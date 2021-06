Restricciones de circulación para el 5 y 6 de mayo

Se recuerda a la población que las medidas que tuvieron lugar durante los 9 días de la semanas pasada, dispuestas por la aplicación de Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, vuelven a regir este Sábado 5 y Domingo 6 de junio.

Entre ellas, la limitación en todo el territorio provincial, de la circulación de personas y actividades.

Quedando exceptuadas de dicha limitación sólo las escenciales: las Farmacias , Sanatorios, Clínicas y todo lo que tenga que ver con el sistema de salud.

Pañalería

Veterinarias

Estaciones de servicios

Servicio de Vigilancia y limpieza

Venta de artículos de limpieza

Servicio de Lavanderia

Personal relacionado para el Cuidado de personas, niños, mayores, enfermos etc.

Servicios funerarios

Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género

Servicios básicos de mantenimiento (gasistas, plomeros, electricistas)

Locales de pagos de servicios, organismo de crédito y Bancarios

Servicio público (recolección de residuos, agua, electricidad, telecomunicaciones, comedores comunitarios, desinfección, prensa).

Industria de alimentos y producción continúa

Hoteles (con protocolo)

Actividades agrícolo – ganaderas

Traslado de niños/niñas y adolescentes para vinculación familiar

Servicios esenciales de sanitización, mantenimiento, fumigación y manejo integrado de plagas.

Todos los comprendidos por la presente excepción deberán contar con la autorización habilitante vigente en el sistema “Circulando.sde.gob.ar”.-

Almacenes, despensas, quioscos, panaderías, supermercados

Bares, restaurantes, heladerías y casas de comida (solo delivery y take away)

Talleres Mecánicos (solo para actividades esenciales)

Remisses (solo dos pasajeros atrás), solo por llamada para gente que justifique su traslado (ej., por salud, vacunación y trabajadores esenciales)

Traslado de menores para visitas de padres;

Cementerio (conforme protocolo) y distribuidoras de garrafa de gas, estarán limitadas este fin de semana nuevamente entre las 6 y 18 hs, y el radio de circulación está fijado en 500 metros aproximadamente al rededor del domicilio, para realizar compras, ir a la farmacia, caminar o ir a la plaza con la familia; cuidando la distancia social y uso de barbijo. –

Se recuerdas que también están prohibidas las reuniones sociales y o familiares (fuera del grupo conviviente) .