VIDEO/Jorge Mukdise inauguró el nuevo Paseo Libertad

«El espíritu del proyecto político que lidera el Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, y que nosotros acompañamos, es el de desarrollar la ciudad gracias a inversiones públicas y privadas, pero a partir del 2005 se abre el período de mayor inversión pública en Las Termas, como parte de esta visión del gobernador de generar en toda la provincia y especial aquí, las oportunidades de crecimiento» dijo Mukdise. Como parte del programa de recuperación y refuncionalización del espacio público el nuevo Paseo Libertad se suma a los numerosos proyectos concretados por la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo que, desde la creación o remodelación, ha sabido recuperar y poner en valor el espacio público para un desarrollo ordenado y equilibrado de la actividad económica, el turismo, el esparcimiento y el encuentro. Como destaca el Intendente, Dr. Jorge Mukdise, el trabajo en equipo y articulado del sector público y privado fortalece la importante transformación de una ciudad que, gracias a la decisión política del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, se convirtió en un destino turístico preciado y que debe estar a la altura de estas circunstancias que son únicas e históricas para los termenses.

El Paseo Libertad nace de la necesidad de reordenar la ciudad termal para recuperar aquellos lugares que permiten crear nuevos espacios de trabajo y desarrollo para los comercios, emprendedores y artesanos, revalorizando el encuentro con su comunidad y con el turismo de Termas de Río Hondo desde la modernidad y funcionalidad de una ciudad que no se detiene.

En la inauguración, el Intendente Mukdise estuvo acompañado por el Ministro de Producción de la provincia, MV Miguel Mandrile, el Director Gral. Del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC) Dr. Herman Amado Cisterna, el Subsecretario de Turismo de la Provincia Prof. Nelson Bravo, el Director de Gestión Pública, Sr. Ricardo Montenegro, el Presidente del Concejo Deliberante Lic. Raúl Gutiérrez y el Intendente Mandato Cumplido Arq. Miguel Mukdise quien fuera el propulsor inicial de este programa durante su gestión, además de funcionarios provinciales y locales, directivos de las cámaras empresariales, comerciantes y emprendedores que trabajarán en este espacio.

“Comencé trabajando en este lugar desde el año 1984 con condiciones edilicias muy precarias, pasaron muchos gobiernos que se preocuparon muy poco, pero gracias al accionar del Intendente Jorge Mukdise logramos tener hoy este predio para trabajar con todos los servicios y con la dignidad y los recursos que necesitamos” manifestó Felipe Daniel Di Russo,concesionario de un local con 37 años de antigüedad.

Por su parte, el Ministro Mandrile expresó “vengo trayendo el saludo del Gobernador Dr. Gerardo Zamoraa este pueblo que tanto ama. Para la provincia es un orgullo contar con este nuevo Paseo que pone a la altura de las circunstancias este espacio en esta ciudad que recibe turismo de todo el mundo. Son obras que acompañan el crecimiento de Termas y de Santiago del Estero, brindando a feriantes y emprendedores un espacio en el que pueden exponer y ofrecer sus productos, conectándolos con el histórico Parque Güemes, por eso estamos concretando el anhelo de muchos años. Termas se está preparando para la gran explosión que tendrá el turismo una vez pasada esta pandemia.”

Finalmente, el Intendente Jorge Mukdise manifestó “Cuando iniciamos esta tarea sé que surgieron muchas dudas entre quienes ya venían trabajando en esta feria desde muchos años. Me preguntaban si realmente iba a cumplir con la promesa de construir un lugar a la altura de lo que ellos y la comunidad necesitaban. Y me comprometí, además, a respetar los espacios que cada uno ya venía ocupando. Abordamos con todas las áreas municipales un relevamiento previo que nos permita diseñar y concretar una obra respetando sus ubicaciones, necesidades y expectativas y articular todo esto con las necesidades de la comunidad y el turismo. Esta fue una obra concretada en su totalidad por cooperativas locales, como tantas que venimos haciendo bajo este formato, generando así trabajo permanente para nuestra gente, pero además, la reducción de costos para el Municipio. El espíritu del proyecto político que lidera el Gobernador Zamora y que nosotros acompañamos, es el de desarrollar la ciudad gracias a inversiones públicas y privadas, pero a partir del 2005 se abre el período de mayor inversión pública en Las Termas, como parte de esta visión del gobernador de generar en toda la provincia y especial aquí, las oportunidades de crecimiento. No hubo un día, desde entonces, que no se haya estado ejecutando una obra en esta ciudad impulsada por el gobierno y con fondos públicos.”

Esta obra se proyectó en un terreno de propiedad del Municipio, cedido por Ferrocarriles Argentinos, de 45 x 110 metros ubicado en calle Libertad, con el objetivo de conectar el Paseo con el parque Güemes. Un gran pórtico marca el imponente acceso, diseñado sobre una estructura metálica cubierta por una red que proyecta su sombra y textura sobre el edificio en sí.

Desde el ingreso, una senda central y otras laterales nos llevan por un ameno recorrido, variado en percepciones y experiencias, que nos invita a visitar este gran espacio como un relajado y entretenido paseo.

Los 102 locales comerciales se organizan a lo largo de las sendas en módulos de 3 x 3 metros y otros de 3 x 6 metros, y se completan con dos grandes módulos de sanitarios en el área central, como un complejo diseñado desde el concepto de accesibilidad y funcionalidad, con espacios para diversas actividades que refuerzan la idea de un paseo para recorrer al aire libre, con áreas semi cubiertas y sectores verdes, iluminado en su totalidad con tecnología led. Con nuevas condiciones de seguridad e higiene, con sectores destinados a cada actividad, será un nuevo punto de encuentro para las familias y los turistas.

El Paseo Libertad incluye también un amplio espacio gastronómico para disfrutar de los exquisitos sabores de Río Hondo y un anfiteatro de generosas dimensiones que albergará la riqueza de nuestra identidad cultural y múltiples expresiones artísticas.

A decir del Intendente, “Estamos conscientes del presente que vivimos, sabemos que también debemos seguir mirando hacia el futuro que soñamos y que pronto llegará. “