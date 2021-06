Susana Giménez: de irse a Uruguay y decir que «Argentina es Argenzuela» a querer internarse en el país

Susana Giménez tiene neumonía en un pulmón y sería trasladada a Argentina. Susana Giménez se fue varias veces de Argentina a Uruguay, inclusive en medio de la cuarentena estricta de 2020, con críticas sin filtro hacia las medidas tomadas por el gobierno argentino para paliar la pandemia de coronavirus.

«La gente no puede estar encerrada 80 días, es ridículo (…) Nosotros tenemos todo para cuidarnos como agua, alcohol, lavandina. El problema es que en las villas no se puede hacer lo mismo porque están hacinados y tienen que laburar, sino, no comen. Es una cadena horrorosa», fue uno de sus polémicos argumentos.

Tiempo después, cuando recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer en el Campus Municipal de la ciudad de Maldonado, Susana elogió al presidente Luis Lacalle Pou. «Tienen un presidente fantástico”, dijo en declaraciones a la prensa local.

Pero a poco de recibir la segunda dosis, Susana dio positivo de coronavirus y luego su cuadro se agravó. Según informó Robertito Funes Ugarte, Susana tiene neumonía en uno de sus pulmones y en este momento se estaría evaluando su traslado en avión sanitario a Argentina. Más precisamente, en el Sanatorio Otamendi.