus”.

Agrega que “en el artículo 6° de la mencionada Acordada, se dispuso suspender los plazos para: a. Presentación de las Rendiciones de Cuentas de la Municipalidades y Comisiones Municipales que se hagan en papel. b. Presentación de las Rendiciones de Cuentas de los Organismos de la Administración Pública Provincial, Centralizados y Descentralizados, que no estén alcanzados por el Decreto N° 958-E-2020. c. Auditorías en trámite que no puedan ser hechas de manera remota. d. Juicios de Cuentas: presentación de descargos, pago de multas y cargos formulados a los cuentadantes”.

Considera en esta oportunidad “reanudar los plazos que han sido suspendidos mediante la mencionada Acordada”

Subraya que “la suspensión de los plazos establecidos implicó la paralización del curso en los trámites de las distintas actuaciones, los que se reanudan automáticamente en el mismo estado que hubieren quedado, sin necesidad de notificación alguna, conforme lo establecido en la mencionada Acordada”.

Firma la Acordada, 2021-11-E-GDESDE-TCSDE, de fecha 14 de junio, su Presidente, Martín Díaz Achaval; Vicepresidente, Alfredo Juri; Vocal, Ricardo Rubio y Vocal, Marcela Garnica.