Estados Unidos analiza aplicar una tercera dosis ante la amenaza de las reinfecciones

Los casos aumentaron casi 500% en veinte días y prevén que las muertes podrían incrementarse 300% para octubre. Más del 40% de la población no está vacunada.

El gobierno de EEUU analiza aplicar una tercera dosis ante la fuerte penetración de la cepa Delta que llevó los contagios de 11 mil el 4 de julio a casi 50 mil el 23 de julio. La negativa de gran parte de la población a vacunarse agrava el problema de los casos.

La variante india entró con fuerza a EEUU y las autoridades siguen sin poder lidiar con las personas que rechazan inocularse. Según una encuesta de Associated Press el 45% de las personas que aún no se vacunaron no piensa hacerlo, mientras que un 35% de esa franja y cree que no se vacunará.

El proyecciones del gobierno estiman que para el otoño podrían llegar a 200 mil los casos diarios y las muertes podrían incrementarse un 300% en octubre.