Juana Viale criticó el estadio de Santiago y Zamora le respondió con el archivo

El gobernador le recordó a la conductora que ella había participado de la inauguración del Golf de Termas, también de gestión estatal. Un nuevo cruce se dio anoche entre Juana Viale y el gobernador santiagueño Gerardo Zamora, luego que la nieta de Mirtha Legrand, a cargo de la conducción del tradicional ciclo, cuestionara la construcción del Estadio Único Madre de Ciudades, donde el pasado jueves nuestra selección recibiera a su par de Chile por una fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, publica el portal de La Nación.

Viale condujo anoche “La Noche de Mirtha Legrand”, teniendo como invitados a los periodistas Nicolás Wiñaski y Federico Bulos, al periodista y escritor Jorge Fernández Díaz y al dirigente peronista Emilio Monzó. En un tramo del programa Wiñaski habló la falta de vacunas y la pobreza, momento en el que Juana Viale aprovechó para criticar la obra del estadio, la cual, según las autoridades de esta provincia, costó 1500 millones de pesos.

“Hablando de pobreza, a mí me llama mucho la atención lo que pasa, que Argentina jugó en un estadio, en Santiago del Estero, a vista de todo el mundo un estadio maravilloso, europeo”, acotó Juana Viale y afirmó: “Santiago del Estero tiene un índice de pobreza que es aterrador, un autódromo, que se les prendió fuego ahora… ¿Cómo un gobernador puede destinar tanto billete a un estadio de fútbol?”. En medio de cuestionamiento Wiñazki aseguró que en esta provincia “no hay cloacas ni agua”.

Federico Bulos, periodista deportivo, quien tomó la palabra, sostuvo que “es un estadio fuera de contexto, no tiene nada que ver con la realidad que se vive”. El relator y panelista de ESPN amplió su opinión: “Me resulta obsceno cuando vos conoces las necesidades básicas que se viven, necesidades primarias como falta de redes cloacales y agua potable. La escenografía es otra y el estadio está enclavado ahí”.

Luego de deslizar estas críticas Bulos también afirmó: “Pero es cierto que nosotros también vivimos reclamando que el futbol argentino debe tener otro packaging, otro envoltorio, y caemos en una doble vara, en una contradicción porque reclamamos estadios modernos”. Al decir esto, Juana Viale irrumpió enfáticamente: “Pero es una provincia donde los niños se mueren de hambre”.

La respuesta de Zamora

La respuesta y el descargo del gobernador santiagueño no se hizo esperar. En sus redes sociales Zamora le recordó a Juana Viale su paso por esta provincia en junio de 2018 para la inauguración del Termas Golf Club, también de gestión estatal. A la publicación la acompañó con fotografías de ellos juntos en el evento y otras de la conductora en el campo de golf de Termas de Río Hondo.

Usando el hashtag #mesaza, el gobernador encabezó su descargo: “Estimada Juana Viale: las inversiones como un Estadio Internacional, no se hacen de un día para el otro, pero sirven, cuando se concretan, para impulsar además del deporte, el turismo, fuentes de trabajo y más inversiones”. El mandatario local defendió la obra del estadio afirmando que “es el mismo criterio con el que construimos el Campo de Golf de Termas de Río Hondo”.

Y fue más allá, Zamora, acotando y recordando que “esa obra que vino a inaugurar tan gentilmente siendo Presidente el ingeniero Macri, que incluso se quedó para jugar al golf toda una mañana”. Como cierre de su descargo, el gobernador le preguntó a Juana Viale: “¿Supongo que usted se acuerda no? Porque también estuvo acompañándonos y lo disfrutó mucho. Eso es lo importante!!!”. Cerró el comentario con el emoji de la figura que se encoge de hombros.

El antecedente “Abigail”

No es la primera vez que hay un cruce fuerte entre Juana Viale y el gobernador Zamora. A fines del año pasado, cuando el país estaba conmocionado e indignado por “Abigail”, la niña santiagueña con cáncer que tuvo que ingresar a esta provincia en brazos de su padre, sorteando un retén policial, cuando volvían desde Tucumán de un chequeo médico de urgencia por los fuertes dolores en la pierna.

En aquella oportunidad Juana Viale anunció que la producción del programa renunciaba a la pauta publicitaria de Santiago del Estero, que acompañaba hace muchos años, por no estar de acuerdo con la gestión de Zamora y por el trato que recibió Abigail, que meses después murió producto de su enfermedad. Dicha pauta era la promoción de las Termas de Río Hondo e incluso era un clásico de todos los años que Mirtha Legrand abriera la temporada invernal tirando la primera bola en el casino termal.

“Cabe aclarar que nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las Termas de Santiago del Estero, pero la levantamos porque realmente es inadmisible e inaceptable lo que pasó”, sentenció en aquel entonces Juana Viale. “A mí como madre me llena de pena y de tristeza. Frente al llanto de una niña en esa situación, no hay DNU, no hay ley y no hay nada que pueda prevalecer”, sostuvo en la emisión del 21 de noviembre de 2020.

Rápidamente, desde la gestión de Gerardo Zamora, recogieron el guante, y, sorprendidos por la dura crítica, pero más que nada por años de buena relación entre las partes, emitieron un decreto por el cual resolvió reasignar estos fondos desde la “Subsecretaría de Prensa a un fondo a cargo del Defensor Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objeto de asistir en forma prioritaria el caso de Abigail”.

El titular de la Jefatura de Gabinete local, Elías Suárez, indicó que esto se hace “ante lo anunciado por la conductora del programa ‘La Noche de Mirtha’, donde manifestó que resolvió levantar la publicidad que desde hace más de 10 años se difunde como promoción turística de Termas de Río Hondo por la lamentable situación que le tocó vivir a una niña y sus padres en un control caminero regresando a esa localidad, por lo que se ha resuelto reasignar los recursos”.