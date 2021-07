Envío de armas a Bolivia: cinco momentos de la denuncia que apunta a Macri

Los hechos que afirmó el Gobierno boliviano levantó polvareda en Juntos por el Cambio. El presidente envió una carta con disculpas. C5N dio detalles sobre lo que se trasladó durante la crisis.

El jueves pasado, cerca de las 20.30 de Bolivia, el canciller Rogelio Mayta realizó una conferencia de prensa para denunciar que la administración de Mauricio Macri envió en 2019 al régimen de Jeanine Áñez armamento en un avión de la Fuerza Aérea argentina.

De manera inmediata, el presidente Alberto Fernández mandó una carta con un pedido de disculpas en nombre de todo el país, al tiempo que referentes de ese partido político y de la izquierda, pero no así de integrantes de Juntos por el Cambio, el cuadro que gobernó en aquél año.

Macri es señalado como responsable

La noticia tuvo cinco momentos en 48 horas, que aquí repasamos:

La denuncia de Bolivia

El canciller Rogelio Mayta denunció este jueves pasado que Macri proveyó de manera clandestina «material bélico» al régimen de Jeanine Añez.

El objetivo de ese envió era ser utilizado para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas «masacres de Sacaba y Senkata».

«Resaltamos que la Argentina de Macri les dio a las fuerzas militares, que reprimieron la protesta social en noviembre de 2019, munición letal. El 13 de noviembre se lo agradecían. El 15 se producía la masacre de Sacaba. Días después, la de Senkata», manifestó.

El ministro de asuntos exteriores mostró a las cámaras de televisión una nota de un militar boliviano a la embajada argentina, con fecha del 13 de noviembre de 2019, en la que se da por recibido el material y se adjunta un detalle del envío.

Disculpas de Fernández

«Quiero en primer lugar pedirle disculpas a su gobierno y a su pueblo en nombre del pueblo argentino», expresó ese mismo días el presidente Alberto Fernández en una carta enviada al Gobierno de Bolivia.

En la misiva, señaló que: «Se constató que desde nuestro país se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fuerzas de sediciosas contra la población boliviana en esos días”.

Fernández señaló que fue «una colaboración decidida» para «con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país”.

“Nuestras democracias están fuertes. Tenemos que seguir trabajando. Con el respeto y afecto de siempre, juntos para consolidarlas”, remarcó.

Los detalles del embajador, en contacto con C5N

Menos de una hora después del hecho denunciado en Bolivia, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, dialogó con C5N y brindó detalles sobre la investigación.

El material bélico fue enviado en un avión Hércules de la Fuerza Aérea y las precisiones fueron encontradas en «una nota que estaba en la embajada» y en «una carpeta escondida, muy secundaria».

El emisario afirmó que el vehículo llevó «cartuchos y balas de goma» que son propias de gendarmería y «no lo tienen las fuerzas armadas«, por lo que responsabilizó a Patricia Bullrich, que en ese año ofició de ministra de Seguridad.

Bullrich negó todo

«En lo que a mi me atañe yo no firmé absolutamente nada. Eso por mis manos no pasó», sentenció la exministra de Seguridad y titular del PRO.

Sin embargo, durante una entrevista televisiva, reconoció el envío de 12 gendarmes de élite para «proteger a nuestra embajada» en La Paz.

«En Bolivia hubo días que no había gobierno, había una conmoción social, podían matar a cualquiera», relató.

Luego, desde su Twitter publicó un comunicado en el que repitió el mismo motivo para enviar al personal militar y que «todo fue público».

«Además, Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo», destacó.

La carta de Macri

El expresidente Mauricio Macri se expresó al respecto 48 horas después de la denuncia de Bolivia y rechazó las acusaciones, al tiempo que lanzó críticas contra el Gobierno nacional por el manejo de la pandemia.

«A partir de la denuncia intempestiva que funcionarios bolivianos dieron a conocer el jueves pasado, quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando “dolor y vergüenza” sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme. En un solo acto Alberto Fernández logró devaluar su palabra y su firma», subrayó el exprimer mandatario al comienzo de la misiva publicada en sus redes sociales.

En otro pasaje, consideró: «Estas acusaciones sin sustento nos sumergen otra vez en la dinámica alienante y paranoica de un gobierno débil que busca ocultar la realidad que lo acecha. El caso sirve otra vez para agredir la integridad de las fuerzas de seguridad al crear sospechas sobre ellas».