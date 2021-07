APREHENDIDOS Y SECUESTROS DE VEHICULOS FUE EL RESULTADO DEL TRABAJO POLICIAL EN LA LOCALIDAD DE HERRERA

Es constante el trabajo que lleva adelante la policía de la provincia con el fin de dar cumplimiento a los decretos nacional y provincial, para evitar la propagación del virus COVID-19, y el resultado fue la aprehensión de tres masculinos y el secuestro de un motovehiculo por Infracción al Artículo 205 del C.P.

Efectivos policiales de la Comisaria Comunitaria Nº 19 de localidad e Herrera, siendo las 23:30 horas en ocasión en que se encontraban de recorridos preventivos por la zona divisaron a dos masculinos que lo hacían caminando a los cuales los interceptaron e interrogados los que no supieron justificar su presencia en la vía pública, encontrándose en estado de ebriedad y sin el uso del barbijo, de inmediato fueron trasladados a sede policial, previo ser identificados como de apellidos Gómez y Belizán, ambos mayores de edad, residentes en el Barrio 3 y Estrella Roja, respectivamente.

Similar situación se dio pero a las 01:30 horas, cuando los uniformados continuaban con sus recorridos preventivos en ésta ocasión por calle publica del barrio Estrella Roja de esa localidad divisaron e interceptaron a un motociclista que no tenía puesto el casco protector, por lo que al ser entrevistado no contaba con la documentación del rodado, que sería marca Motomel, 110, c.c sin dominio colocado, color oscuro, sin cachas, sin espejos retrovisores y que además no supo justificar su presencia en la vía publica, por lo que fue trasladado a sede policial, previo ser identificado de apellido Lescano de 22 años de edad, residente en el barrio antes mencionado.

En consecuencia, se dio participación a la fiscalía de turno a cargo del a Dra. Sorbero Alejandra, quien dispuso la aprehensión de los masculinos y el secuestro del rodado, mientras se labren las actas judiciales correspondientes.