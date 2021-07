Carrió se bajó de la candidatura en provincia con críticas a Manes

Lilita se había ofrecido como candidata de unidad para evitar las Paso, pero su postulación no generó consenso en Cambiemos.

Elisa Carrió se bajó de la candidatura a diputada por la Provincia y cada vez toma más fuerza la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes para dirimir la cabeza de lista en el mayor distrito electoral del país.

Si bien Lilita se había ofrecido como candidata de unidad para evitar la interna y nadie respondió a su propuesta, pocos creían que la líder de la Coalición Cívica iba a correrse tan pronto del centro de la escena.

La renuncia de Carrió es un golpe a la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta que contaba con Lilita para robustecer la candidatura de Santilli en la Provincia.

De hecho Carrió estuvo este sábado en Santa Fe junto al jefe de Gobierno porteño y se fotografiaron con Miguel Del Sel, a quien tentaron para que fuera candidato.

«Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio. Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura», escribió Carrió en su cuenta de Twitter.

«La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones políticas. Nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente», agregó.