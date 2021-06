LA POLICIA DESARTICULO REUNIONES NO AUTORIZADAS EN BARRIOS DE LA CIUDAD CAPITAL

En virtud de Decretos Nacional Nº 287/21 y Decreto Provincial Nº 334/21 relacionado a las Reuniones No Autorizadas, en cumplimento de ello y con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19, efectivos policiales pertenecientes a la División Prevención y Protección contra el Alcoholismo, dependientes de la Dirección General de Seguridad, desarticularon reuniones no autorizadas en los Barrios Francisco de Aguirre y Borges de la Ciudad Capital, dando como resultados el secuestro de bebidas alcohólicas y motovehiculos.

Uno de ellos se dio en la madrugada de ayer Sábado, cuando en recorridos preventivos que realizaban los uniformados constataron que en un “Quincho” ubicado en calle Corrientes del Barrio Francisco de Aguirre, estarían llevando a cabo una reunión no autorizada con varias personas, las que no supieron justificar motivos de su presencia, en efecto, se identificó al organizador tratándose de un masculino de apellido Rivainera de 24 años de edad, residente en el capitalino barrio Rivadavia. En consultas efectuadas con la fiscalía de turno, se dispuso la aprehensión del organizador del evento, y el secuestro preventivo de las bebidas alcohólicas, equipo de música, luces y vehículos de propiedad de los concurrentes, todo ello por infracción al Art. 205 del CPA. Otra de las reuniones no autorizadas, se dio en horas de la tarde en un domicilio de Calle 16 del Barrio Borges, allí se estaba llevando a cabo el festejo de cumpleaños del hijo de la propietaria de la casa, con ingesta bebidas alcohólicas, encontrándose un grupo numeroso de asistentes, de ambos sexos, los cuales al notar la presencia policial se dieron a la fuga del lugar. En efectos se procedió al secuestro de las bebidas, mientras que la dueña de la vivienda fue identificada de apellido Taboada (47) quien quedo a disposición de la fiscalía de turno.