Elecciones Generales: “Si creen que estamos haciendo las cosas bien, pido que nos acompañen con su voto”

El Gobernador Zamora presentó la propuesta del Frente Cívico y solicitó el apoyo de los santiagueños.

Este sábado, tras lanzarse como último suplente en la lista de candidatos a Diputados Nacionales en las PASO, el Gobernador Zamora ratificó su rolo como permanente militante y pidió apoyo santiagueño para las elecciones de este año.

“Siempre he dicho ‘soy un militante político más’; y que en el trabajo de llevar adelante nuestras propuestas; al trabajo militante, donde tenemos muchos y hombres y mujeres comprometidos, lo haré como siempre lo he hecho en la vida política: Siendo candidato, no siendo candidato, o integrando una lista como último suplente. No importa, aquí estamos para llevar nuestra propuesta con respeto y mucha esperanza”.

En este marco, explicó “llevamos esta propuesta para septiembre y sabemos que este año es un año electoral mucho más importante para noviembre. Allá estaremos juntos, también para decirles a los santiagueños, de la misma manera y con la humildad que lo hacemos ahora, que si creen que estamos haciendo las cosas bien, nos acompañen con su voto de confianza”.