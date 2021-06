Los radicales le quieren patear el tablero a Macri y Bullrich

Alfredo Cornejo dijo que el expresidente «no es el único líder». Buscan pelearle los espacios al PRO de cara a las PASO.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, sentenció este domingo que «está claro» que Mauricio Macri «no es el líder único» de Juntos por el Cambio, y sostuvo que el rol del expresidente y líder el PRO en la actualidad debería ser «contribuir a la unidad» del espacio opositor.

«Nadie en política jubila a nadie por declaraciones. Es una correlación de fuerzas que el tiempo dirá», respondió al ser consultado sobre la vigencia del liderazgo de Macri: «Hoy día, su papel es contribuir a la unidad. Y lo veo contribuyendo en ese sentido. No lo veo mal, más allá de si a alguno le gustan algunas de sus declaraciones y apariciones. En general contribuye a la unidad. Pero no es el líder único, eso está claro», agregó.

«No hay un único líder en Juntos por el Cambio. Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie. Hay una conversación mucho más horizontal que la que había en el Gobierno de Macri», insistió el mendocino en declaraciones radiales.

El radicalismo quiere cortar con que todas las decisiones del espacio opositor las tomen Macri y Patricia Bullrich y están logrando consensos con los sectores que encabezan Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.

En tanto, el titular de la UCR reconoció que el rol del radicalismo quedó algo desdibujado dentro de la coalición opositora por la falta de liderazgos en el AMBA, a excepción de Martín Lousteau «y no mucho más».

«Las dificultades del radicalismo como fuerza nacional están en el AMBA donde no tenemos una presencia fuerte. En la competencia interna con nuestros aliados resaltan figuras (de ellos). El AMBA es un porcentaje de la Argentina muy grande como para desconocerlo. Al no tener dirigentes tan representativos salvo Lousteau y no mucho más, nos debilita en la competencia interna», explicó.

Sobre las pujas que se libran dentro del PRO, dijo que no le «gustan nada las peleas intestinas por candidaturas porque nuestro electorado nos quiere unidos, con equilibrio institucional y construyendo alternancia».